Cuándo hay Luna llena en mayo 2026 en la Argentina
En el quinto mes del año se da la particularidad de que habrá dos momentos en que se podrá ver el satélite natural en su totalidad
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Mes a mes, muchas personas buscan cuándo hay Luna llena, y mayo no es la excepción. Se trata de la fase lunar por la cual se puede ver el satélite natural en su totalidad en el cielo. Este año se da la particularidad que ocurrirán dos plenilunios en el quinto mes del año, según indica el calendario lunar.
Este astro pasa por distintas fases que se producen a partir del cambio de posición de este cuerpo celeste respecto a la Tierra y al Sol de forma mensual. Gira alrededor de nuestro planeta en aproximadamente 28 días y, con ese movimiento, se puede ver en su totalidad o de modo parcial según la sombra que pueda causar la Tierra sobre ella. Debido a la duración de este ciclo, normalmente no coincide con los días del almanaque, por lo que no siempre es fácil determinar cuándo ocurre cada fase.
En ese sentido, se calcula que al menos una vez al mes se dan las fases lunares, pero puede que se repita alguna otra. Eso mismo es lo que ocurre en mayo de 2026, que tendrá dos Lunas llenas.
Los aficionados de la astronomía y también de lo esotérico tienen presente la Luna y sus cambios para realizar determinadas actividades. Muchos consideran que los movimientos del cuerpo celeste pueden impactar en la vida cotidiana y hasta en el ánimo de las personas. Una de las más conocidas es el corte de pelo, puesto que se cree que puede afectar su resultado. A su vez, hay muchos mitos que rodean este fenómeno astronómico.
Cuándo hay Luna llena en mayo 2026 en la Argentina
Según detalla el sitio del Servicio Hidrográfico Nacional, la próxima Luna llena de 2026 se dará el viernes 1° de mayo. En tanto, el domingo 31 ocurrirá otro plenilunio. Por lo tanto, el quinto mes del año contará en su primer y último día con la posibilidad de observar el satélite natural en su totalidad.
La Luna llena de mayo es conocida como la “Luna de flor”. Este nombre viene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural. Se la llama de esa forma porque hace referencia al florecimiento de las flores en esta época del año en el hemisferio norte, puesto que allí transcurre la primavera durante esta época del año.
Cuándo hay Luna llena en 2026
En lo que queda del año, se puede anticipar las fechas en que habrá Luna llena al observar el calendario lunar:
|Mes
|Fecha de la Luna llena
Junio
lunes 29
Julio
miércoles 29
Agosto
viernes 28
Septiembre
sábado 26
Octubre
lunes 26
Noviembre
martes 24
Diciembre
miércoles 23
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