¿Quién es Olivia Rodrigo, la nueva reina del pop de la que todos hablan?

A lo largo de la historia de la música, el pop estadounidense siempre ha tenido a sus reinas. Desde Madonna hasta Britney Spears, para llegar a Rihanna, Lady Gaga, Ariana Grande, Taylor Swift entre tantas otras. Hoy el nombre que pisa fuerte es el de Olivia Rodrigo, la joven californiana que firmó su primer contrato musical en 2020 y ya está entre las artistas con más nominaciones en los American Music Awards.

Foto gentileza de Universal Music

Su paso por Disney+

Toda una chica californiana -lugar en donde nació, creció y aún vive-, su papá es descendiente de filipinos mientras que su mamá viene de una familia alemana. Creciendo en un hogar que combinó sus diferentes culturas así como también en donde sonaban las bandas de rock alternativo favoritas de sus papás (No Doubt, Pearl Jam, The White Stripes y Green Day), Olivia demostró su enorme talento como cantante desde muy chica y empezó a tomar lecciones de canto desde el jardín de infantes. Clases a las cuales rápidamente se sumaron las de piano y actuación.

Con algunos roles chiquitos en publicidades y videos de música, el primer gran paso en su carrera sucedió en 2019 cuando fue elegida como una de las protagonistas en la serie de Disney+ “High School Musical: The Musical: The Series” que estrenó a finales de ese mismo año. Show para el cual Olivia también hizo su aporte musical ya que escribió “All I Want” y co-escribió “Just for a moment” para el show.

Podés sumarte a la ceremonia de los American Music Awards por TNT (en español) o TNT Series (en idioma original), hoy, domingo 21 de noviembre, a las 19.00 (MEX) / 20.00 (COL) / 22.00 (ARG) horas.

Foto gentileza de Universal Music

El éxito de Drivers License

Después de firmar su primer contrato musical, “Drivers License” fue el single con el cual la joven cantante salió al mercado. Una hermosa y profunda canción sobre corazones rotos en donde, conseguir la licencia de conducir, es la excusa perfecta para hablar sobre el después de que una relación se termina. Dejando en claro el enorme talento de Olivia así como su increíble voz, también es una canción que suena fresca y dinámica para los oídos de diferentes generaciones. Tanto que no solo coquistó a la crítica especializada, sino que también rompió el varios récords de Spotify: el 11 de enero llegó a 15.7 millones de reproducciones globales, número que subió a los 17 millones al día siguiente. Así como también se posicionó como la primera canción en la historia de alcanzar 80 millones de reproducciones en 7 días.

Sour, su primer disco de estudio

Escrito en su totalidad por Olivia junto a su productor Dan Nigro, se trata uno de los tantos discos que tuvieron su cocina durante el aislamiento frente a la crisis sanitaria de COVID-19. Con un total de 11 canciones, las relaciones que terminan, los corazones rotos, la nueva pareja y el ‘día después’ de que un noviazgo acaba, son algunos de los temas recurrentes sobre los cuales la joven de 18 años canta. En ese arco narrativo, “Sour” se caracteriza por el gran dinamismo de sus melodías: con canciones súper arriba como “good 4 u”, tenemos aquellas mucho más tranquilas como “deja vú” o algunas que hasta se animan a jugar con el punk-pop como “brutal”. Transformándose en una excelente fotografía de las diferentes influencias de la cantante que van desde las bandas que escuchaban sus papás hasta su declarado fanatismo por Taylor Swift y Lorde.

“Quiero que [Sour] sea súper versátil. Mi sueño es que sea una intersección entre el pop convencional, la música folclórica y el pop alternativo. Me encanta la composición y el lirismo y las melodías de la música folclórica. Amo la tonalidad del pop alternativo. Obviamente, estoy obsesionado con el pop y los artistas pop. Así que voy a intentar tomar todas mis influencias y hacer algo que me guste" - Rodrigo durante una entrevista en Nylon

Nominada en las principales categorías de los American Music Awards, como son “Mejor Artista del Año”, “Mejor Nuevo Artista del Año” y “Mejor Video Musical del Año”, Olivia ya fue elegida por los fanáticos como la nueva reina del pop y, sin dudas, la representante del pop de la Generación Z (conocidos también como los zoomers).