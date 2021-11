Paul Rudd es el “hombre vivo más sexy” según la revista People

A sus 52 años, Paul Rudd -el actor estadounidense que parece no envejecer nunca-, fue coronado como el “hombre vivo más sexy” de 2021 por la revista People. Cargándose la trama de varias películas al hombro, el intérprete consiguió su estrella en el Paseo de la fama de Hollywood y decidimos hacer un repaso de su carrera para celebrarlo.

Su primer gran trabajo frente a cámara fue “Clueless” (Ni idea, 1995), un clásico de culto de 1995 protagonizado por Alicia Silverstone, donde Rudd hacía de un joven de 18 años (pese a que tenía 26).

Se considera que “Clueless” es un retelling moderno de Emma, la novela de Jane Austen, por lo tanto el personaje de Paul Rudd como Josh Lucas vendría a ser una versión noventosa de George Knightley: un aspirante a abogado ambientalista que coquetea con la protagonista. Un personaje bueno y querible.

Además, Paul Rudd dejó huella como actor de comedia en las películas “El reportero: La leyenda de Ron Burgundy” (2004), “Virgen a los 40″ (2005) y “Bienvenido a los 40″ (2012), una secuela de “Ligeramente embarazada”. Pero fue su rol de Mike -el novio de Phoebe Buffay- en las últimas temporadas de “Friends” lo que terminó por posicionar a Rudd con el gran público.

Paul Rudd, quien personificó a Mike Hannigan en Friends, adelantó que no formará parte del especial de la serie que se transmitirá por HBO Max el 27 de mayo. NBC

Paul Rudd se lució como Andy en “Wet Hot American Summer” (2001), la típica comedia americana de enredos, ambientada a principios de los años ochenta y basada en el último día de un campamento de verano. Con el paso del tiempo se convirtió en un clásico, tan así que Netflix armó una serie catorce años después narrando cómo había sido el primer día en el Campamento Firewood. Paul Rudd fue convocado como parte del elenco original para volver a interpretar a su personaje.

El actor alcanzó el estatus de superestrella con los filmes de superhéroes de Marvel incluyendo “Ant-Man: el hombre hormiga” (2015), “Captain America: Civil War” y “Vengadores: Endgame” aunque vale la pena resaltar que ya era uno de los actores más queribles de Hollywood cuando Marvel lo incorporó a su Universo. Paul Rudd, con su encantadora actuación, se encargó de hacer popular al Hombre Hormiga.

El actor explora su veta más dramática en The Fundamentals of Caring (Los fundamentos revisados del cuidado 2016). Paul Rudd interpreta a Ben, un escritor retirado que sufre una pérdida muy cercana. Sin trabajo y traumado, toma un curso de seis semanas para convertirse en cuidador y termina contratado por la madre de Trevor, un chico de 18 años con distrofia muscular. Ambos desarrollan una amistad y se embarcan en un viaje improvisado donde conocen gente, encuentran esperanza y sanan.

Rudd, quien lleva casado 18 años con su esposa, Julie Yaeger, protagonizará la próxima “Ghostbusters: El Legado” y aparecerá junto a Will Ferrell en la nueva serie de Apple TV+ “The Shrink Next Door”, que se estrena el 12 de noviembre. Basada en hechos reales y definida como una comedia oscura, el elenco está compuesto por Will Ferrell, Casey Wilson, Paul Rudd y Kathryn Hahn. La historia se centra en la relación entre un psicólogo y su paciente, y cómo el primer busca sacar ventaja de los millones de su cliente.

Paul Rudd en The Shrink Next Door.

“Soy lo suficientemente consciente como para saber que cuando la gente se entere de que me han elegido para esto dirán ‘¿Qué?’”, afirmó el actor en la edición de la revista que se publica el viernes según el programa de la televisora CBS “The Late Show with Stephen Colbert”. “No es falsa humildad. Hay mucha gente que debería recibirlo antes que yo”, continuó.

Entre quienes recibieron la distinción antes que él están David Beckham, Chris Hemsworth, Idris Elba, John Legend, Dwayne Johnson, Adam Levine, Channing Tatum.