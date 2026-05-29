Alessandra Rampolla, sexóloga: “El secreto de un buen amante es tener ganas de conocer y descubrir”

Hablar de sexualidad sin tabúes es una de las marcas registradas de Alessandra Rampolla a lo largo de su carrera. En una entrevista que brindó en 2018 al programa Cortá por Lozano (Telefe), la sexóloga abordó uno de los temas que más dudas genera entre hombres y mujeres: qué características tiene una persona considerada un buen amante.

Durante la charla, la especialista fue consultada acerca de si las habilidades en la intimidad son innatas o si pueden aprenderse con el tiempo. “Se puede enseñar, sí. Un buen amante para mí es el que tiene entusiasmo por conocer y descubrir. Y conocer y descubrir podemos hacer todos”, afirmó al respecto.

Para Rampolla, el error más frecuente consiste en creer que existe una fórmula universal para satisfacer a otra persona. Según explicó, cada individuo es diferente y requiere una aproximación particular. “O sea, cada persona que tienes de frente es un mundo aparte. Y para mí el buen amante es el que se encuentra ante una persona, un cuerpo nuevo, una situación nueva y dice: ‘Yo no sé nada. Aquí vengo a ver qué encuentro’”, sostuvo.

La sexóloga es una de las personalidades más reconocidas a la hora de hablar de aspectos de la vida íntima (Foto: Instagram @alessarampolla)

A lo largo de la entrevista, una de las panelistas señaló que muchas veces algunos hombres suelen mostrarse excesivamente seguros de sí mismos y creen que “se las saben todas” cuando se trata de relaciones íntimas.

Fue entonces que la médica remarcó que la verdadera habilidad radica en saber prestar atención a las necesidades de la otra persona. “Tener la actitud y el entusiasmo de ir a descubrir estas nuevas tierras, por decirlo de alguna manera. Conquistar esto que tengo de frente que va a ser nuevo, distinto”, explicó.

Para la especialista, esa disposición genera una conexión mucho más auténtica porque obliga a estar pendiente de lo que siente el otro y no de aquello que uno cree hacer bien. “Esa actitud te pone en un lugar de realmente estar pendiente de qué es lo que pasa con otra persona, qué es lo que le gusta a él o a ella, no lo que yo me creo que yo hago bien, que es distinto”, reflexionó.

Los mejores amantes serían aquellos que se adentran a descubrir al otro en profunidad (Foto: Pexels)

Según su visión, la sexualidad es un espacio de aprendizaje permanente donde la comunicación juega un papel central. “Y eso es aprender de la otra persona y eso es ser buen amante. Nadie nace sabiendo cómo es el otro”, cerró Alessandra Rampolla.