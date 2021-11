Juguetes sexuales: ¿Qué tener en cuenta antes de elegir uno?

La industria de los juguetes sexuales crece a ritmos exponenciales y cada vez son más los sex toys dispuestos a satisfacer a las mujeres, solas o acompañadas. Con diseños cada vez más elegantes y sofisticados, existen de distintos colores y tamaños y con distintas funcionalidades.

Cada persona vive su sexualidad de forma distinta y no hay un ideal de cómo disfrutarla. Por eso, para dar con tu toy ideal, primero tenés que preguntarte: “¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me da placer? y ¿Por dónde me gustaría explorar?”.

Ya sea para mayor autosatisfacción, para potenciar las relaciones sexuales en pareja o mejorar la conexión con tu genitalidad y la percepción de tu cuerpo, los juguetes son de gran ayuda para mejorar la sexualidad que va mucho más allá de la penetración. Debe ser una elección personal y libre o de común acuerdo entre dos o más partes. Eso sí, si lo vas a compartir con otras personas recordá ponerle preservativo.

¿Por dónde empezar?

“Lo primero es encontrar algún lugar donde una se sienta segura y que puedan asesorarla, tanto si va a comprar presencialmente, como si hace la compra online. Que escuchen tus necesidades es fundamental” , comentó a OHLALÁ! Francesca Gnecchi, especialista en sexualidad y directora de Erotique Pink, y remarcó “Conocerse a una misma, saber qué es lo que te gusta, qué te da placer y no buscar lo que esté de moda o el más vendido es muy importante”.

Esta firma, con una página web y un local en pleno Palermo Hollywood, comercializa alrededor de 300 juguetes sexuales por mes y este es el ranking de los más vendidos:

1. Succionador de clítoris

Succionador de clítoris.

Es el juguete sexual femenino por excelencia, este aparato es un furor que por medio de ondas sónicas o vibratorias se encarga de estimular el clítoris sin ni siquiera tocarlo, ya que genera una succión que junto a las vibraciones provocan una elevada sensación de placer en la zona femenina, y a la vez permite jugar con la potencia. Si bien suele usarse para autosatisfacerse también se puede compartir junto a la pareja al utilizarse para estimular zonas erógenas tales como los pezones o el glande y como complemento durante la penetración. Imita las sensaciones de una boca y una lengua sobre el clítoris. Se adapta a las curvas de su cuerpo y permanece en posición. La doble estimulación, interna y externa, permite explorar un orgasmo mixto.

2. Succionador y vibrador

Succionador y vibrador.

Es un juguete 2 en 1. Se trata de un aparato moderno que estimula el punto G por medio de las vibraciones y el clítoris a la par mediante la suave succión que produce. De esta manera permite que el placer se acreciente y hasta posibilita explorar un orgasmo mixto, ya que simula la práctica del sexo oral junto con sensaciones de presiones y masajes en todo el cuerpo del clítoris.

3. Vibradores internos

PLUG ANAL CON VIBRACION TILT By Lora Di Carlo.

Dentro de los vibradores internos podemos encontrar un abanico de productos capaces de estimular nuestro interior de diferentes maneras con formas maleables y cómodas que se amoldan a todos los cuerpos -estimulando por medio de las vibraciones y potencias-. Un ejemplo es el Plug Anal by Lora DiCarlo, un artefacto especialmente diseñado para ser introducido en el ano de un hombre o mujer, con el fin de provocar la excitación sexual. Utiliza microrobótica y bioimitación que simula el movimiento humano de las caricias al punto G con la posibilidad de combinar con vibraciones.

4. Vibrador para parejas

Vibrador para parejas.

Son juguetes de última categoría y alta tecnología que vibran intensamente en ambos compañeros durante el sexo. Tienen una forma de U que se acomoda de manera tal que permite comodidad tanto por dentro como por fuera-garantizando placer tanto para el clítoris, el punto G y el pene- y funcionan mediante aplicaciones por lo que sirven para excitarte también con tu pareja aún a la distancia.

5. Anillo vibrador para pene

Anillo vibrador para pene.

Este juguete favorece la erección y retarda la eyaculación, gracias a su presión en la anilla que limita la circulación. Es ideal para parejas heterosexuales, ofrece vibraciones con diferentes intensidades que incentivan el placer de la mujer y potencian la erección del hombre, mejorando las relaciones sexuales y subiendo la puesta del placer para ambos.

6. Rabbits

Vibrador Rabbit.

Son conocidos como conejitos rampantes que vibran y estimulan el clítoris con su doble función, la zona más grande emula a un pene en apariencia y se introduce en la vagina ofreciendo vibraciones hasta en el punto G. La parte pequeña ¨como oreja de conejo¨, simula la acción de la masturbación con dedos, permitiéndote con una sola mano más placer y posibilidad de llegar a un óptimo orgasmo.

¿Qué medidas de higiene se deben tomar al utilizarlos?

A la hora de incorporar juguetes sexuales es importante tener en cuenta que hay que lavarlos con agua y jabón neutro o con algún producto específico para la higienización de los mismos y guardarlos secos en una bolsa de tela o en su estuche original.