Lo que aprendí del error: “Fuimos a Rosario a sumar clientes y volvimos con las manos vacías”

Vicky Benaim y Mara Parra son amigas de la facultad, administradoras de empresas, y las creadoras de FERA, una editorial que realiza agendas, libros, cuadernos y accesorios que inspiran y resaltan por su diseño. Tienen más de 100 mil seguidores en Instagram, sus productos se comercializan en los principales puntos de venta del país y son las dueñas de lo que podríamos definir como un verdadero emprendimiento exitoso: son rentables y tienen una marca fuerte. Pero no siempre fue así. Para llegar hasta donde están tuvieron que pasar por grandes aprendizajes.

Les pedimos que nos contaran cuál fue la experiencia que más enseñanzas les dejó y no lo dudaron: fue en sus comienzos, durante un viaje a Rosario, en el que pensaron que se iban a comer la cancha pero terminaron más frustradas que otra cosa. No obstante, la experiencia fue sumamente enriquecedora. Esos errores fueron lecciones sobre las que pudieron apalancarse para crecer. No te pierdas su historia:

Mara Parra y Victoria Benaim - Aprendiendo del error 1

El lado B

Mara Parra y Victoria Benaim - Aprendiendo del error 2