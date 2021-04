Empezó dando clases de apoyo y hoy tiene una empresa de e-learning internacional

Sally Buberman es fundadora y CEO de Wormhole, una compañía que crea soluciones tecnológicas para potenciar el desarrollo humano. Con el covid, su aporte fue fundamental para ayudar a las empresas en sus procesos de transformación digital. A través del Wormhole Campus, tuvieron el doble de graduados y más de 1.6 millones de horas de capacitación. Hoy tienen clientes en más de 10 países de Latinoamérica y Asia.

De familia docente, Sally siempre priorizó el estudio. Hizo el profesorado de francés y luego Ingeniería electromecánica. A los 24 años trabajaba en una empresa automotriz cuando su padre falleció. Con su madre enferma, en los ratos libres daba clases de apoyo a chicos de Estados Unidos, a través de Internet. Usaba un chat para comunicarse con los alumnos y el e-learning se limitaba a un power point. “No podía creer que alguien aprendiera de esa manera, pero funcionaba”, recuerda. Ante la realidad Argentina, donde la educación se concentra en las grandes urbes, Sally, junto con Maxi Menasches e Ignacio López, decidieron armar una experiencia de aprendizaje online.

Con la idea en la cabeza, se presentaron a un concurso de planes de negocio, donde quedó entre los diez primeros puestos. Además, fueron los ganadores de América Latina de “Imagine Cup”, competencia de tecnología de Microsoft. Llegaron al Mundial de Corea y con las devoluciones del jurado terminaron de darle forma al proyecto, y en enero de 2008 lanzaron Wormhole.

Una de las patas fuertes es el Campus, una universidad virtual corporativa para gestionar cursos, capacitaciones y entrenamientos a distancia. “Muchas veces los clientes tienen el conocimiento técnico, pero no saben darlo. Nosotros convertimos ese know how en cápsulas o contenido propio para enseñanza digital, y también los ayudamos con el delivery de las capacitaciones”, explica. Además, dan herramientas tecnológicas para gestionar el desempeño de los empleados y detectar talentos. “Medimos la cantidad de graduaciones y horas de capacitaciones, que crecieron ampliamente en pandemia. La tasa de satisfacción fue similar a la de Amazon”.

Una oportunidad para capacitar

En 2020, cuando se decretó el aislamiento, sus clientes se quedaron sin operatoria y con miles de empleados que no sabían qué hacer. “Era momento de aprovechar el tiempo para capacitar. De un día para el otro pasaron a capacitarse nóminas enteras, las 24 horas”, enfatiza. Corrieron durante un mes y medio para lograr la infraestructura necesaria para todos los que querían multiplicar exponencialmente su nivel de consumo y proveer soluciones a los numerosos nuevos clientes.

“El caso más impresionante fue el de un banco, cliente de hace muchos años y uno de los más innovadores. Entre marzo y junio, capacitó al 98% de toda su nómina y habían pasado las 32 mil horas de información. En el año anterior completo habían hecho la mitad. En lugar de lamentarse, aprovecharon ese tiempo y lo convirtieron en una oportunidad”.

Otro ejemplo es el de una petrolera que sumó a sus contenidos técnicos, cómo cuidarse y cuidar a los otros en pandemia. “Rompió este mito de que lo laboral y lo personal no pueden ir de la mano. La pandemia aceleró los tiempos”, asegura.

Los consejos de Sally

“Tenés que estar realmente apasionado por lo que hacés. Si no amás mucho lo que hacés, lo sufrís y terminás abandonando”.

“En un emprendimiento vos sos dueño de tu propio éxito o fracaso. No subestimes el valor y el esfuerzo que lleva conseguir una ronda de inversión o generar tus propios ingresos para arrancar y que tu emprendimiento funcione”.

“No te enamores de la tecnología. Cuanto menos desarrollado esté tu producto la primera vez que lo salís a vender, mejor, porque el que realmente te dice lo que necesita o lo que está dispuesto a pagar o invertir su tiempo, es el cliente”.

En números

Inversión inicial: USD 5.000

30 empleados tiene Wormhole

tiene Wormhole Realizaron + de 1.612.000 horas de capacitación en 2020.

de capacitación en 2020. El Net Promoter Score (cuánta gente es fan de la solución) supera los 57 puntos .

. + 1.213.000 de graduaciones en 2020 (100% más que en 2019)

en 2020 (100% más que en 2019) + 2.935.000 logins únicos a la plataforma ( 40% más que en 2019)

únicos a la plataforma ( 40% más que en 2019) Trabajan con más de 200 empresas .

. Están en más de 10 países de Latam y Asia.