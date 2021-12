¿Cuáles son las 10 mejores canciones de 2021?

Hay música para todos los gustos y, lo que es aún mejor, para todos los momentos. Ya sea aquella que elegís para escuchar mientras estás trabajando o estudiando, como el género que preferís mientras tenés un break de tu rutina ¡O mismo la que termina convirtiéndose en banda de sonido cuando haces orden en tu casa!

Artistas nuevos, aquellos que nos acompañan desde hace bastante u otros que, con un gran recorrido, descubrimos hace muy poquito. Te contamos cuáles son las diez canciones fundamentales de este 2021 y por qué deberías animarte a darle play ya mismo.

Treat People With Kindness de Harry Styles

Parte de “Fine Line”, su segundo disco como solista, el 01 de enero de 2021 Harry Styles publicó el video de esta canción hermosa. Un homenaje a David Bowie, a quien constantemente emula con sus vestuarios, la banda neoyorquina Lucius es responsable de los coros y la mismísima Phoebe Waller-Bridge una de las protagonistas del clip. Con un gran mensaje en su letra, fue ese push de energía que necesitábamos para arrancar el año.

Te conocí en Japón de Humbe

Con tan solo 21 años y dos discos publicados, este cantante mexicano la está rompiendo. El primer single de “Entropía” se llama “El Poeta” (otra canción que recomendamos mucho), pero fue con “Te conocí a Japón” con la que nos robó el corazón. Una melodía casi hipnótica y muy diferente de las otras pistas del álbum, nos habla del amor a primera vista y esa sensación hermosa que te envuelve durante el romance.

Drivers License de Olivia Rodrigo

Considerada la nueva reina del pop, Olivia Rodrigo tomó a la industria de la música por sorpresa. Con una voz que parece no tener límites y capaz de hacerle frente a cualquier género (solo con escuchar su disco “Sour” es fácil darse cuenta lo ecléctica que puede ser), “Drivers License” es una poderosa balada sobre los corazones rotos que mixea estilos como el pop, el indie y el power pop.

Permission to Dance de BTS

Reyes absolutos del kpop y, en la actualidad, el grupo de música más importante del mundo, algunos se animan a decir que sobrevivimos al 2021 gracias a BTS y nosotras no podemos estar más de acuerdo. El lanzamiento de cada uno de sus videos se convierte en un evento repleto de efervecencia y con “Permission to Dance” no fue la excepción. Una canción hermosa, con un videoclip increíble y esa cuota de esperanza que todos necesitamos de vez en cuando.

Stay de The Kid LAROI

Ya con varias colaboraciones con artistas como Miley Cyrus y Justin Bieber, este rapero y cantante australiano es uno de los que viene a liderar la nueva generación dentro del género. Entre sus últimos lanzamientos está “Stay” -la cual canta junto a Bieber-, canción que se convirtió en su gran hit durante este año. Combinando elementos del synth-pop, hip pop y pop rock, no te sorprendas si no podés dejar de cantarla.

Ya me fui de Bizarrap, Duki y Nicki Nicole

Algunas de las voces y personalidades más importantes de la música urbana argentina, en julio Bizarrap, Duki y Nicki Nicole publicaron el video de “Ya Me Fui”. La primera colaboración que reunió a estos tres jóvenes artistas. Con una melodía muy adictiva y una letra que es imposible no cantar a toda voz, también es una propuesta musical que aprovecha lo mejor de los estilos de cada uno.

All Too Well de Taylor Swift

Hace muy poquito Taylor Swift se adueñó de todas las redes sociales y plataformas de streaming musical gracias al relanzamiento de “Red”, un disco originalmente publicado en 2012 y que marcaba el cuarto en su discografía. Con nuevas versiones de sus canciones (en donde, además, sumó a varios artistas como Phoebe Bridgers), “All Too Well” es sin duda un caso especial. Una pista que, según ella misma, nació 100% desde la improvicación un día que estaba triste, ahora podemos escuchar su versión original ¡de 10 minutos!

No bailes sola de Danna Paola

¿Te acordás de Elite, la serie adolescente de Netflix? Entonces seguramente conozcas a Danna Paola de ahí, ya que fue una de las artistas que formaba parte de su elenco. Multifacética y con cuatro discos publicados, en 2021 lanzó “K.O.”; un álbum que la rompió y que tiene muchas canciones geniales. Una de nuestras favoritas es “No Bailes Sola”, la cual canta junto a Sebastián Yatra.

Me muero de amor de Natalia Oreiro

Hace tan solo un mes Nati Oreiro compartió una nueva versión del clásico “Me muero de amor”, una canción que cantamos a todas voces durante el 2015. Perdiendo su tono melódico y de balada, para sumar ritmos tropicales, este relanzamiento además suma la voz de Juan Ingaramo ¿Es mucho decir que estamos seguras que sonará en todas las fiestas de fin de año? No, no lo creemos.

Easy On Me de Adele

Primer lanzamiento musical después de casi cinco años de ausencia, Adele nos volvió a consquitar con una balada repleta de nostalgia, arrepentimiento y perdón. Con su imponente voz que parece no tener límites, a pesar de su inmediato éxito en todas las plataformas muchos críticos sostienen que no se trata de una de sus canciones más impactantes (como fue “Hello”, por dar un ejemplo). Por nuestro lado, simplemente, no podemos dejar de escucharla.