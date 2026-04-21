Ya está disponible el calendario lunar de mayo 2026, el cual detalla los momentos en que el satélite natural pasa por sus distintas fases a lo largo del mes. En ese sentido, hay mucho interés en conocer cuándo ocurre la Luna llena, puesto que es cuando se puede ver en su totalidad.

Los días en que se dan las fases lunares pueden diferir respecto al almanaque, ya que se tratan de ciclos de 28 que cambian mes a mes. En ese período, la Luna se puede ver en el cielo en su fase nueva, creciente, llena y menguante.

Ya es posible saber cuándo la Luna pasará por sus fases en mayo Freepik

Los aficionados de la astronomía y también de lo esotérico tienen presente la Luna y sus cambios para realizar determinadas actividades. Muchos consideran que los movimientos del cuerpo celeste pueden impactar en la vida cotidiana y hasta en el ánimo de las personas. Una de las más conocidas es el corte de pelo, puesto que se cree que puede afectar su resultado. A su vez, hay muchos mitos que rodean este fenómeno astronómico.

El calendario lunar de mayo 2026 en la Argentina

Según detalla el sitio del Servicio Hidrográfico Nacional, estos son los días en que la Luna pasará por sus distintas fases en mayo de 2026:

Viernes 1° de mayo: Luna llena

Sábado 9 de mayo: cuarto menguante

Sábado 16 de mayo: Luna nueva

Sábado 23 de mayo: cuarto creciente

Domingo 31 de mayo: Luna llena

Por lo tanto, en el primero y el último día del quinto mes del año se podrá visualizar el satélite natural en su totalidad, mientras que a mediados de mes será el novilunio.

La Luna llena de mayo es conocida como la “Luna de la flor”. Este nombre viene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural. Se la llama de esa forma porque hace referencia al florecimiento de las flores en esta época del año en el hemisferio norte, puesto que allí transcurre la primavera durante esta época del año.

La Luna llena de mayo se llama "Luna de la flor" porque hace referencia al inicio de la primavera en el hemisferio norte JOE KLAMAR - AFP

Una por una, todas las fases de la Luna

Las fases de la Luna son las diversas formas en que la cara de este astro que se puede ver desde la Tierra es iluminada por el Sol. Cada mes, este satélite natural gira alrededor de nuestro planeta en aproximadamente 28 días, y con ese movimiento se puede ver en su totalidad o de modo parcial según la sombra que pueda causar sobre ella.

Hay cuatro fases de la Luna predominantes para tener en cuenta:

Luna llena : denominado también como plenilunio, es el momento en que se puede ver el satélite en su totalidad iluminado en el cielo.

: denominado también como plenilunio, es el momento en que se puede ver el satélite en su totalidad iluminado en el cielo. Cuarto menguante : se observa el 50 por ciento de su superficie que está iluminada por el Sol. Se ve la mitad izquierda de la Luna porque se va disminuyendo su iluminación.

: se observa el 50 por ciento de su superficie que está iluminada por el Sol. Se ve la mitad izquierda de la Luna porque se va disminuyendo su iluminación. Luna nueva : también conocido como novilunio o luna negra, en esta fase casi no se puede ver la Luna iluminada. A partir de este momento, su iluminación es cada vez mayor con el pasar de los días.

: también conocido como novilunio o luna negra, en esta fase casi no se puede ver la Luna iluminada. A partir de este momento, su iluminación es cada vez mayor con el pasar de los días. Cuarto creciente : se puede visualizar el 50 por ciento de su cara visible. A diferencia del cuarto creciente, esta fase muestra iluminada la mitad derecha.

Las fases de la Luna (Unsplash)

Según detalla el Servicio de Hidrografía Naval, estas fases corresponden a los instantes precisos en que las direcciones Tierra-Luna y Tierra-Sol forman un ángulo de 0°, 90°, 180° y 270° respectivamente. Por esto, estas fases no tienen una duración de un cierto número de días, como se cree erróneamente; por el contrario, ocurren en un instante de tiempo dado en esta página.