¿Solo hay una forma de amar? Tres historias inspiradoras que demuestran lo contrario

El amor sobrevuela todas las cosas. Está ahí, en los gestos, en lo cotidiano, en la rutina y en las vivencias. Amamos mucho, a muchas personas. Pero también es clave saber que el amor tiene otras caras, distintos sabores y formas. Por eso, buscamos historias de otras maneras de amar, que no se corresponden con la idea tradicional de la pareja, porque sabemos que el amor va más allá de las relaciones románticas. El amor que sentimos por nuestros sobrinos, por nuestras mascotas o por nuestros amigos del alma habla mucho de quiénes somos. ¿Quién sos vos amando? ¿Dónde y en qué vínculos notás su poderosa presencia en tu vida?

Fotos de Estrella Herrera. Producción de Agostina Capriata.

“Me provocan un amor infinito”

Eugenia Champalanne (41) y sus cuatro sobrinos: Agustina (14), Rocío (10), Micaela (7) e Ignacio (3).

“Agus, Rocío, Mica e Ignacio son los hijos de mi hermana Sabrina. Su familia es muy unida a la mía, nos llevamos muy poca diferencia de edad y mis hijas tienen edades parecidas a las de sus primos. Entre todos, tenemos un vínculo muy cercano. Primero fui tía, muchísimo antes de ser mamá. Yo estaba en mis 20 y cuando nació Agustina, mi primera sobrina, sentí una felicidad increíble, me transportó a mi infancia, disfruté mucho de todo lo que hacíamos juntas: ir a pasear, al cine o meterme en el inflable de los cumpleaños (confieso que aún hoy lo hago). Siento que toda esta experiencia previa me enseñó muchísimo para cuando fui mamá. Porque primero vivencié a mis sobrinos desde un lugar más lúdico, de acompañamiento, sin la presión de la maternidad en sí misma.

Mis sobrinos me provocan un amor infinito, me gusta verlos crecer, compartir..., disfruto pasar tiempo con ellos y tener lindas charlas. Amo jugar con Ignacio, tener espacios de confidencia con Agus (que está en otra etapa y necesita relacionarse más con adultos) y ver cómo Rocío y Micaela interactúan con mis hijas. Me encanta sentirme parte de sus vidas. Soy una tía presente, trato de acompañarlos de la mejor manera que puedo a cada uno en sus distintas etapas y los escucho mucho. Quiero que siempre sepan que tienen una familia, aparte de sus papás, que los ama y va a estar siempre para ellos”.

¿Qué es el amor? “Para mí, es presencia, registro, estar. Prestar atención, mirarlos a los ojos, entender qué es lo que necesitan en el momento en que lo necesitan. Y es, también, generar espacios de juego, de esparcimiento. El amor es compartir”.

“Nori nos dio una noción de familia”

Flor Bermúdez (31) y su perra, Nori, adoptada en 2021.

“Con mi marido, hacía 3 años que queríamos adoptar un perrito, pero no terminábamos de entender si estábamos listos para dar ese paso. En marzo de 2021, acompañé a mi amiga Sole Simond a un refugio a buscar un cachorrito para su hermana. Cuando llegué, empecé a jugar con una perrita y lo filmé. Volví a casa, le mostré el video a mi marido y le dije: ‘Me parece que es ella’. Fue amor a primera vista .

Cuando llegó a casa, todo era maravilloso, pero al segundo día dejó de comer y fuimos al veterinario: la internaron de urgencia. Tenía parvovirus y ehrlichia (una enfermedad en la sangre que trasmiten las garrapatas). Nos avisaron que era probable que se muriera. Estuvo dos semanas luchando y yo sufría muchísimo, me invadía la tristeza. Hasta que le dieron el alta y volvió a casa. Ahí entendí que muchas veces abrirse al amor tiene estos vericuetos, hay imponderables, no siempre es todo color de rosa.

Ahora Nori está por cumplir un año y ya se volvió parte de la familia; nos trajo una amorosidad absoluta, es súper agradecida con nosotros y nos despertó una sensibilidad y una ternura que no sabíamos que teníamos. De repente, nos encontramos hablándole con una vocecita aguda ¡y no lo podemos creer! Nos dio una noción de familia, de unidad. Y hay algo de la responsabilidad que está bueno, es lindo saber que hay alguien que depende de vos. Además, nos dio otra conexión con el aire libre, porque ahora el tiempo que invertíamos en tirarnos en el sillón lo ocupamos yendo al parque con ella”.

¿Qué es el amor? “El amor es no esperar nada a cambio, es dar por el simple hecho de dar. Es una entrega incondicional. Gracias a Nori, descubrí todo lo que puedo compartir con alguien de otra especie”.

“Somos un gran complemento”

Andrés Sentis (34) y Victoria Pasin (34), mejores amigos.

“Nos conocimos estudiando Diseño Gráfico en la UADE, así que decimos que nos unió el aula. Hicimos la carrera juntos y en el último año empezamos a trabajar en un estudio. Fueron 10 años de trabajo interrumpidos. También hicimos muchos cursos juntos, todo para complementar la carrera. Porque además de amigos, somos una pieza fundamental del rompecabezas profesional del otro .

Más allá de la relación laboral, nos hacemos el aguante en casi todo (cuando enfrentamos mal de amores, por ejemplo) y nos apoyamos mutuamente: ¡somos el policía malo y la policía buena! Nos gustar contar el uno con el otro y creemos que la amistad entre varón y mujer tiene un gustito especial, una mirada distinta. Nos regalamos otro punto de vista, siempre, un consejo muchas veces más certero y enfocado. Somos un complemento.

También salimos a comer bastante y armamos planes divertidos. Teníamos nuestro plan favorito para hacer juntos: ir al festival Trimarchi de diseño, que se organizaba todos los octubres en Mar del Plata, pero ahora se dejó de hacer y perdimos ese ritual. Además tenemos un grupo grande de amigos en común, que conocimos en la facu o en la agencia, pero nosotros vivimos a tres cuadras de distancia, y gracias a eso muchas veces vamos a almorzar o a comprar café. Nuestra relación es muy cotidiana y nos encanta tenernos cerca (literal) y ser parte de la vida del otro”.