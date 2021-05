Delivery patrio y veggie. Locro, empanadas, vigilantes y churros para disfrutar en casa

La Revolución de Mayo es una de las fechas más significativas de nuestra patria y varias son las propuestas -cada una con su impronta- que se suman para celebrarla. Este 25 de mayo no hay excusa para dejar de probar los platos típicos (y otros no tanto), con opciones veganas, vegetarianas y muchas tentaciones dulces; todo realizado con mucha personalidad.

DE NUESTRA TIERRA

Un menú de pasos para disfrutar en casa compuesto por platos elaborados 100% con ingredientes vegetales.

Hierbabuena invita a disfrutar de tradicionales platos de nuestra tierra en una versión única a base de plantas. Desde su espacio de San Telmo ofrece un completo menú patrio para compartir que incluye empanadas, locro, churros, chocolatada caliente y botella de vino. Todo elaborado artesanalmente a base de productos orgánicos, naturales y sin ningún ingrediente de origen animal. La experiencia comienza con dos empanadas veganas de masa de carbón activo rellenas de quínoa, mozzarella y kale y continúa con dos porciones de locro vegano al estilo tradicional -con chorizo, panceta y carne de origen vegetal- acompañado de un baguette artesanal de fermentación natural y un frasco de 300 cc de emulsión de berenjenas ahumadas. El maridaje es con una botella de vino Animal Malbec Organic. El dulce final llega de la mano de churros plant-based para mojar en dulce de leche vegano y chocolatada caliente. Esta propuesta estará disponible por un costo de $3800 para dos personas a través de su servicio de delivery y take away de 9 a 23 h.

Dónde: Av. Caseros 454, San Telmo, CABA.

Más información en @hierbabuenarestaurant

PIZZA CRIOLLA

Pizza de humita.

Los transeúntes de las calles de Palermo Soho conocen la propuesta de Cosi Mi Piace gracias al embriagante aroma que emana de su horno a leña, especialmente traído de Nápoles. Esta fecha patria, Cosi se suma a los festejos y sorprende con una pizza de humita: la fusión perfecta entre la cocina romana y criolla. Característica por sus bordes y cuerpo delgado y crocante, esta nueva variedad de pizza se podrá solicitar en una promoción especial de 2X1 por solo $990. Este 25 de mayo los fanáticos pizzeros pueden no resignar a su plato preferido a través de delivery o con la modalidad take away desde las 12 hasta las 23hs.

Dónde: El Salvador 4618, Palermo Soho

Más información: @cosimipiaceok

PARRILLERO, PERO VEGGIE

Locro vegetariano

Maiky, la parrilla ubicada en una imponente esquina de Palermo ofrece el auténtico sabor de la patria con un menú criollo. Los platos para este 25 de mayo se caracterizan por su calidez hogareña y son ideales para calentar el alma. La propuesta, disponible solo para delivery, incluye un bohio relleno de verduras, una porción de locro vegetariano -elaborado a base de vegetales, maíz blanco pisado y porotos- y un pastelito de membrillo y batata, todo por $800. Una propuesta imbatible para celebrar con auténticos sabores argentinos en la comodidad del hogar.

Dónde: Gorriti 5802, Palermo CABA.

Más información en @maikyparrilla

MACARONS BLANQUICELESTES

Macarons rellenos de dulce de leche y con los colores de la bandera argentina

Mada Patisserie es la boutique de Belgrano reconocida por sus deliciosas y ocurrentes preparaciones dulces. Para esta Revolución de Mayo, su chef patissier Juliana Herrera Dappé, ofrece unos manjares especialmente creados para la ocasión: macarons rellenos de dulce de leche y con los colores de la bandera argentina. La versión especial del clásico de la pastelería francesa se podrá adquirir en cajas de 8 unidades por $1350 o en cajas de 12 unidades por $2050. Para pedidos encargar con anticipación.

Dónde: 3 de Febrero 1064, Belgrano, CABA.

Más información en @madapatisserie

PARA LOS GOLOSOS

Cheesecake vigilante a base de chocolate crocante, crema de cheesecake clásico, cheesecake de dulce de batata con trocitos de membrillo.

Para los paladares golosos, el must es celebrar junto a la propuesta de la “Semana Patria” de París Crepas, la pastelería de autor y crepería 100% artesanal con una carta dinámica, llena de contrastes y aromas. En el marco del Día de la Patria, ofrecerán hasta el 27 de mayo irresistibles tortas con una deliciosa vuelta de tuerca criolla. Por ejemplo, cheesecake vigilante (base de chocolate crocante, crema de cheesecake clásico, cheesecake de dulce de batata con trocitos de membrillo), un rogel (infinitas capas de masa crocante con dulce de leche y almendras tostadas coronado con glasé), y una cheesecake de dulce de leche (base de chocolate crocante con cheesecake de dulce de leche, cubierto de galletas Chocolinas troceadas). Tentaciones dulces de la cocina argentina para acompañar con el exclusivo café Moka de chocolate, avellanas con crema batida y almendras tostadas a $300 en una presentación XL. La propuesta es ideal para compartir y se disfruta retirando en el local con su servicio de take away o pidiendo a través del servicio de delivery propio y diferentes aplicaciones de envío.

Dónde: están ubicados en Palermo Soho, Palermo Hollywood, Caballito, Ramos Mejía y Parque Leloir.

Mas información en @pariscrepas

LOCRO NIKKEI

.

Siempre apostando a productos de primera calidad, cuidados y respetados de origen, Namida trae consigo una propuesta superadora donde prevalece una convivencia tan atípica como tentadora entre la cocina japonesa en combinación con los sabores bien nuestros; utilizando sabores, reminiscencias y productos típicos de Argentina. De esta manera, la armonía de sabores tiene una identidad muy marcada en Namida: langostinos furai con alioli de choclos, niguiris de salmón fresco quemado con aceite de trufa y huevo frito de codorniz o niguiris de pesca nacional del día flameada con alioli de chimi crocante son algunos de los ejemplos en los que la cultura milenaria japonesa se une a ingredientes y sabores autóctonos formando un sabor único en el paladar. Para este 25 de mayo ofrece empanadas de Kare (curry japonés) y Locro Nikkei, que fusiona los sabores orientales con nuestro clásico plato patrio . Las empanadas tienen un valor de $150. El locro tiene un precio de $700 y ambos van estar disponible para delivery y take away.

Dónde: El Salvador 5783 Pedidos: Tel. 75397351

Más información: @namidanikkei

LA NACION