Productora de tu vida. Consejos y herramientas para crear la vida que querés vivir

*Por Noelia Dehesa

Todo en esta vida necesita un orden, aunque ese orden te invite al desorden para después, desde ahí, tomar las riendas y finalmente organizarte. La disciplina, la metodología y la planificación suelen ser palabras a veces rígidas, pero una vez que se las internaliza y ya no se las piensa, se vuelven grandes aliadas a la hora de buscar un cambio a largo plazo: una transformación para caminar los pasos del camino que deseamos.

Poder ver y abrazar la propia sombra nos para en otro lugar, nos empodera, nos reversiona y nos invita a aceptarnos, expresarnos y reconocernos y a descubrir lo que ya llegó a su fin, lo que necesita un cambio para darle lugar a lo que está listo para brotar. ¿O me vas a decir que nunca viste esos brotes verdes rompiendo el pavimento? Igualito a ellos, que se abren paso.

Para que en este nuevo andar el corazón sea tu guía, te necesitás a vos, a tus ganas, a tu intuición (aunque a veces oculta detrás de tantas capas), a tus deseos y a tu escucha. No conozco a nadie que no esté buscando solucionar algún problema en su vida, y lo valioso en esta frase no es ni la solución ni el problema, sino el estar “BUSCANDO”. Aplaudo a cada buscador de emociones, caminos y alegrías, porque quien busca no se estanca, investiga dentro y fuera y pone todo de sí en esa búsqueda.

QUÉ HACE UNA PRODUCTORA DE SU VIDA

Una productora no se sienta a esperar sino que se organiza y comienza a investigar el material con el cual trabajará. En este caso, quién sos vos. Es algo que vas a descubrir a través de la auto-observación y del autoconocimiento. Una vez que la productora tiene el contenido, arma el plan acorde a su necesidad, con variantes, con plan B, con días, horarios, rutinas, imágenes, y todo lo necesario para que ese “programa” sea un éxito, es decir, le interese al target a quien va dirigido que en este caso sos vos misma (por eso es fundamental conocerte).

Producir es hacer, pero con foco, con un objetivo. Producir en construir, gestar, crear. Y qué mejor que hacerlo descubriendo lo que deseamos. Crear la vida que deseas vivir no es un slogan, sino un sankalpa, una intención, un decreto, un deseo, un primer paso en este camino. Entonces, necesitás conocerte e identificarte como público para así delinear un programa a tu medida.

PROPÓSITO

Se trata de descubrir nuestra razón de ser, nuestra misión en esta vida. ¡Nuestro ikigai! Aunque no lo creas, o tal vez sí, no importa la edad ni la profesión que tengas, o lo mucho que hayas vivido. A veces, descubrir lo que nos hace felices, lo que nos impulsa a levantarnos cada mañana y lo que vinimos a hacer en este mundo, no es tarea simple. Tu propósito habita en vos, vive en tu ADN, y tu misión será, si es que aún no lo hiciste, descubrirlo.

PENSAMIENTOS Y CREENCIAS

Es un asombroso ejercicio escuchar cómo pensamos. ¡Probá, te vas a sorprender! Cargamos una mente repleta de pensamientos y creencias, propias y ajenas, que componen la melodía ruidosa y hasta a veces aturdidora de nuestra cabeza. ¿Nunca sentiste que los pensamientos se amontonan y se empujan para pasar primero y ser protagonistas en tu mente?

Mucho de lo que pensamos ni siquiera nos corresponde. Poder reconocer el pensamiento a través de técnicas, de ejercicios, y de tareas simples y diarias se convierte en un entrenamiento fabuloso que nos ayuda a sustituir un pensamiento que resta, por otro que nos hace bien, que nos hace vibrar lindo. ¡Y ni que hablar de las creencias, que a veces, vienen talladas en nosotras, tan ancestralmente que ni siquiera nos identifican!

RUTINA

El piloto automático es un gran aliado de nuestra rutina. Y ahí vamos, efectivas, rápidas, guerreras del multitasking, haciendo sin saber bien qué estamos haciendo, pero cumpliendo con el check list del deber. ¿Y si te propongo un balance justo? Hacer lo que necesitás pero también, encontrarle espacios a lo que tenés ganas. Introducir nueva información generando nuevas conexiones cerebrales, eso sería salirte de la zona cómoda (aunque incómoda) y lanzarte a la aventura de hacer también lo que te hace feliz. Cambiarle las fichas a la mente y jugar un juego nuevo.

HÁBITOS SALUDABLES

Te propongo armar un cronograma de vida, una hojita para tu heladera. También podés sumergirte en el drive y armar tu schedule. Lo importante es que vayas anotando (y por qué no, tachando también), hábitos que sientas que necesitás. ¡A veces es prueba y error! Por eso la resiliencia es tu sostén mas preciado. Pueden ser rituales de vida, mimos al alma, momentos de merecimiento… o como más te guste llamarlos. Por ejemplo, elegir cada día al menos una cosa que te haga sonreír y dedicarle un tiempo. ¡Eso también es un hábito!

Podés armar listas de compras siendo consciente de la alimentación que vas a elegir, o bailar, cantar y meditar ¡todos los días! La realidad es que no se necesita tiempo para esto, eso es solo una excusa, porque podés hacerlo en unos pocos minutos y te aseguro que la cosa cambia.

RESPIRACIÓN

Porque es lo primero que hacemos al llegar al mundo y lo último que hacemos al irnos de este plano, nuestra respiración tiene que ser nuestra mejor amiga. Si tu respirar es agitado, entrecortado, nervioso, tu mente seguramente estará inquieta, tu cuerpo tenso… y demás está decirte que tus decisiones van a estar en sintonía. Por eso es importante descubrir técnicas de respiración para usar en distintos momentos de tu día, para calmar estados de ansiedad, aclarar tus pensamientos, lograr un buen descanso y para aprender a disfrutarte.

Sobre Noelia Dehesa:

Tiene 41 años y desde hace más de 35 vive y vivencia en el mundo del Yoga. ¿No te dan las cuentas? Es que desde los 6 acompaña a su madre en su camino, casi como su discípula directa, haciendo propia esta filosofía. Al terminar el colegio comenzó a estudiar medios de comunicación y muy prontito a trabajar en grandes productoras de televisión, armando programas súper reconocidos. Viajó por el mundo entero, compartió encuentros con celebrities y aprendió que ser productora es parte del camino de la vida. A sus 26 le diagnosticaron celiaquía y osteoporosis. En ese momento ella trabajaba más de 15 horas al día y había empezado a estudiar periodismo: dormía poco, viajaba mucho, y vivía caminando sobre botas o zapatos altos, con un Handy en su oído. Volvió al yoga para fortalecerse y encontrarse. Poco a poco fue eligiendo otros trabajos, donde pudiera además tener tiempo para ella. Comenzó su carrera como guionista y durante varios años disfrutó de ser parte de un laboratorio de ideas. En paralelo, ya más tiempo para saber cuáles eran sus deseos, comenzó a formarse para le enseñanza desde el yoga. “Hasta que un día fui fusionando mi trabajo en medios y dedicándome con el alma a mis clases”. Productora de tu vida es un curso que ofrece en un formato de tres módulos que se realizan un sábado al mes, durante 2 horas y media. Hay material complementario (podcast, videos, textos, ejercicios) que son enviados por mail a cada participante del curso. Podés seguirla en @noedehesa.

