5 consejos para destacarte en Twitter

A la hora de instalar tu marca en el mercado, Twitter es una gran opción, en especial si se trata de conectar con tu audiencia y generar una conversación con personas que tienen intereses en común con vos o con tu emprendimiento. Si todavía no creaste una cuenta (o la tenés y no la usás) sabé que es una red social fundamental a la hora de enterarse de lo que está pasando y de estar al tanto de la temperatura social. ¿La clave para romperla? Generar intercambios reales y espontáneos sobre distintos temas, que idealmente tengan algún punto en común con tu emprendimiento, y que en la medida de lo posible sumen una buena cuota de humor. A las ya clásicas fotos y gifs, ahora se sumaron caracteres extra (ya no son 140 sino 280), e incluso hilos, fundamentales a la hora de hacer storytelling y contar una historia completa. Como si eso fuera poco, la plataforma recientemente sumó nuevas funcionalidades que su algoritmo privilegia, lo que no solo te va a ayudar a destacar en la catarata de información que se sube día a día, sino que además te va a ayudar a darle personalidad y estilo propio a tus conversaciones. Acá te dejamos algunos consejos que nos dieron desde los mismísimos headquarters de la red social del pajarito:

Usá fleets:

Se trata del nuevo formato de historias de Twitter que desaparecen en 24hs. Permite compartir lo que pensás y ves en el momento. Son secuenciales y tus seguidores pueden responderlas por privado. Podés hacer Fleets con tweets, fotos, videos y directos o “vivos”.

Probá Spaces:

Son nuevas salas de audio de Twitter, que incluyen un anfitrión, hasta 10 hablantes y oyentes ilimitados. Algo similar a lo que ya te contamos que está pasando con Clubhouse. Podés crear tus propias salas de audio públicas o privadas. El audio incentiva y ofrece a las personas otra opción para iniciar y participar en una conversación en Twitter. Pensá sobre qué tema podés brindar información valiosa ¡y no dudes en compartirla!

Creá tweets de voz:

Si bien hay mucho que decir en 280 caracteres, a veces hablar puede resultar más fácil que tratar de expresar nuestros pensamientos, e incluso puede generar más cercanía con nuestros seguidores. Solo tenés que crear un nuevo Tweet y seleccionar el ícono de ondas de sonido para capturar tu voz. Cada Tweet de audio permite subir hasta 140 segundos de grabación. Pasado ese tiempo el Tweet de voz se convierte inmediatamente en Hilo.

Hacé listas:

Una lista es un grupo de cuentas de Twitter seleccionadas. Se pueden crear listas propias o seguir las creadas por otros usuarios. La cronología de la lista muestra únicamente la secuencia de tweets de las cuentas incluídas en ella.

Subite a los temas del momento:

En Twitter hay tantas conversaciones interesantes desarrollándose al mismo tiempo que a veces puede resultar abrumador sumarse. Una buena forma de subirse a la ola de información es usar el buscador de temas, en el que no solo vas a encontrar las tendencias del momento (lo que está trending) sino además temas especialmente recomendados para vos.

¿Dos usuarios de Twitter que son especialmente buenos dando a conocer su marca en esa red social? @Churreriaeltopo (la clásica marca de churros de la costa argentina) y @corralonC (un corralón de materiales de la construcción ubicado en Ciudadela), una verdadera inspiración creando conversaciones para posicionar sus marcas.

De yapa te contamos que Twitter está en pleno proceso de transformación y creación de un nuevo modelo de negocios que apoya a los creadores de contenido y sus comunidades. En esa línea, presentaron recientemente la función Super Follows, que permite que los creadores gestionen sus contenidos de forma exclusiva para una audiencia dispuesta a pagar por ellos. A esto se suma Communities, una nueva función dentro de la plataforma que busca agrupar a usuarios con intereses en común.

LA NACION