Montaron un fashion truck para recorrer Santa Fe y vender sus remeras rockeras

Nadia Dip y Julia Casella estaban destinadas a conocerse. La primera trabajaba en un local de ropa y soñaba con independizarse y estampar remeras. Hasta que un día conoció a Julia, recién recibida de diseñadora de indumentaria. Pronto se convirtieron en amigas y socias. Hace cinco años, fundaron “Muy punch”, una marca de indumentaria inspirada en el rock. Tiempo después, decidieron que querían tener su propio local, pero como no les alcanzaba la plata para comprar un espacio, decidieron armar un “fashion truck”, un colectivo con tienda incluida, que recorre los pueblos de Santa Fe con sus remeras.

¿Cómo lo hicieron?

El fashion truck de Muy Punch.

“Cuando arrancamos, compramos todo usado. En un principio hicimos bolsos y los vendimos enseguida. Con eso, compramos un kilo de tela y fabricamos las primeras musculosas, que empezaron a venderse cada vez más”, relata Nadia.

Durante cuatro años, vendieron online y en ferias, pero con la crisis económica del país y el cierre de varias ferias, se les complicó la tarea. Poner un local no era una opción viable, porque el costo de entrada era muy alto. “Teníamos que buscar al cliente, en vez de esperar a que viniera hacia nosotras. Surgió la idea de un local de ropa móvil, que era como una feria ambulante y un local físico a la vez” , explica Julia.

El dinero seguía siendo una limitación, así que buscaron un colectivo viejo, que pudieran reciclar. Se anotaron en un crédito para emprendedores de la provincia, que les dio 40 mil pesos iniciales. Con eso, compraron el vehículo, pero faltaba refaccionarlo. “Para acceder al crédito, teníamos que hacer un curso de tres meses. Ya habíamos encontrado el colectivo y no íbamos a conseguir algo más barato. Hablamos con el vendedor. El auto no estaba en marcha hacía ocho años, le faltaban piezas y no sabíamos si andaba o no. Lo señamos por $1500 y lo fuimos a buscar tres meses después”, recuerda Nadia. Gracias al Fondo Semilla, que otorgaba 250 mil pesos a proyectos innovadores y con impacto social, pudieron renovarlo colectivo.

Pero se encontraron con varios obstáculos: al ser mujeres, en los talleres de chopería, mecánicos, las miraban con desdén y las subestimaban, y todavía faltaba una prueba más.

Si no existe, hacelo

Para vender en el fashion truck, necesitaban un permiso de la municipalidad. Pero era algo tan nuevo que no entraba en las regulaciones. Primero presentaron el proyecto en el Concejo de Granadero Baigorria, que les dio la habilitación para empezar. Luego hicieron lo mismo en Rosario. “No había una regulación de locales de ropa móvil. El proyecto se aprobó para emprendedores independientes como una alternativa para que generen sus ventas”, señala Nadia.

Los beneficios de este showroom móvil son múltiples: permite viajar, acercarse a los clientes y generar un factor sorpresa. También se suman a ferias y eventos, donde el truck se destaca. “Siempre hicimos remeras de rock; no la típica que podés encontrar en cualquier local. Con el fashion truck buscamos lo mismo, que sea algo distinto y original”, segura Nadia.

Los consejos de Nadia y Julia

Moda a donde vayas.

“Insistí. Si tenés una idea clara de lo que querés, hacela lo más concreta posible. No es fácil, siempre van a aparecer un montón de trabas, pero es insistir y si tenés en claro lo que querés, es viable”.

“No te quedes quieta. No esperes una solución o que algo llegue por arte de magia. Es tener iniciativa y salir a buscar : las herramientas, los créditos, premios. Hay un montón de opciones para emprendedeores”.

“Si pensás en un local con ruedas, tenés en cuenta los gastos fijos (garage, seguro) y los que puedas surgir (revisión mecánica, manutención). No es lo mismo que pagar un local, pero existen gastos ”.

“Pensá qué quiere el cliente, pero no dejes de lado tu esencia. No podés salir a buscar algo de lo que no sos conocedor, seguí tu instinto y buscale la vuelta de tuerca”.

En números

Inversión inicial: $400.000

$250.000 fue el premio del Fondo Semilla

fue el premio del Fondo Semilla 6 localidades de Santa Fe recorridas con el fashion truck

Precio promedio de las remeras: $1200

Venden en más de 12 provincias

provincias Tienen más de 150 diseños de remeras

diseños de remeras 15.900 seguidores en Instagram

seguidores en Instagram 51.200 seguidores en Facebook