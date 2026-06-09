El paso a paso de la la nutrición de los cultivos que dan revancha en el invierno

Si bien existe un renovado interés en la Argentina en la siembra de cultivos de invierno “no tradicionales” y en especial en las crucíferas, debemos tener presente que cada especie presenta sus particularidades en cuanto a selección de genotipos, zonificación agroecológica, uso y destino de los granos comercializados, entre otros aspectos relevantes. En gran parte de la región pampeana resulta de suma importancia la introducción de nuevos cultivos de invierno que permitan intensificar las secuencias de cultivos y de esta forma mejorar la captura de carbono, el control de malezas y reducir los problemas de compactación y erosión.

Entre estas opciones de invierno, la colza es la de mayor historia. Es una oleaginosa de escala mundial, con robustos programas de mejoramiento y fluidos mercados de referencia. En contraste, la expansión de especies como carinata o camelina es más reciente y el grano se destina particularmente a la elaboración de biocombustibles aeronáuticos.

El impacto de la introducción de estos cultivos reemplazando barbechos invernales es de enorme potencial para nuestro país. Ninguna de las especies mencionadas presenta retenciones y enfrentan un incremento en la demanda global del mercado de bioenergía (i.e. áreas de sustentabilidad o afines).

Colza

Existe en el país un significativo desarrollo de genotipos que permite su cultivo en diversas regiones. En términos generales, el rendimiento del cultivo alcanza el 50% del que se puede obtener el trigo en la misma región.

El cultivo de colza presenta altos requerimientos nutricionales, siendo el nitrógeno (N), el fósforo (P) y el azufre (S) los principales nutrientes que limitan el rendimiento (ver gráfico). El manejo del N se realiza utilizando modelos de diagnósticos similares al trigo, considerando el rendimiento que se alcanzaría en el mismo lote. Así, por ejemplo, si el rendimiento estimado de colza es de 2 t/ha, el manejo de N debería basarse en el de un trigo de 4 t/ha.

La fertilización con N, junto a la disponibilidad hídrica son variables centrales que determinan la productividad de la colza, siendo muy importante acompañar aplicar S en una cantidad adecuada para maximizar la Eficiencia en el Uso de Nitrógeno (EUN). Se ha determinado que la eficiencia de uso del nitrógeno es afectada por la nutrición de S. Diferentes investigadores recomiendan que la dosis mínima de S se ubique en 15-20 kg S/ha, y en algunos países como en Uruguay es frecuente que se apliquen dosis aún más altas en sistemas de alta producción.

Fertilización de cultivos

A su vez, la fertilización con micronutrientes y en especial con boro (B) puede mejorar el rendimiento de colza y otras crucíferas. Se recomienda explorar 100 a 150 grs de B/ha en ambientes deficientes.

Carinata y camelina

La información disponible sobre el manejo del cultivo de carinata y camelina, incluyendo su fertilización, derivan de las experiencias recientes de algunas pocas campañas de siembra. A diferencia de la colza, no se han desarrollado aún criterios y/o modelos de fertilización. Así, en términos generales, para quienes estén interesados en sembrar carinata se suele considerar que es una especie comparable a la colza en términos de requerimientos nutricionales, siendo un cultivo de referencia a considerar cuando no se dispone de ensayos propios. Las dosis de máxima de N que se puede aplicar suelen estar definidas en los contratos y se suelen ubicar dosis máxima de 70-80 kg de N/ha ya que es una variable que incide considerablemente en la huella de carbono total del cultivo.

En cuanto a camelina, se trata de una especie muy rústica (tolerancia a sequía y bajas temperaturas), de ciclo más corto que colza o carinata. El cultivo alcanza una menor productividad relativa a colza o carinata en ambientes similares. Estas características la hacen especialmente atractiva como “puente verde” sumando rentabilidad a las rotaciones. Debido a su menor nivel de rendimiento (e.g. rendimientos máximos de 1300 o 1500 kg/ha según asesores locales), la magnitud de la fertilización es menor.

Investigadores de Tecnoagro y especialista de Fertilizar, respectivamente