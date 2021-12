¿Qué tipo de sheet mask existen y qué tenés que saber antes de comprarlas?

Si hay algo que nos confirmó el 2021 es que la moda de las mascarillas faciales llegó para quedarse y ganó superfans en nuestro país desde su masificación en los últimos años. Las primeras eran coreanas, luego se popularizaron tanto que prácticamente hoy no hay marca de dermocosmética que no la tenga en su catálogo de productos. Incluso marcas de indumentaria o accesorios incluyeron alguna mascarilla como parte de su oferta.

Es que son tan fáciles de usar, dejan la piel tan linda en solo unos minutos y, generalmente, son realmente económicas, que se convirtieron rápidamente en un mimo obligado para casi todas. Entre tanta variedad es fácil perderse, por eso te pasamos esta guía definitiva de mascarillas para preparar la piel para el verano y empezar a lucir en los eventos y fiestas de fin de año. ¡Tomá nota!

5 mascarillas para probar hoy

Foto: Canva

Con vitamina C

La vitamina C hoy es el ingrediente estrella de la dermocosmética. ¿Por qué? Porque es uno de los más completos y potentes que existen para tratar el envejecimiento de la piel, para reafirmas, iluminar y nutrir. Es real que cuando usás un producto con vitamina C el efecto “buena cara” se percibe de inmediato, por eso las mascarillas que utilizan este ingrediente se volvieron furor.

Algunas opciones para probar:

Coony Mascarilla Facial Vitamina C Revitalizante : la marca coreana trae este producto que promete reducir la pigmentación de la piel y desinflamar, además de revitalizar e iluminar (Coony; $450)

: la marca coreana trae este producto que promete reducir la pigmentación de la piel y desinflamar, además de revitalizar e iluminar (Coony; $450) Si viajás o tenés a alguien que viaja, una buena idea es probar las de Sephora que tiene vitamina C y papaya. Te deja la piel radiante (Sephora; aprox 4 euros)

Hidratantes (con ácido hialurónico)

El ácido hialurónico es una sustancia que está naturalmente en nuestra piel, pero con los años se va disminuyendo y por eso es necesario incorporarlo de manera externa a través distintas fuentes como puede ser los alimentos (las frutas por ejemplo tienen un poder antioxidante que colabora con la elasticidad e hidratación de nuestra piel) y también a través de productos específicos para la piel del rostro, como las mascarillas hidratantes que traen ácido hialurónico como componente principal.

Algunas opciones para probar:

L’Oréal Paris Revitalift Ácido Hialulrónico es un producto que está enriquecido con AH puro y, por eso, hidrata la piel intensamente y rellena las líneas de expresión (L’Oréal Paris; $400).

es un producto que está enriquecido con AH puro y, por eso, hidrata la piel intensamente y rellena las líneas de expresión (L’Oréal Paris; $400). Una opción un poquito más cara pero que crea una verdadera experiencia de lujo es la que propone la firma Filorga con su Mascarilla Superhidratante con Fórmula Rellenadora con Ácido Hialurónico que, además del ingrediente estrella, trae Aloe Vera (Filorga; $1300).

Para pieles mixtas o grasas

A veces quienes tenemos piel mixta o grasa nos cuesta utilizar determinados productos porque nos dejan la sensación de piel oleosa y con el calor, más incómodo aún. Pero hay mascarillas formuladas especialmente para esta tipología de piel y no dejan nada nada graso. Al contrario, se sienten como una limpieza profunda que deja la piel sequita y suave. ¿Algunos ingredientes claves para este tipo de piel? Carbón, algas, arcilla.

Algunas opciones para probar:

Máscara mineral Arcilla Purificante de Vichy es una buena opción porque asocia las arcillas purificantes con el Agua Termal Mineralizante de Vichy que, además de calmar la piel, hidrata sin engrasar (Vichy; $900).

es una buena opción porque asocia las arcillas purificantes con el Agua Termal Mineralizante de Vichy que, además de calmar la piel, hidrata sin engrasar (Vichy; $900). La mascarilla en tela efecto Detox Matificante Carbón es ideal para las pieles con acné porque su activo principal es el carbón, que tiene propiedades matificantes, a la vez que purifica e hidrata (Garnier; $400).

Detox

¿Mucho make up y cambios de productos durante todo el año? Es hora de hacer un buen détox y dejar que tu piel se renueve antes de pasar a las vacaciones, protector solar, make up nocturno, etc. En el mercado hay varias marcas que fueron desarrollando máscaras específicamente para limpiar y purificar la piel. Generalmente utilizan ingredientes como té verde o algas marinas.

Algunas opciones para probar:

La máscara de papel Urban Skin Shot Detox de Nivea refresca, desintoxica y matifica la piel, con extracto de té verde y carbón. Es ideal también para pieles grasas (Nivea; $300).

refresca, desintoxica y matifica la piel, con extracto de té verde y carbón. Es ideal también para pieles grasas (Nivea; $300). Purifying Boos The Ultra Detox es una de las mascarillas de hidrogel estrella de Neutrogena, que se formula con un extracto de semilla moringa y el extracto de algas marinas, que purifica la piel y te deja esa sensación de frescura tan linda en el verano (Neutrogena; $450).

Para el contorno de ojos

Para esta parte tan sensible de la cara hay formulaciones específicas que están pensadas para una piel más finita, que tiende a deshidratarse con mayor facilidad y donde se concentran las líneas de expresión. Generalmente, las máscaras localizadas en el contorno de ojos buscan desinflamar las bolsas e hidratar intensamente la zona.

Algunas opciones para probar: