Horóscopo de abril: conocé las predicciones de tu signo para este mes

ARIES

TUS PLANETAS ESTE MES. Una cantidad importante de planetas en doce te va a llevar a navegar por la memoria. Bien por los recuerdos, pero no intentes mantener nada de lo que ya es hora de soltar.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Para todo se te van a presentar variables diferentes y tu trabajo no va a ser la excepción. Dos caminos atractivos para vos y muy distintos te van a llevar a tomar una decisión jugada en lo laboral. La gran definición, a partir del 16. Tu actividad, con gente de afuera.

AMOR Y SEXO. Con Venus en doce, vas a tener que librar batalla a lo ilusorio. No te enganches en las mismas rutas de siempre que ya sabés cómo terminan. Hacé un poco de silencio, atrevete a estar un rato a solas para que puedas escuchar tu más profunda intimidad y elegí en el amor la mejor opción sin telarañas.

EL DESAFÍO. Permitite salir un rato de “la urgencia”.

LA OPORTUNIDAD. Decís las palabras exactas en el momento de mayor tensión y todo se acomoda.

TU ALIADO. Piscis te va a inspirar con su magia.

TAURO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Marte y con la Luna en dos, la gran posibilidad es que se mueva la zona del dinero muy dinámicamente. Ojo, podrías tentarte y asumir un gasto que excede tu bolsillo. Ordenar tu economía familiar va a ser indispensable. Punto final para una cuestión legal o inmobiliaria.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Vas a estar logrando una sintonía extraordinaria entre lo que tu espíritu busca para avanzar y las oportunidades de trabajo que aparecen. A partir del 19, un contacto con alguien de autoridad abre una puerta insospechada.

AMOR Y SEXO. Cierta tensión en tu mundo vincular. No vas a tolerar pegoteos ni dependencias con nadie. Con Venus en once, vas a necesitar creatividad con tu amor. Si no estás en pareja, la sorpresa te despierta de cierta modorra emocional.

EL DESAFÍO. Atrevimiento sí, imprudencia no.

LA OPORTUNIDAD. En tu trabajo, excelencia y un movimiento nuevo que marca un antes y un después.

TU ALIADO. Escorpio te va a estar orientando con impecabilidad en el cambio.

GÉMINIS

TUS PLANETAS ESTE MES. Con tres planetas en signos de agua en la zona del trabajo, a tu agudeza mental se le va a sumar una cuota de intuición extraordinaria, ¡usala! Resultados que exceden lo esperado en un proyecto que trae lo mejor a partir del 18.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Experiencias grupales y actividades extralaborales te involucran en asuntos comunales. Vas a disfrutar de una diversidad humana sorprendente. Allí, un encuentro de destino.

AMOR Y SEXO. Con un andar más pausado que el de siempre, vas a estar seduciendo a las almas más endurecidas. Vos, en tu salsa, jugando y conquistando amores (así, en plural), explorando, divirtiéndote. Atrevete a probar rutas emocionales no transitadas. En el amor, las decisiones importantes, para más adelante.

EL DESAFÍO. Guardar el secreto que te confiaron.

LA OPORTUNIDAD. Integrar tu energía mental a la exploración del campo de lo espiritual.

TU ALIADO. Con Acuario, una empatía que trasciende todas las fronteras.

Conocé las predicciones para tu signo en abril. Ilustraciones de Caribay Marquina

CÁNCER

TUS PLANETAS ESTE MES. Tu energía sensible se va a entremezclar con la intensa influencia de Marte. Vas a estar al galope de una acción muy energizada. Consejo: reabastecete con esta frecuencia vital, tomá decisiones, definí lo pendiente y no te guardes los enojos para que estos no imploten en tu cuerpo.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con Mercurio, Neptuno y Venus en nueve, vas a ir a buscar personas, conocimientos, actividades que amplíen el universo de tu mente. ¿Un curso que te atrape y que te abra a una visión diferente? ¿Un encuentro casual de una sorprendente y profunda conexión espiritual? ¿Un viaje? Preparate para esto y más.

AMOR Y SEXO. Con tu pareja, un juego limpio en el que genuinamente va a circular energía de amor. Si no estás en una relación, tu apertura y tu magnetismo van a convocarte a una propuesta emocional atrevida, serena y atractiva a la vez.

EL DESAFÍO. No victimizarte.

