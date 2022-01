¿Por qué tenés que mirar Servant, el thriller psicológico sobre una madre que pierde a su bebé?

Así como hay dramas de época, dramedies y series de fantasía para tirar al techo, estas modas tienden a dejar a otros géneros de lado. Pensá en esto: ¿cuándo fue la última vez que viste una buena serie de acción? ¿Y en el caso de las sit-coms? ¿Qué pasa cuando intentás pensar en thrillers?

Contados con los dedos, HBO hizo un trabajo increíble con “The Third Day” (2020) y AppleTv+ realmente brilla con “Servant”. Una ficción escalofriante, que toca un tema muy difícil (como es la muerte de un bebé) y que además tiene un equipo de lujo. Desde M. Night Shyamalan (productor ejecutivo, guionista y director) hasta los miembros del elenco en donde se destacan Lauren Ambrose, Rupert Grint, Toby Kebbell y Nell Tiger Free. ¿Qué tenés que saber sobre esta historia que te va a poner los pelos de punta y por qué no te podés perder esta serie que es, para muchos, de las mejores ficciones de la televisión actual?

Foto gentileza de AppleTv+ Jessica Kourkounis

¿Qué tenés que saber antes de empezar Servant?

La historia nos lleva a Filadelfia, lugar en donde conocemos a Dorothy y Sean. Una pareja joven y adinerada que está en medio de una profunda crisis debido a la muerte de su hijo de 13 semanas de vida. Sometiéndose a una terapia de objetos transitorios (en donde el tipo de muñeco que se conoce como ‘reborn doll’), Dorothy sufre un brote psicótico en el cual decide contratar a una niñera para cuidar del juguete. Creando un aura de misterior, horror y thriller psicológico, la serie irá develando qué fue lo que realmente pasó y cómo puede ser que -aquel objeto inanimado- ahora sea un bebé real y con vida.

Foto gentileza de AppleTv+ Jessica Kourkounis

Para los fanáticos de Harry Potter: Rupert Grint

Uno de los aspectos más interesantes de tu personajes es que, en varios sentidos, es ‘observador’ de muchas de las cosas que pasan. Quizá no las entiende, pero sabe qué está pasando ¿Dónde lo encontramos en esta tercera temporada?

Julian es un Julian muy diferente del que conocimos en las entregas anteriores. Vuelve a la casa de su hermana, tres meses más tarde, y todo parece estar bien. Todos parecen estar llevándose bien y él ahora está sobrio. Eso le permite cierto estado mental claro, lo que hace que se sienta un personaje muy distinto del que conocemos.

Servant ya está confirmada para cuatro temporadas ¿Qué es lo interesante de reencontrar un personaje a lo largo del tiempo?

Disfruto muchísimo de tener la posibilidad de desarrollar un personaje a lo largo del tiempo, algo que viví con [Harry] Potter. Pero esta es una serie muy particular, con un grupo bastante pequeño de personas en una misma locación y donde -realmente- nunca sabés bien hacia dónde está yendo. Más que no nos dan todos los guiones juntos, así que no sabés qué espera a tu personaje a la vuelta de la esquina. Algunas veces de verdad que te sorprende y eso es muy emocionante. Es emocionante y me está desafiando todo el tiempo.

En una entrevista dijiste que Julian es como tu costado oscuro ¿Cómo es ese lado de Rupert Grint?

(Se ríe) Supongo que... No lo sé (se vuelve a reír). Muchas personas me preguntan si -en la vida real- Julian me caería bien porque él no es la persona más racional del mundo, bastante arrogante y lanzado. Obsesionado con la plata y snob... así que no hay mucho con lo que yo me pueda relacionar pero es lo que lo hace tan divertido de interpretar.

Foto gentileza de AppleTv+ Jessica Kourkounis

Para los fanáticos de Six Feet Under: Lauren Ambrose

Tu personaje tiene un recorrido emocional (y de salud mental) muy fuerte ¿Cómo es darle vida a Dorothy y cómo se siente haberla reencontrado para esta tercera temporada?

Es increíble tener la oportunidad de volver a la historia porque, la verdad, tengo mucha curiosidad sobre qué es lo que va a suceder. Sobre todo si pensamos que, en la segunda entrega, terminaron en este estilo de ‘victoria’ frente al culto que los perseguía. Una victoria que -para ser honesto- significa que ella consigue lo que quería ¿no? Aunque no haya sido gratuito para ninguno de los personajes.

Pasaron tres meses desde la última vez que los vimos y Leanne (Nell Tiger Free) está en medio de este episodio de paranoia en que Dorothy intenta ayudarla. Arrancamos en un lugar muy feliz y pacífico para -como es de esperar- deteriorarse rápidamente y transformarse en algo muy disfuncional. Algo así como una lucha de poderes entre estas dos mujeres.

Dorothy tiene una historia muy densa ¿Tiene algún impacto dar vida a un personaje así?

Amo ser actriz. Amo dar vida a estos personajes complejos. Amo estar en el set con otro grupo de actores tan maravillosos como son quienes trabajan en esta serie. Así que, en lo personal, yo me siento muy afortunada de tener la oportunidad de dar vida a Dorothy.

¿Sabés? Todos los trabajos son ‘trabajo’ en cierto punto y traen sus propios desafíos. Pero para mí cuando tengo la oportunidad de estar en esas escenas intensas, con todo el equipo en el set trabajando a su máximo, es lo mejor que me puede pasar. Es muy inspirador y me mantiene activa.

Imagino que están trabajando con varios bebés durante la filmación ¿Cómo es esa experiencia?

He perdido tanto pelo ¡debería ser pelada si fuese por la cantidad de pelo que tironearon! (se ríe). En la serie trabajan varios pares de mellizos y no es nada fácil porque no podés mostrar su rostro, entonces estás preocupado todo el tiempo de que eso no pase. También estás atento a que estén de buen humor y les van dando algunos snacks mientras la otra persona dice sus líneas de diálogo. ¡Es todo otro grupo de habilidades que nada tienen que ver con ser actriz! Algo así como ‘administración de bebés’ y jamás habría imaginado que era tan complejo.