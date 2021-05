Rechazó irse a Italia para apostar por su marca y la vendió por millones

Mateo Bovio (28) es emprendedor por naturaleza. A los 25 años fundó Fidus, una app de descuentos y beneficios con más de 200 mil usuarios en CABA y GBA. Tiempo después co-creó la billetera virtual Tap, que fusionó con el programa de beneficios original. A fines del 2019, el management de Pampa Argentina invirtió 450 millones en Tap, que hoy continúa, mientras Mateo sigue otros rumbos.

De familia italiana, estudió ingeniería industrial, pero la carrera tradicional no estaba en su destino. Después de un breve paso por Quilmes, no dudó en sumarse a la startup Wolox, a pesar de las preocupaciones familiares por la estabilidad laboral. Allí dio sus primeros pasos en tecnología. “Empecé a entender los lenguajes, cómo armar un producto digital de primera mano”, relata Mateo. Inspirado en un sistema de Estados Unidos llamado “Belly Card”, inició su camino emprendedor y en diciembre de 2017 creó Fidus.

¿Cómo lo hizo?

“La mayoría de comercios no estaban digitalizados, así que traje una idea y la adapté” , explica Mateo. Fidus consistía en un sistema de fidelización de clientes con puntos variables, que los comercios otorgaban por visita y monto gastado. Primero lo implementó en cafés y lugares de take away de barrio, donde los usuarios se registraban en una tablet en el mismo local. A las empresas les cobraban 50 dólares por mes para formar parte.

Mientras Fidus crecía, a Mateo le surgió la posibilidad de vivir en Italia, la tierra de su abuelo. Pero con varias ofertas de trabajo en la mesa y la posibilidad de un máster, una vez más decidió dejar la estabilidad y apostar por la vida emprendedora. Volvió a la Argentina y a fines de 2018, la empresa de Real Estate Miranda Bosch invirtió en Fidus, lo que le permitió escalar. De las PyMES pasaron a grandes cadenas como SushiClub, Staples, Friday’s, y de los vecinos del barrio a universitarios y empleados de corporaciones como Deloitte, KPMG, entre otras. A los 750 comercios en AMBA sumaron 30 en Madrid. Todo esto con cero inversión en marketing.

Al poco tiempo, lo contactó Tomás Mindlin, un ex compañero de facultad y uno de los creadores de Tap, con una propuesta. “El management de Pampa Energía quería crear una billetera virtual con las tasas más bajas del mercado y con la diferencia de dar la plata en cuenta al instante. En un país inflacionario, que a vos te paguen con tarjeta de crédito y tener la plata al instante es la panacea. Es lo que todo comerciante quiere y yo ya lo tenía validado por tres años en Fidus. Como quería seguir, embebimos Fidus en Tap y lanzamos Tap Billetera”, explica Mateo.

En plena pandemia ayudaron a los comercios a comunicarse con sus clientes y salir adelante. Pero después de tantos años de trabajo, Mateo decidió dar un paso al costado y cambiar de rumbo. “En diciembre del año pasado, después de todo el proceso de hacer una startup, crear una billetera virtual que la embeba, no lo sentía más”, asegura. Abandonó Tap Billetera, que sigue funcionando, y se lanzó al mundo de las inversiones en criptomonedas como VP Sales Regional de SeSocio. Pero no abandonó del todo la veta emprendedora y compró su propio café.

Los consejos de Mateo

“ Rodeate de gente de confianza que te pueda ayudar. Ser emprendedor es ser humilde, saber que sos bueno en algunas cosas y en otras, muy malo. Por eso es clave sumar gente que sepa”.

“Buscá una necesidad. Estudiá cómo se atacó en otras partes del mundo y cómo la podrías traducir a la cultura local. Es mucho más fácil que empezar de cero”.

“La palabra clave en emprendedorismo es constancia. A Fidus le fue bien porque tuve constancia, nunca aflojé”.

“No le pidas a nadie que confíe en tu emprendimiento si vos no lo hiciste primero. No solo dedicarle horas de trabajo, sino tu plata, tus ahorros. Invertí vos primero en vos”.

“Una startup tecnológica que cada seis meses no saca algo nuevo y no se actualiza, pierde. En esta industria se mueve todo para ayer. Si no trabajás en innovación, en mejorar el proceso, te quedás afuera”.

En números

Inversión inicial: 150.000 dólares.

dólares. 250 mil usuarios registrados.

mil usuarios registrados. 750 comercios del AMBA.

comercios del AMBA. 20 mil dólares de ingresos mensuales.

mil dólares de ingresos mensuales. $2.000 por mes es el precio que pagan los comercios por estar en la app.

por mes es el precio que pagan los comercios por estar en la app. 450 millones de pesos invirtió el managment de Pampa Energía en TAP billetera virtual, sistema que embebió Fidus.