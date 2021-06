Belleza. Cuáles son los beneficios del rodillo de jade para la salud de la piel

Seguro lo escuchaste nombrar. Está de moda hace ya algún tiempo porque promete varios beneficios para la piel. ¿Algunos de ellos? Suavizar líneas finas, reducir las ojeras, deshinchar la cara y calmar la inflamación. Pero, ¿qué hay de cierto detrás de todas estas bondades anunciadas para el rodillo de jade? Te lo contamos en esta nota.

¿Cómo funciona?

A través del mecanismo del masaje, lo que se traduce en un estímulo de la circulación de la zona y la eliminación del exceso de fluidos. Un masaje con cualquier herramienta (o incluso con tus manos) puede lograr lo mismo, entonces… ¿Qué hace especial al rodillo de jade? El secreto se encuentra en el material.

Para empezar, hay que aclarar que el jade no es un elemento nuevo. De hecho, esta piedra preciosa se ha utilizado durante siglos en la medicina tradicional china para extraer energía negativa y equilibrar el ‘chi’, o fuerza vital. El jade, que es relativamente frío al tacto y tiene la capacidad de mantenerse fresco incluso cuando entra en contacto con la piel, ayuda a aclarar el tono del cutis, reducir la hinchazón, estimular el drenaje linfático y promover la circulación sanguínea.

Quienes han probado los rodillos de jade también asegura que promueve un masaje linfáticos. El sistema linfático es una red de vasos que transportan la linfa, un líquido que contiene glóbulos blancos y que combaten las infecciones en todo el cuerpo. También ayuda a eliminar el exceso de agua, las toxinas y otros materiales no deseados. Los fans de los rodillos de jade dicen que gracias a este mecanismo de acción, al pasar el rodillo, la piel queda más luminosa, la tez luce saludable y que ayuda en la reducción de las líneas finas y arrugas.

¿Cómo conviene usarlo?

Muchos dicen que sumar el rodillo de jade a las rutinas de cuidados de la piel es el equivalente a hacer ejercicio regularmente, aunque en este caso la que “entrene” sea la cara. Las propiedades del jade y la acción de masaje profundo pueden transformar la piel y el contorno facial.

Aunque el rodillo se puede usar con la piel seca, lo mejor es hacerlo por la noche después de la rutina de limpieza, que incluye sérum, cremas nutritivas y contornos de ojos para que estos productos penetren mejor. Zona por zona, los especialistas recomiendan hacer diferentes recorridos para aprovechar sus beneficios.

Cuello: desde la base y hacia arriba, lo ideal es aplicar una presión media con cada pasada para poner en marcha el sistema linfático.

Línea de la mandíbula: hay que moverlo sobre el hueso mandibular (línea de la mandíbula). Se comienza en el centro del mentón hacia el lóbulo de la oreja y repetir cinco o seis pases en cada área. Repetir del otro lado.

Frente: conviene comenzar en el centro. Desde allí, trabajar hacia las sienes exteriores. Hacer cinco o siete pases y repetir en el otro lado. Luego, cambiar el sentido. Comenzando en las cejas, mover el rodillo hacia arriba hasta la línea del cabello.

Pómulos: desde el surco nasogeniano a la sien, de manera ascendente y oblicua.

Contorno de ojos: en dirección ascendente, con fricciones cortas en las zonas de arrugas.

Dónde guardarlo

Se puede guardar en la heladera y recurrir a él para aliviar dolores de cabeza -también podés guardarlo en tu beauty fridge, son mini heladeritas de belleza que están de moda y, gracias a la baja temperatura que hay en su interior, permiten potenciar los efectos de muchos productos-.

Un rodillo de jade no es para todas. No se recomienda usarlo en los casos de erupción cutánea o herpes labial, y en las pieles con acné, ya que el rodillo de jade puede propagar bacterias. En ese sentido, no hay que olvidarse de limpiar el rodillo con un jabón suave entre usos.

LA NACION