LA OPORTUNIDAD. Un acuerdo económico muy conveniente.

TU ALIADO. Tauro te acompaña discretamente.

LEO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Mercurio y Venus en la zona ocho, quienes estén omitiendo decir algunas verdades se van a sentir intimidados. Tu palabra sanadora y jugada va a estar echándole luz a la sombra. Atenti con los reactivos, que, con uñas y dientes, van a estar defendiendo su pellejo y sus mentiras. No te calles.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. En tu trabajo, te ubicás en el centro de las oportunidades. Ideas productivas, avances y un prestigio que va creciendo con tu efectividad, que no pasa inadvertida. Excelente la energía desde el vamos en este sector de tu vida.

AMOR Y SEXO. La calidad del vínculo que estás construyendo es puesta a prueba. En una relación no del todo consistente, va a ser necesario hacer algunos reajustes. Un vínculo real madura y se fortalece.

EL DESAFÍO. Colaborá con quienes necesitan ayuda.

LA OPORTUNIDAD. Una “coincidencia” te va a permitir diagnosticar la realidad.

TU ALIADO. Virgo, con su sensatez y su cuidado, te permite llegar a una claridad que te alivia.

VIRGO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Marte y con la Luna en la zona más alta de tu mapa, mucha y buena actividad laboral. Es tiempo de materializar crecimiento, pero ojo con tu mente crítica, que con su juicio excesivo puede inhibir la potencia que este dibujo energético propicia.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con el Sol en tu casa ocho, el universo te regala la posibilidad de aquietar tu mente, de conservar la conciencia de esa quietud y de tomar cualquier decisión desde esa coherencia. O... de explotar irracionalmente sin entender que todo lo que vivís es absolutamente perfecto.

AMOR Y SEXO. Todos tus otros van a ser espejos de tus modalidades inconscientes, incluso tu pareja. Mirate a fondo en los demás (sobre todo en los enojos que te surjan) y sabé que en vos vas a encontrar la apertura hacia una reparación o hacia un absoluto cambio.

EL DESAFÍO. Permitirte pensar en libertad sin preconceptos.

LA OPORTUNIDAD. Tu capacidad de acción, a pleno.

TU ALIADO. Piscis te va a ir soplando por dónde ir.

¿Qué traen en abril los planetas para vos? Ilustraciones de Caribay Marquina

LIBRA

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Mercurio en seis, el camino de este mes en tu trabajo va a estar lleno de curvas, contracurvas y algunos contrastes, pero en este derrotero de ensayo-error va a estar seduciendo tu talento y logrando todo lo que te propongas conseguir.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con la Luna y con Marte en la zona nueve de tu mapa, no va a ser fácil hacerte cambiar de opinión. Consejo: no trates de convencer a nadie de lo que vos creés que es verdad ni te pierdas en el vaivén de sugestiones de otros, pero ojo con posturas inflexibles.

AMOR Y SEXO. No vas a tolerar dependencias ni invasiones, vas a estar haciendo un orden importante en todo tu mundo emocional con sensatez y firmeza. Si estás en una relación, allí, una mirada afilada para asegurarte de que estás con la persona adecuada antes de abrirte a una entrega mayor. Prestá atención.

EL DESAFÍO. Soltar el miedo a romper la perfección.

LA OPORTUNIDAD. Un dinero extra que no esperabas.

TU ALIADO. Con Leo, vas a tener mucha visión en un proyecto compartido.

ESCORPIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la Luna y con Marte en tu casa ocho, vas a cavar hasta encontrar lo más escondido en vos y en otros. Aunque intentes evitarlo o te disfraces de persona liviana, adentro de vos, una turbulencia emocional en total ebullición. Cuidado, esto puede resultar complicado si retenés semejante voltaje.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Tu capacidad expresiva, potenciada con Mercurio y con Venus en tu casa cinco. Vas a estar fértil para darle forma a todo hecho creativo: un proyecto personal, hijos, un emprendimiento independiente. Todo lo que tenga tu marca está a la espera de que autorices su salida.

AMOR Y SEXO. En el amor, decibeles elevados, laberintos tormentosos y profundos o una transformación absoluta y sanadora. De todo menos nada con quien sea que compartas emociones, fluidos, sexo y desayuno.

EL DESAFÍO. No controlar tu volcán interno.

