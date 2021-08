Responsabilidad global. ¿Qué podemos hacer para ayudar a mujeres y niñas afganas desde cualquier parte del mundo?

El regreso de los talibanes al poder después de 20 años de guerra pone en riesgo todo lo que las mujeres han ganado en libertad y derechos hasta ahora. A estudiar, a trabajar, a participar en política, a no ser ignoradas ni eliminadas de la vida pública.

Durante 1996 y 2001, los talibanes en el gobierno impusieron una visión “ultra-ortodoxa de la ley islámica” que mandó a las mujeres a las casas y retiró a las niñas de las escuelas, que les impedía salir de sus hogares si no eran acompañadas por un miembro masculino de su familia, que las obligó a llevar la burka en público.

Víctimas de violencia machista y esclavitud sexual bajo el nombre de “matrimonio” centenares de niñas se hicieron pasar por niños para no ser abusadas y para poder estudiar. Las flagelaciones y ejecuciones, incluso la lapidación, eran prácticas habituales en las plazas y estadios de las ciudades y cualquier desviación de las reglas establecidas por el grupo era motivo para aplicar estos castigos.

Esta situación, sobre todo en las zonas rurales, no mejoró para las mujeres con la retirada del movimiento talibán del gobierno afgano -en 2001- sin embargo en el último tiempo se lograron avances significativos con mujeres referentes en ámbitos culturales, sociales y políticos. Ver a aquellas afganas retroceder en sus derechos adquiridos nos horroriza porque, como mujeres, sabemos nuestros esfuerzos por terminar con la desigualdad estructural. El futuro de las mujeres y niñas de Afganistán es responsabilidad global porque a miles de kilómetros nos une la desgracia de ser mujeres no bajo la dureza de la ideología talibán pero sí en una sociedad patriarcal que busca desaparecernos como sujetos de derecho. Quedarnos en silencio frente a la opresión no es una opción.

Mujeres y niñas afganas. @boushraart

Informarse para no contribuir a la desinformación

Las vidas de las mujeres de Afganistán son objeto de análisis en redes sociales y medios de comunicación y las redes a veces se vuelven un terreno hostil y peligroso a la hora de informarse. Debemos tener una lectura empática y humana de la situación. Debemos evitar las narrativas simplistas que pintan la situación como una disputa interna entre tribus y facciones y comprender que esta situación deja en la superficie la existencia de un sistema machista que no solo busca desaparecernos como sujetos de derecho sino que además niega la existencia de su propia existencia y de la opresión que ejercen.

Participar

Solo requiere de un momento de tu tiempo y potencia la información.

Con un “me gusta”, con darle “compartir” o guardar el post ayudas a qué el algoritmo lea que es un material de valor y da pie al debate.

Seguir y amplificar las voces, el trabajo y las iniciativas de activistas, líderes, periodistas, artistas e investigadores afganos. Aquí algunos referentes en ámbitos culturales, sociales y políticos que puedes seguir: Aisha Khurram es representante de la juventud afgana ante la ONU y estudiante de la Universidad de Kabul; Rustam Wahab @rustamwahab_ es periodista; Shabnam Nasimi @shabnamnasimi, también periodista; Sahraa Karimi. @sahraakarimi primera y la única mujer en Afganistán que tiene un doctorado en cine y dirección.

Firmar

Dejar tu firma en “Proteger la libertad y la seguridad de las mujeres y niñas afganas” ( https://www.change.org/p/uk-parliament-protect-the-freedom-and-safety-of-afghan-women-and-girls ) una petición al Gobierno de Reino Unido para “que trabaje urgentemente con todas las partes y aliados internacionales, para garantizar un plan de refugiados internacional inmediato” y el derecho de las mujeres en Afganistán a moverse con libertad y seguridad, y a seguir estudiando y trabajando sin restricciones ni temor a represalias; a tener acceso a la atención médica; a participar en la política, la ley y el trabajo de las ONG sin amenazas ni daños.

Donar

Existen varias ONGs que se encuentran trabajando en el país para mantener vivos y seguros a miles de niños, mujeres, familias desfavorecidas y personas que huyen debido a un temor de persecución, conflictos armados, violencia generalizada u otras circunstancias.

Women for Afghan Women (WAW) https://womenforafghanwomen.org/: Lucha por los derechos de las mujeres y se encarga de proporcionar refugio seguro, asistencia y recursos para mantener seguras a las mujeres y niñas afganas. Su lema es: “Ayudar a las mujeres y niñas afganas a ejercer sus derechos para desarrollar su potencial individual de autodeterminación y representación en todas las áreas de la vida: política, social, cultural y económica”.

Muslim Hands https://muslimhands.org.uk/home: Trabajan en Afganistán desde 1993 gracias a las donaciones de la gente. Desde brindar tratamiento médico hasta apoyar a los huérfanos con educación y a las viudas con capacitación vocacional. En este contexto actual su objetivo es ayudar a las personas que huyen de sus hogares proporcionándoles raciones de alimentos de emergencia, mantas, almohadas, comidas calientes cocinadas, leche en polvo a las nuevas madres y medicinas. “Estamos estableciendo una clínica de salud móvil para brindar atención primaria de salud y distribuir los medicamentos necesarios”, comunicaron en su página web.

Islamic Relief https://www.islamic-relief.org/category/where-we-work/afghanistan/ ha estado trabajando en Afganistán durante más de 18 años y ahora “estamos lanzando un llamamiento de £ 5 millones como respuesta inicial a la crisis centrándose en Kabul, Balkh y Nangarhar como áreas en las que las necesidades son particularmente grandes”, comunicaron en su sitio web. Las personas atrapadas en esta crisis necesitan con urgencia alimentos y agua, así como suministros de higiene para ayudar a mantener a raya las enfermedades, refugio de emergencia y artículos de supervivencia.

Save The Children https://www.oneheart.fr/assos/save-the-children-1242 opera en más de 120 países. Emitieron un llamado a la solidaridad para ayudar a niños afganos.

El Comité Internacional de Rescate https://www.rescue.org/country/afghanistan brinda apoyo vital a los afganos así como desastres naturales y la propagación del COVID-19. “Está comprometido a permanecer y entregar ayuda humanitaria urgente” comunicaron desde la organización que comenzó a trabajar en Afganistán en 1988.

Si preferís no involucrarte con una organización puntual podés sumarte a la ayuda comunitaria a través de GoFundMe, “Alivio para los afganos desplazados internamente” (https://www.gofundme.com/f/idprelief ). Un voluntario de nombre Khyber Khan, dio inicio a la colecta hace 6 días para “recaudar tanto como podamos, tan pronto como podamos”.

“Nuestra decisión de hacer que nuestra recaudación de fondos tenga dinero en efectivo se debe a que otras recaudaciones de fondos se han centrado en proporcionar alimentos, tiendas de campaña, ropa de cama, etc. Con efectivo, las personas pueden comprar exactamente lo que necesitan: alimentos, agua, ropa de cama y necesidades básicas”, escribió el usuario en la publicación.

