Sofía “Jujuy” Jiménez reveló que se “casó” con su novio en secreto y sorprendió a todos

Sofía “Jujuy” Jiménez dejó a todos sorprendidos al revelar que se “casó” en secreto con su novio, Gustavo Hormaechea. La información se dio de manera inesperada durante una charla en el streaming Que alguien le avise (La Casa), cuando la modelo hizo referencia a la particular ceremonia que compartió con su pareja apenas seis meses después de que él le propusiera formalizar la relación.

Cabe recordar que la historia de amor dio un paso importante durante los festejos de Año Nuevo, cuando Gustavo Hormaechea, empresario salteño conocido como “Guti”, le pidió oficialmente ser su novia frente a familiares y amigos. Jujuy aceptó de inmediato y compartió el romántico momento con sus seguidores a través de las redes sociales. Desde entonces, ambos se mostraron inseparables y dejaron ver distintos momentos de su relación.

Así fue la propuesta de noviazgo que recibió la modelo en Año Nuevo

Ahora bien, la revelación surgió a partir de una pregunta de Lizardo Ponce, conductor del ciclo, quien quiso saber: “¿Ya se habló de propuesta con Guti?”. Visiblemente nerviosa, Jujuy respondió de manera inesperada: “No, o sea... nos casamos, fue algo íntimo, no le conté nada a nadie porque estábamos los dos solos en una iglesia”.

Sofía Jujuy y su novio están juntos hace seis meses (Foto: Instagram @sofijuok)

La reacción de los presentes no tardó en llegar. Ante el asombro general, la influencer aclaró que se trató de una ceremonia completamente privada. “No sé si contarlo porque fue algo nuestro, no había cura, nada, fuimos a una iglesia muy tierna, nos miramos y le dije que quería que sea la persona que me acompañe de acá al resto de mi vida”. Luego agregó: “Fue un casamiento para nosotros, súper íntimo, el anillo es este que tengo acá”, mientras mostraba imágenes del especial momento que compartieron en la iglesia.

Sofía Jujuy reveló que el casamiento fue íntimo y simbólico

En medio de eso, Lizardo intentó ponerle humor a la situación y le recordó que el gesto no tenía validez legal: “No estás casada de verdad, más allá de la foto, cuando te pregunten estado civil, decí soltera”. Ante eso, Jujuy defendió el significado emocional que tuvo para la pareja. “Para mí fue simbólico, estuvo buenísimo y me encantó”, aseguró, dejando en claro que, más allá de los papeles, ambos eligieron sellar su compromiso de una manera muy especial y personal.