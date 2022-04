¿Por qué las piedras y cristales vuelven a llamar la atención de los jóvenes?

Ante el renovado interés que las piedras y cristales despiertan entre las nuevas generaciones a través de las redes sociales, las tiendas esotéricas online y, también, por diversos libros especializados, charlamos con pre-adolescentes que son fanáticas de las piedras. También conversamos con una de los grandes referentes en esoterismo de la actualidad, Dalia F. Walker, o más conocida como “La Bruja Moderna”, como llamó a su libro y a su propio podcast, donde comparte saberes y un recorrido de casi dos décadas en el estudio de las piedras y cristales.

“Los cristales son tan nobles y amorosos que se abren a quien quiera descubrirlos”, dice Walker en el capítulo de cristales de su libro “Bruja Moderna”.

Como gemoterapia, astróloga y tarotista (entre otras disciplinas de las ciencias ocultas que también maneja), Dalia cuenta a OHLALÁ! que entró al esoterismo por las piedras. “Desde que tengo 18 años trabajo con ellos. Los cristales siempre fueron grandes aliados en todos los momentos de mi vida: cuando estoy enferma, cuando necesito dar una charla y hasta cuando fui a parir. Para mí son una especie de pila portátil de energía que te acompaña, que te nutre y que te ayuda a procesar lo que te pasa en el día. Básicamente, te ayudan a estar en contacto directo con la naturaleza de manera cotidiana”.

Dalia desliza que se pueden potenciar los poderes de los cristales utilizando el más indicado para el momento que se está transitando, si se conoce sus particularidades y poderes. En el libro Bruja Moderna, hay un capítulo dedicado especialmente a cristales, en el que no solo atrapa al lector/a desde el inicio, cuando anticipa que “los misterios de las piedras se desvelan con el paso del tiempo y con la relación que logres entablar con ellos”, sino que en cada párrafo logra sumergirlo más y más en una atmósfera de magia y posibilidades nunca pensadas.

Dalia F. Walker también es conocida como “La Bruja Moderna”

“Los cristales son mi piedra fundacional. Yo entré al esoterismo a través de ellos y por eso arranco mi libro con ellos, donde no solo cuenta qué son, sino que también hablo de cuáles pueden ser aliados de acuerdo a tu energía, cómo trabajar con ellos, cómo se limpian, cómo se cargan, entre otros aspectos”, detalla.

Según entiende Dalia, el interés por los cristales entre los más chicos tuvo un resurgimiento especial gracias a las brujas de Tiktok. “Hay un concepto que se llama ‘Baby Witch´, que son como las nuevas brujitas. Gracias a ellas, los y las jóvenes están buscando mucho material de piedras y cristales en las tiendas online y en los libros. Y ella las apoya: “Prefiero que se ponga de moda la búsqueda de información sobre cristales y esoterismo, tiene más sentido, que se popularice un simple baile o un look de moda”.

Pequeñas hechiceras

Ana tiene 11 años y también conoce a las ‘Baby Witch’. “Ellas están en TikTok y son súper populares”, dice, y admite que todavía le falta bastante estudio y práctica para convertirse en una. “Las baby witch te enseñan a hacer hechizos en distintas etapas. Se trata de un camino largo y de mucho aprendizaje”. También, cuenta que se pueden comprar kits que las baby witch recomiendan para aprender a realizar hechizos específicos.

Sin embargo, Ana llegó a los cristales por primera vez gracias a su abuela. “Una vez agarré una piedra de ella y sentí algo especial… no sé, como una fuerza distinta. En lo de mi abuela siempre veía piedras que me llamaban la atención, y cuando se lo conté a mis amigas también les interesó. Así que ahí empecé a investigar, a ver videos y páginas en internet. Además, mi abuela me regaló un libro que se llama La biblia de los cristales”, dice.

Las piedras que más le gustan son el cuarzo rosa y la amatista porque “son complementarias”. Lo aprendió después de leer en profundidad el libro citado. “El cuarzo rosa trae demasiado amor a tu ambiente, a veces tanto que necesita la amatista para equilibrar la energía”.

Marea, de 10 años, cuenta que llegó a ellos gracias a su prima de 13. “Una vez la vi con un montón de piedras y me encantaron. Desde ese momento empecé a investigar en internet, y después le pedí más información a la chica que me vendió mis primeras piedras en una feria. Ahora muchas veces las agarro, me las pongo y respiro profundo y la verdad que se siente rebien”. Entre sus favoritas, resalta la piedra lunar y el cuarzo rosa, esta última por ser “la piedra del amor”, y la primera “porque es la más espiritual y la que más me relaja al tocarla”.

Piedras preciosas

Juana también conoce de piedras. Ella tiene 11 y llegó por Tiktok al mundo de la magia y los cristales. “Primero me divirtió aprender a hacer hechizos y, después de unas semanas, me empecé a interesar cada vez más por los poderes de las piedras, quería saber más para qué sirven, o en qué rituales se pueden usar. Fui probando y aprendiendo con las que fui consiguiendo”.

Las tres coinciden en que siempre que las usan “se sienten más seguras”.

Lo sutil, incluso lo invisible, podría ser tan real como lo que tenemos frente a nuestra vista. Sin embargo, durante muchos siglos, el conocimiento esotérico fue cuestionado e incluso prohibido. Ahora, en pleno siglo XXI, queda en la decisión de cada una afinar la percepción y abrirse a algo nuevo (para nosotras), que paradójicamente se trate de un conocimiento tan antiguo.

Para seguir investigando

Entre los libros más pedidos por los jóvenes se encuentra El poder de los cristales, de Emma Lucy Knowles, una clarividente, médium, sanadora energética, coach y maestra de meditación. Según cuentan desde la editorial, a sus treinta y dos años, Emma “lleva más de quince escuchando los mensajes de los cristales y descubriendo su magia”.

Algunas cuentas muy populares de Baby Witch:

En esas cuentas se sube a diario información para hacer magia, consejos esotéricos, trucos con piedras y cristales y el paso a paso para convertirte en una pequeña experta.