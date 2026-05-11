La advertencia de un expiloto sobre la pareja que tuvo sexo en pleno vuelo: “El avión es un espacio público”
En diálogo con LN+, Jorge Doyle explicó que este tipo de conductas configuran un “acto de indisciplina”; el hombre y la mujer fueron detenidos
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Un hombre y una mujer fueron detenidos y acusados por “exhibiciones obscenas” en la ciudad santafesina de Rosario tras mantener relaciones sexuales a bordo de un vuelo de la empresa Copa Airlines procedente de Panamá.
En ese contexto, el expiloto Jorge Doyle explicó que “el avión es un espacio público” al analizar el caso al que calificó como un “acto de indisciplina”.
“No es habitual pero puede pasar. El avión es un espacio público. No lo podemos negar”, afirmó. Además, remarcó que cualquier comportamiento que vulnere la imagen de un individuo o entidad otorga al afectado el derecho de iniciar acciones legales.
Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) aprehendieron al hombre y a la mujer identificados como Marcelo Cagiao (55) y Sandra Olivera (60). Según la denuncia, la tripulación sorprendió a ambos pasajeros con las prendas bajas en la cabina ejecutiva, lo que motivó la intervención de la fuerza de seguridad.
Consultado sobre la actuación de la PSA, el expiloto señaló: “Es un acto de indisciplina a bordo, ahí si PSA puede llegar a tener injerencia”. Asimismo, remarcó que la compañía aérea puede denunciar esa conducta.
“Este conducta no está permitido por ninguna aerolínea. Hay que ver que tipo de moral le cabe al hecho en sí; si lo hicieron a propósito o bajo un estado de ebriedad. La compañía puede llegar a decir que esto es una indisciplina a bordo, que no lo tolera, y que por eso va a ejecutar la denuncia”, indicó.
Denuncia por exhibicionismo
Tras ser aprehendida, la pareja fue trasladada a la comisaría 12ª de de la localidad de Fisherton. Allí, personal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de los Tribunales de Rosario intervino en el caso ordenando la toma de fichas, fotografías y demás diligencias correspondientes. La causa se inició bajo la carátula de “exhibiciones obscenas”, inicialmente a cargo de la Justicia provincial.
Además del frente judicial, se estima que la aerolínea podría aplicar sanciones administrativas o incluso vetar a los involucrados de futuros viajes con la compañía por alterar el orden y la convivencia a bordo.
Entre los pasajeros se encontraba la periodista Analía Bocassi, quien relató los detalles del incidente que demoró el desembarque.
“Vimos que las azafatas salieron rápido y empezaron: ‘se quedan sentados’. Tenemos un caso de seguridad nacional, todos sentados”, recordó la conductora del programa de De boca en boca que se emite por Radio2 AM1230.
Y continuó: “Cuando bajamos, la gente que venía en Ejecutiva estaba espantada. La situación íntima entre dos pasajeros fue advertida inicialmente por una menor de edad que viajaba en el mismo sector con su abuela. Según pudo reconstruir la conductora rosarina por los rumores del momento, “la mujer dijo que ella no tenía nada que ver y lo mandó al frente al hombre”.
“Los bajaron detenidos a los dos, se lo llevaron a la comisaría y estaba todo la familia esperándolo a él”, concluyó Bocassi.
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