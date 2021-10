¿Puede una almohada ayudarnos a alcanzar mayor placer durante el sexo?

El universo de los juguetes sexuales es súper amplio. Pero además de invitarnos a explorar cosas nuevas, qué objetos traemos a la intimidad está determinado por nuestros gustos (y los de nuestra pareja) así como aquellas cosas que nos excitan. Es que, ya lo sabemos, en el sexo cada uno tiene sus preferencias y curiosidades, y es por eso que lo más importante es conocernos y animarnos a experimentar.

Definidas como “almohadas sexuales”, esta es una de las últimas tendencias que parece combinar la comodidad con el placer ¿Mix raro? Quizá, pero no por eso menos interesante. Más aún cuando -ya varios especialistas- las recomiendan para llegar al máximo clímax durante el sexo.

¿Qué son las almohadas sexuales?

Lejos de glamourosa, la definición de las almohadas sexuales es muy simple: se trata de un accesorio que está diseñado para sostener los cuerpos en diferentes posiciones y así permitir disfrutar del sexo con una mayor comodidad. Es decir que, mientras que el ángulo de la penetración cambia de acuerdo a la posición que queramos explorar junto a nuestra pareja, el objetivo final de estas almohadas es ayudarnos a estar cómodos y darnos soporte durante el sexo.

Pero no se queda solo ahí, también están las almohadas para masturbarse. Por ejemplo, la marca norteamericana “Liberator” tiene una línea llamada “Sex Toy Mounts” que está diseñada especialmente para sostener diferentes juguetes y así permitir que solo te concentres en lo importante.

De acuerdo a un estudio realizado en 2021 por Dame Labs, el 81% de las personas encuestadas contaron que les gustaría encontrar mejores posiciones durante el sexo con penetración.

¿Sirve cualquier almohada?

No. Y no por falta de imaginación. Aunque resulte obvio decirlo, cada almohada está diseñada con un objetivo en particular y -aquellas que ya están en nuestra cama- solo tienen como meta ayudarnos a lograr el mejor descanso posible.

De distintos materiales y hasta texturas, las almohadas sexuales vienen en diferentes formas (por ejemplo, en cuña o tubo). Es en este punto que está la clave: al estar pensadas como sostén de nuestros cuerpos, buscan integrarse en la posición y, mientras nos sostienen, no molestar durante el acto. Por el contrario, las almohadas de cama son demasiado blandas y deberían doblarse o enrollarse, cosa que está lejos de resultar práctica.

En definitiva, desde fundas impermeables hasta brindarnos la firmeza adecuada, este accesorio sexual está diseñado para dormir con alguien, no para descansar.

Algunos consejos y posiciones para arrancar

Mientras que introducir un juguete o accesorio sexual es siempre una conversación de a dos, acostumbrarse al uso de este tipo de almohadas puede llevar algo de tiempo y exploración. Hay que probar diferentes posiciones, jugar un poco y así ir encontrando el mejor camino para cada uno. Pero si estás buscando inspiración, acá algunas ideas:

Misionero reloaded . Poné el extremo estrecho de la cuña debajo de la espalda baja y así elevas la cadera. Esto va a permitir una penetración más profunda y mayor estimulación de la vulva.

. Poné el extremo estrecho de la cuña debajo de la espalda baja y así elevas la cadera. Esto va a permitir una penetración más profunda y mayor estimulación de la vulva. Doggy style . Apta para cualquiera de las almohadas sexuales, simplemente tenés que poner el punto más alto debajo de la cadera. Eso sí, si tenés la que es en forma de cilindro vas a poder rodar hacia adelante y hacia atrás con cada empuje.

. Apta para cualquiera de las almohadas sexuales, simplemente tenés que poner el punto más alto debajo de la cadera. Eso sí, si tenés la que es en forma de cilindro vas a poder rodar hacia adelante y hacia atrás con cada empuje. Piernas al cielo. Ya sea tener las piernas levantadas o sobre los hombros de tu pareja, esto puede no resultar tan fácil. Entonces, si agregás la cuña debajo de la cadera podés aliviar la espalda baja.

Usá tu imaginación

Como te contábamos antes, estas almohadas están pensadas para el sexo con penetración pero ese es solo el punto de partida:

Masturbación . Ya sea aquellas específicamente para ayudar a sostener tu juguete sexual o las ‘clásicas’, podés aprovecharlas para encontrar una posición más cómoda durante este momento de intimidad.

. Ya sea aquellas específicamente para ayudar a sostener tu juguete sexual o las ‘clásicas’, podés aprovecharlas para encontrar una posición más cómoda durante este momento de intimidad. Sexo oral. Podés usarla para elevar la cadera y, de esta manera, que los genitales estén más accesibles ¿El resultado? Mayor comodidad para ambos.

¿Qué marcas existen?

Como cada vez que hacemos frente a una compra, es fundamental dedicar un rato e investigar las opciones disponibles. Es que hay mucho y bastante variado. Dicho esto, éstas tres están entre las mejores rankeadas y hasta son recomendadas por sexólogos: