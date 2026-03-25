Murió Victoria Campos Malbrán de Rohm, una mujer extraordinaria

Ella siempre miraba a los ojos. Elegante, amorosa, y con una voz y una personalidad única no pasaba inadvertida en cada uno de los lugares a los que llegaba. Su historia la convirtió en emprendedora. Y no de cualquier tipo. Una emprendedora social de esas a las que una historia personal la inspira a tocar con su varita la vida de otros.

Es que hace 40 años, Victoria Campos Malbran de Rohm creó la Asociación en Defensa del Infante Neurológico (Aedin), una organización civil sin fines de lucro, dedicada a la educación y el tratamiento de niños y jóvenes con trastornos neurológicos. Con el objetivo de lograr progresos en su calidad de vida e impulsar su máximo potencial, diseñó un programa innovador.

“Educar y rehabilitar con amor para una vida feliz”, sintetizó hace pocos días cuando recibió el premio VISA LA NACION a la innovación. Llegó con su amplia sonrisa aunque con discreción daba pelea a una larga enfermedad. “Qué alegría poder contar lo que hacemos. Necesitamos ayuda para poder ayudar”, me dijo por lo bajo con su estilo único. Ese que le daba la fe y la fuerza al momento de seguir adelante.

Victoria Campos Malbrán de Rohm, fundadora de Asociación en Defensa del Infante Neurológico (Aedin) y ganadora del premio VISA LA NACION a la innovación Fabián Malavolta

La idea de Aedin surgió cuando su hija María nació con parálisis cerebral y ella comenzó a trabajar como voluntaria en la sala de neurología infantil del Hospital de Niños. “Fue un punto de inflexión ver a madres sosteniendo a sus hijos que no podían caminar y ni siquiera tenían una silla de ruedas”, recordó la mujer que creó un centro para que los padres pudieran ir a trabajar y dejar a sus hijos. Fue el primero en América Latina. Un lugar con colores, con sonrisas, con música y con el amor de hogar que sólo ella pudo darle con su impronta. Un lugar al que crió como un hijo y le puso el cuerpo ante la infinidad de vaivenes económicos de la Argentina. Un lugar en el que se respira dignidad y respeto. Un centro que lleva su marca en cada uno de los detalles.

La iniciativa se extendió: hoy, contempla un colegio y un centro de rehabilitación en el que se atiende a más de 500 chicos. “Es un trabajo arduo del que estamos enamorados y lo hacemos por convicción”, relató la fundadora de Aedin, que necesita del aporte de más empresas privadas y personas para seguir creciendo.

Victoria falleció ayer tras dar pelea a una larga enfermedad. Pero su legado seguirá intacto.

Hija de Hernando Campos y Mercedes Malbrán. La quinta de ocho hermanos.

Victoria en su última entrevista con LA NACION cuando recibió al premio a la innovación por su obra en AEDIN. Siempre tuvo en claro que ayudar al otro era su misión en este plano

Se casó con Carlos Rohm en 1979 y tuvo tres hijos: Carlos, Victoria y María. Estudió Magisterio y siempre le gustaron los chicos al punto de tener su propio jardín de infantes cuando era muy joven. Una persona única, con mucha fe, y una gran sensibilidad por el prójimo. Le encantaba la música. Escucharla y cantar. Cantaba mucho. Embellecía los lugares y las cosas. Ese era otro de sus talentos.

Hoy en el cielo suenan los acordes de “La Vie en Rose” que tanto le gustaba. “Una gran felicidad que se asienta. Los problemas, las penas desaparecen. Felices, felices hasta morir. Cuando él me toma en sus brazos”. Descansá en paz Victoria. Y gracias por demostrar que en un mundo por momentos demasiado hostil son las personas que miran a los ojos las que hacen la diferencia.