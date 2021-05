Con plantas. Pizza, sushi y platos gourmet: dónde probar lo mejor de la ciudad

COMIDA CALLEJERA VEGANA

Unir los conceptos de comida callejera con plant-based parecía difícil hasta que llegó Lado V, el local de street food 100% basado en plantas, a pocos metros de la plaza Cortázar para captar todas las miradas con su carácter único y vanguardista. Su original estilo está cargado de colores brillantes y luces de neón que le dan vida y realzan su oferta gastronómica callejera. Su carta es elaborada a base de ingredientes de origen 100% vegetal y cada preparación fue minuciosamente creada por su chef Dante Franco y Erik Kiuman, chef especialista en alimentación plant-based. Con detalladas investigaciones, este equipo fusionó el auténtico sabor del popular estilo de comida con el reino vegetal.

Las sugerencias: Además de las suculentas “Not-Burgers”, como la #2 (medallón, guacamole, tomate, plátano frito, pickles de cebolla morada, kimchi mayo y cilantro) o el “Not Fried Chicken” (seitán con salsa tártara, lechuga iceberg y pepinillo servido en pan negro), también hay desayunos. Incluyen waffles, cookies y budines que se sirven con su café de especialidad. Entre la variedad de opciones distintivas del street food se pueden ordenar los plátanos fritos con guacamole; los nachos con salsa no-queso y verdeo; los nuggets de gírgolas con salsa tártara y papas fritas.

Dónde: en Honduras 4969, Palermo, CABA. Pedidos por Whatsapp al 11 3167-1919. Más información en @ladov.bsas

BURGERS Y HOT DOGS

En Hierbabuena Vegan hay hot dogs con salchicha vegana tipo alemana

Sobre la avenida Caseros, en el pintoresco barrio de San Telmo, quienes defienden la movida plant based tienen desde hace unos meses un nuevo espacio para festejar a la reina del “fast good orgánico”. Se trata de Hierbabuena Vegan, la primera hamburguesería vegana de Buenos Aires. Su carta incluye 10 variedades de burgers, elaboradas de forma artesanal, con vegetales orgánicos certificados, libres de agrotóxicos y pesticidas. También hay un menú para chicos, bebidas y helados a base de plantas. Como otras opciones hay hot dogs con salchicha vegana tipo alemana, choripán vegano, nachos y tacos con carne vegetal a base de legumbres. Para el momento dulce hay waffles de trigo, donas rellenas, pie de manzana, brownie y una variada oferta de helados a base de leche de almendra o de castaña.

Las sugerencias: entre dos panes estilo brioche los burger lovers se sorprenden con la Porto burger (hamburguesa de hongos, queso de cajú, mayonesa de trufa, pickles de cebolla morada y espinada orgánica); la Crispy Plant burger (hamburguesa de garbanzo crispy, cebolla caramelizada, queso cheddar, hierbabuena dressing y panceta); la Tokyo burger (hamburguesa de porotos aduki y cereales, coleslaw, manteca de maní, muzzarella vegan, hierbabuena dressing y salsa de soja); la Curry Up! burger (de coliflor y curry, queso cheddar, berenjena frita, mayonesa de berenjena ahumada y kale orgánico); y la Frenchy burger (de soja orgánica y remolacha, muzzarella vegan, cebolla crispy, mostaza tipo dijón, aioli de ajo negro orgánico y lechuga).

Dónde: en Av. Caseros 466, San Telmo CABA. Pedidos por Whatsapp al 11 4096-8968. Más información en @hierbabuenavegan

FAST GOOD

La hamburguesa Fox and Sweet está pincelada con tabasco Chipotle, lleva doble cheddar, ananá, cebolla caramelizada, rúcula y alioli.

Vegan Fox, la nueva marca de fast food presenta una propuesta culinaria cargada de variedad de opciones 100% plant based con ingredientes sanos y reales. En su menú, realizado en conjunto con la marca NOTCO, presentan platos creados con ingredientes trabajados a otro nivel bajo diferentes tipos de cocción y procesos. Como resultado, el público elige sus hamburguesas y sándwiches como lo hace en cualquiera de las propuestas con alternativas convencionales. Sus panes han sido desarrollados especialmente para que tengan la típica esponjosidad de uno tradicional. Lo mismo con las salsas y los medallones que utilizan. Hoy se ofrece solo en formato delivery y take away, pero en poco tiempo la marca abrirá sus puertas para disfrutar su propuesta en su local de Palermo.

