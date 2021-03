Acné, vitiligo y cicatrices: quiénes son las influencers que muestran su piel al natural

La piel al natural avanza sobre los estereotipos establecidos y toma protagonismo. Conocé a las mujeres que alrededor del mundo, pero también en Argentina, se muestran al desnudo y reivindican una nueva forma de mirarnos al espejo.

EM FORD

@mypaleskinblog

piel

Bloguera e influencer, es considerada la gran precursora del movimiento skin positive: hace cinco años subió el video “You Look Disgusting”, en el que compartía los comentarios que le habían dejado después de haberse mostrado sin maquillaje. De esta manera, buscó crear conciencia sobre el bullying y alentar a las personas que padecen acné a aceptar su propia piel. Si querés involucrarte de lleno en la causa, tenés que verlo: está publicado en su canal de YouTube e Instagram.

WINNIE HARLOW

@winnieharlow

piel

La joven canadiense fue la primera modelo con vitiligo que rompió con los estereotipos de las pasarelas. “En mi primer desfile, el maquillador se me quedó mirando y me dijo: ‘¿Ahora qué se supone que voy a hacer?, tendré que esconder las manchas’, y en ese momento me levanté y le hice ver que no tenía que cubrir mi piel: ¡esta soy yo!”, recuerda la modelo. A partir de ahí, logró que las marcas la aceptaran y está revolucionando el mundo de la moda.

KALI KUSHNER

@myfacestory

piel

Cuando comenzó a desarrollar acné quístico, Kali intentó buscar a alguien que se encontrara en la misma situación que ella, pero no lo encontró. Así fue como corrió a las redes sociales para encontrar esas historias que necesitaba escuchar y con las cuales se sintiera identificada. Al hacerlo, no solo dio con una gran comunidad que le sirvió de apoyo, sino que decidió abrir su propia cuenta: hoy les cuenta a sus más de 90 mil seguidores su filosofía sobre el skin positive.

SOFIA GRAHN

@isofiagrahn

piel

“Smiling with acne” es una de las frases favoritas de esta influencer que está cambiando la forma en que vemos el acné. Si te gusta el maquillaje natural, esta cuenta es perfecta para vos porque en sus posteos demuestra que la piel con acné no es un impedimento en absoluto para llevar todas las tendencias de maquillaje del momento y, sobre todo, nos encantan sus mensajes skin positive en los que nos invita a dejar de lado los filtros. ¡Chau Photoshop!

NICOLE HERBIG

@theblemishqueen

piel

Su Instagram es conocido por ser uno de los que buscan eliminar el estigma de tener acné, una de las patologías más comunes de la piel. Vas a ver que está lleno de mensajes y fotos en las que muestra su cara sin ningún tipo de retoque porque para ella las marcas y cicatrices de sus mejillas son un “hermoso recordatorio” de su origen y no la avergüenzan. Pero, sobre todo, busca que entendamos que si nos cuidamos y lo tratamos, el acné no va a durar para siempre.

BARBARHAT SUEYASSU

@barbarhat

piel

Esta modelo brasileña muestra con orgullo su vitiligo y alza su voz para que quienes lo tienen lo acepten y, sobre todo, salgan a mostrar sus marcas al mundo. “¿Vale la pena esconderse y abstenerse de momentos agradables que esperan ser vividos? Yo ya conozco la respuesta, vos también. Mi piel no tiene vergüenza y mi cuerpo no tiene vergüenza. ¡Porque la vergüenza no me viste!”, es uno de los mensajes con más power.

“La construcción y la salida son colectivas”

Por Camila del Campo Grandal. 22 años, modelo. @cami.del.campo

piel Ramiro Gonzalez

Mi mancha de vino de Oporto es la que me recuerda que todos somos distintos y que debemos dejar de clasificar los cuerpos como “perfectos” o “imperfectos”. Cuando comencé a tomar conciencia de las miradas despectivas, entendí que entre mi cuerpo y la sociedad había algo que no cuadraba. Dichos y hechos lograron que creciera insegura en autoestima, pero por dentro me repetía: “Si vine al mundo así, es por algo”.

Crecí en un mundo donde la palabra “mancha” va de la mano con una connotación negativa, donde lo “distinto” es considerado malo y donde cualquier cosa que salga del estereotipo de belleza es considerada una “imperfección”. Ahora bien, también crecí en un mundo donde aproximadamente el 0,3% de la población tiene una mancha como la mía. Entonces me pregunto: si existimos como cualquier otra persona, ¿qué es lo que logra que discriminemos lo diferente y además le sumemos un valor negativo?

Mi autorrespuesta es que, como actuantes de la sociedad, construimos todos los días: nos han impuesto varios y grandes valores, pero siempre estamos a tiempo de volver a mirarnos, conocernos y cambiar. Reconozcamos que cada persona es distinta en su diversidad, pero que todos merecemos los mismos derechos y el mismo respeto.

El fotógrafo de la piel

piel

Desde hace varios años, el fotógrafo inglés Brock Elbank recorre el mundo con un objetivo: mostrar la diversidad y singularidad de cada piel. Así fue como encaró uno de sus primeros proyectos, en el que reivindicó los rostros pecosos y los convirtió en un fenómeno viral, y luego hizo lo mismo convocando a personas que padecen vitiligo para fotografiar sus rasgos únicos. Por este tipo de trabajos, en los que centra su lente en estas pieles únicas para fomentar la aceptación, hoy es considerado uno de los fotógrafos más relevantes de la era skin positive. Podés ver sus trabajos en @mrelbank o en mrelbank.com.