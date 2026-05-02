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Sin costo en Walmart: el supermercado incluirá asesores para la compra de maquillaje

Los expertos en belleza comenzarán a trabajar en 400 tiendas insignia en todo Estados Unidos

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Walmart incluirá asesores para la compra de maquillaje; los detalles
Walmart incluirá asesores para la compra de maquillaje; los detallesFoto generada con Inteligencia Artificial/Unsplash

Usualmente, en los supermercados Walmart existe personal que ayuda en cuestiones como encontrar un producto o verificar un precio. Sin embargo, en los próximos meses, cientos de tiendas en Estados Unidos ofrecerán un servicio gratuito de asesoría especializada en maquillaje y belleza.

Clientes de Walmart en Arkansas y Texas ya pueden solicitar asesoría de belleza gratis

Por el momento, algunas sucursales de Walmart en EE.UU. ya cuentan con especialistas capacitados para sugerir desde tonos de maquillaje hasta la mejor crema, según el tipo de piel. Los asesores operan en 22 tiendas de Arkansas y Texas. No obstante, de acuerdo con AP, la cadena espera llevar el servicio a más de 400 de sus sucursales insignia para fines de este año.

La implementación se realizará luego de que en 2025 la cadena iniciara un programa piloto en 40 de sus tiendas en las que los clientes podían probar el maquillaje y recibir asesoría de especialistas.

La barra de belleza de Walmart llegará a cientos de sucursales

Walmart puso en marcha planes para remodelar 650 de sus sucursales que estarán listas para finales de este año. En muchas de ellas planea incluir su concepto de barra de belleza.

Al respecto, Vinima Shekhar, vicepresidente de comercialización de productos de belleza de la división estadounidense de Walmart, dijo al medio citado que la cadena actualmente reubica los departamentos de belleza en la entrada de las tiendas para que los clientes conozcan y se interesen por el nuevo servicio.

Walmart está ampliando su zona de belleza
Walmart está ampliando su zona de bellezaFreepik

La ejecutiva añadió que también habrá demostraciones de productos populares en las redes sociales. Por esa razón, aseguró, brindarán capacitación constante a sus empleados.

Aunque aclaró que no pretenden convertirse en un espacio especializado, la intención es brindar comodidad y un nivel de servicio superior. “Esto es lo que marca tendencia. Esto es lo nuevo”, declaró Shekhar.

El millonario mercado de belleza está transformando el comercio minorista

La decisión de Walmart de agregar un servicio especializado en belleza en algunas de sus sucursales parece estar relacionada con el millonario mercado que representa esta industria. Según datos de AP, el sector de belleza y cuidado personal está valorado en US$129 mil millones.

Cadenas de farmacias como CVS y Walgreens ofrecen este servicio desde hace años y ahora Walmart lo agregará en busca de atraer a nuevos clientes. Ejecutivos del supermercado dijeron a AP que, si la iniciativa funciona, podrían llevarla a otros departamentos, por ejemplo, al área de electrónica.

Walmart está impulsando cambios para atraer a nuevos clientes
Walmart está impulsando cambios para atraer a nuevos clientesTripadvisor

La estrategia de belleza de Target para competir con Walmart

Target también anunció cambios en sus sucursales con la intención de atraer a un mayor público interesado en maquillaje y belleza, por lo que comenzó a ampliar sus productos de alta gama.

Además, en 600 de sus tiendas a lo largo de todo Estados Unidos la cadena cuenta con personal especializado en el sector a través de su nuevo departamento llamado Target Beauty Studio.

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