Las sugerencias: dentro de las opciones se pueden encontrar la Vegmac (doble smash not burger, doble cheddar, pepinillos, lechuga y salsa mil islas), la Fox and Sweet (doble smash not burger, pinceladas con tabasco Chipotle, doble cheddar, ananá, cebolla caramelizada, rúcula y alioli), la Foxin Foxout (doble smash not burger en cocción con mostaza americana, doble cheddar, cebolla, tomate, lechuga y salsa spread), la Crispy (doble smash not burger, doble cheddar, salsa BBQ Jack Daniels y cebolla crispy) y el sandwich Avocado (medallón simil pollo, not mayo, guacamole y pico de gallo). Todas sus opciones pueden estar acompañadas por papas fritas.

Dónde: próximamente en Gorriti 5213, Palermo. Pedidos online a través de Rappi. Más información en @veganfox.goodburger

ALTA GASTRONOMÍA PLANT-BASED

El sushi es una parada obligatoria en la carta de Mudrá.

Para quienes quieran seguir una dieta plant-based sin resignar platos de alta gastronomía Mudrá es un aliado. Con una fórmula que combina innovación y lo más primitivo de la tierra, Mudrá seduce con su cocina basada en plantas en el rooftop de la fundación Patagonia Flooring Design & Art Center y en Mudrá Express, en el barrio de Retiro. Desde platos simples hasta preparaciones sofisticadas, todo se disfruta en un ambiente que conjuga excelente atención, diseño y música. Ofrecen servicio de delivery y take away de lunes a domingo en CABA y atienden en sus espacios al aire libre de 9 a 19 h. La carta gastronómica fue diseñada por el chef norteamericano Matthew Kenney - referente mundial de la cocina plant-based con más de 40 restaurantes en todo el mundo y 12 libros de su autoría en la materia - y es ejecutada con la maestría de Astrid Acuña (La Mar) como jefa de cocina.

Las sugerencias: como entrada se destacan las empanadas que sirven de a tres unidades de sabor capresse, de choclo con chorizo y de portobello cortado a cuchillo con salsa tari y salsa criolla y el Cebiche Vazquez de hongos shitake, palta, batata cocida, cebolla morada, mayonesa cebichada y fake caviar de ají. Entre los principales la favorita es la Mousakka a base de láminas de berenjenas, con capas de bolognesa de hongos y frutos deshidratados, con salsa bechamel a base de leche de avena y papa, acompañada de ensalada de verdes y tomates. Para no extrañar la comida rápida hay opciones como la Mega Burger de lentejas y tofu, con lechuga, tomate, palta, cebolla caramelizada, queso fundido de calabaza y berenjenas asadas entre pan sin gluten de zapallo y harina de arroz y la Pizza Bianca, una pizza blanca con papa, romero y crema de ajo. Lo que no se puede dejar de probar es el sushi con innovadoras combinaciones como el Uramaki Mango, relleno de queso crema de cajú, remolacha glaseada, verdeo rostizado cubierto de mango, garrapiñada de semillas y sweet chilli.

Dónde: en Av. Córdoba 3942 - Fundación Patagonia Flooring Design & Art Center, y Paraguay 831, CABA. Pedidos por Whatsapp al 11 5000-9717. Más información en @mudraplantbased

HELADOS CREMOSOS SIN LACTOSA

Vegan Creamery es la nueva heladería de la marca Haulani que ofrece una propuesta de helados 100% plant based.

Un must para quienes hacen el recorrido del nuevo Mercat de Villa Crespo es pasar por Vegan Creamery, la nueva heladería de Haulani que ofrece una propuesta de helados 100% plant based. Con sabores novedosos realizados especialmente para este nuevo mercado, ya es uno de los lugares más elegidos por los amantes de las plantas que buscan darse un gusto sin culpas. Acá los helados están hechos a base de leche de coco y endulzantes naturales. El local tiene una onda industrial donde predomina el color verde pastel y recibe a sus clientes en una gran barra que invita a elegir sus originales sabores realizados con frutas, chocolate vegano, coconut caramel (dulce de leche a base de coco) y frutos secos.

Las sugerencias: hay sabores que combinan arándanos y lavanda, menta granizada, banana split, pistacho, chocolate haulani, frutilla y pomelo, maracuyá granizado, coco con dulce de leche, vainilla con brownie y dulce de coco, mousse de limón y frambuesas, chocolate con almendras y frambuesa a la crema. Además, pueden sumarse toppings veganos como coconut caramel, nueces, chips de chocolate o mix de semillas caramelizadas. Los helados pueden pedirse para consumir en cucurucho vegano, vasito, o en contenedores de cuarto, medio o un kilogramo. Otra de las propuestas son sus pancakes, que se sirven tibios, con bochas de helado y más toppings.

Dónde: en Mercat Villa Crespo. Thames 747, Palermo. Pedidos vía plataformas de envío online. Más información en @haulani_argentina