LA OPORTUNIDAD. No controlar tu volcán interno (esta vez, el desafío y la oportunidad son lo mismo).

TU ALIADO. Aries abraza tu intensidad.

SAGITARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con tres planetas en la zona más profunda de tu rueda zodiacal, fotografías y recuerdos del pasado van a dispararse de tu interior, incluso con cierta nostalgia. Es un excelente momento para subsanar viejas heridas familiares que aún están sin cicatrizar.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Cambios dentro de equipos de trabajo estimulan mayor libertad en tu pensamiento. Vas a incorporar ideas absolutamente novedosas que antes no te atrevías ni a mirar de reojo. A partir del 19, una sorpresa laboral como broche de oro para un mes excepcional.

AMOR Y SEXO. El humor, el juego y la creatividad van a ser condimentos que no van a poder faltar en el campo del amor. Vas a estar disponible para vivir una pasión intensa, incluso irresistible, pero sin ataduras, sin controles, sin dependencias. ¡Disfrutalo!

EL DESAFÍO. No dispersarte ante la infinidad de variables.

LA OPORTUNIDAD. Emancipación económica.

TU ALIADO. Cáncer, increíblemente, te da la clave para romper un hábito que es tiempo de soltar.

Los astros este mes Ilustraciones de Caribay Marquina

CAPRICORNIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Tu operatividad se va a entremezclar con el ingenio de Mercurio y con la fluidez de Venus. Vas a estar haciendo dos y miles de cosas a la vez. En tu trabajo, progreso importante, contactos sorprendentes y propuestas aún mas sorprendentes a partir del 13.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Vas a escuchar con mucha claridad lo que tu esencia nutritiva y sabia tiene para revelarte. Un cambio profundo te permite aflojar el miedo a explorar los reinos de tu naturaleza interior. Momento de entender lo que está mas allá de lo “ordenado”.

AMOR Y SEXO. Los canales de la comunicación con tu amor, abiertos y activos. Una especie de alegría juvenil atraviesa el vínculo en el que estás. Si no estás en una relación, tu disponibilidad para lanzarte a la pasión se abre frente a la mejor opción.

EL DESAFÍO. Probar caminos no explorados.

LA OPORTUNIDAD. La intimidad le gana partido al entendimiento y todo fluye.

TU ALIADO. Con Piscis, aparece un espacio perfecto para la diversión.

ACUARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Mercurio en la zona del dinero, una diversidad de opciones diferentes para poder avanzar hacia una plataforma económica más sustentable. No desatiendas los detalles, porque allí van a estar las señales que te van a indicar cuál de todas es la mejor.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Vas a sentir que los asuntos laborales discurren suavemente sin tensiones ni conflictos. Además: en puerta una nueva dirección en la que va a haber lugar para que te desarrolles con más iniciativa personal o con tu propio proyecto independiente.

AMOR Y SEXO. Tu “amante interior” va a estar dándote señales muy claras sobre aquello que es necesario cambiar para que puedas establecer uniones más nutritivas y plenas. El amor, potentemente, viene a mover tu corazón. No idealices, pero ¡tampoco te lo pierdas!

EL DESAFÍO. Explorar tu intensidad emocional sin miedo.

LA OPORTUNIDAD. Una aventura reveladora y excitante dentro del campo del trabajo.

TU ALIADO. Aries pone sobre la mesa lo que siente.

PISCIS

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Marte y la Luna habitando la zona cuatro de tu rueda zodiacal, vas a estar limpiando tu morada de todo lo no dicho, vas a estar descalzándote de cargas pesadas heredadas de tu clan. Un circuito de energía estimulante genera un campo de energía vital en tu mundo emocional.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Tu experiencia, tus conocimientos y tu palabra se capitalizan y con ellas te zambullís con confianza en un proyecto laboral inédito que te atrapa desde el vamos por lo atractivo. Además, una entrada nueva de dinero a partir del 19. Todo para festejar.

AMOR Y SEXO. “Más de lo mismo no”, dicen los planetas para vos en el amor. Un encuentro muy estimulante con alguien que te da vuelta la cabeza, pero sin tanta novela y con mucha conciencia. El factor sorpresa, presente y con viento a favor.

EL DESAFÍO. Definirte con una intensa libertad.

LA OPORTUNIDAD. Un premio merecido.

TU ALIADO. Leo te da una sugerencia que resulta perfecta.