Sub 35 premiada por el MIT: creó una empresa que impulsa la digitalización

“La tecnología es una herramienta muy poderosa para resolver problemas”, asegura Agustina Fainguersch (31). A sus 27 años lanzó Muzi, una app de diagnóstico de HIV, por la que recibió el premio como Innovadora Sub 35 del MIT, y en 2018 fue distinguida con el Premio Perfil a la Innovación Digital Argentina. Pero el camino emprendedor de la joven ingeniera informática comenzó antes. “Siempre me sentí una emprendedora. Me apasiona construir en equipo, pensar en grande y buscar soluciones por fuera de la caja”, señala. Así es como en 2012 creó Wolox, junto a unos compañeros de facultad. La compañía de desarrollo de software provee soluciones tecnológicas para empresas. Con Agustina como CEO, no para de crecer y en enero de este año fue adquirida por Accenture para impulsar la transformación digital en Argentina y Sudamérica.

¿Cómo surgió?

Distintas startups los contactaban constantemente para sumarse como líderes de tecnología. “Nos dimos cuenta que lo que realmente necesitaban era un partner que los ayudara a diseñar las soluciones y roadmap tecnológico, así como también un equipo que lo desarrollara. Decidimos unirnos para ser ese partner de tecnología y ayudar a estos empresarios a diseñar y ejecutar su estrategia digital”, recuerda Agustina.

Su primer cliente era conocido de uno de los socios. A través de recomendaciones creció la demanda, a la par del equipo. Con el tiempo se dieron cuenta de que su propuesta de valor era aún mejor para grandes empresas. “Trabajamos en la etapa de innovación en la nube. Buscamos que nuestros clientes se potencien de los beneficios que trae la nube, más allá de la escalabilidad y eficiencia. Ayudarlos a rediseñar y crecer sus negocios e industrias para el contexto actual y futuro, trabajando sobre el negocio, el usuario y la tecnología”, explica.

La adquisición

De la Argentina saltaron al mundo y la escala los obligó a evolucionar la cultura. En enero de este año, la multinacional Accenture adquirió Wolox. “Fue una decisión estratégica para potenciarnos mutuamente y permitirnos alcanzar más rápidamente nuestra misión de ayudar a las empresas a hackear sus caminos a la era digital con un mindset emprendedor”, señala Agustina. Al tener un alcance global, les da mayor capacidad de impacto.

Wolox, por su parte, suma su chip emprendedor y sus capacidades de nativos digitales, que le permiten a Accenture seguir posicionándose en el ecosistema tecnológico, así como también una mirada fresca para seguir evolucionando su cultura y soluciones innovadoras. “La transformación digital es un proceso muy complejo, largo y generalmente muy distinto para cada empresa, pero es muy apasionante, ágil y divertido. Armamos equipos multidisciplinarios con distintos perfiles para tener una visión holística de lo que se construye y pensar soluciones fuera de la caja que realmente resuelvan los problemas de los usuarios y negocios” , afirma.

Los consejos de Agustina

“Armá un equipo fundador lo suficientemente grande para complementar las falencias propias, pero al mismo tiempo lo suficientemente chico para que sólo tenga personas en las que realmente confiás”.

“Sabé que emprender es embarcarse en un camino de al menos 5 años. Menos que eso no es tiempo suficiente ni para tener éxito ni para fallar”.

“ Validá tu idea lo más rápido posible. Contala al mundo, no la ocultes”.

“Es importantísimo entender que la cultura se evoluciona. Si bien se busca conservar esos elementos clave de la cultura que hacen que las personas tengan un sentimiento de pertenencia y a su vez ganas de trabajar en ese equipo no se puede pretender que con los años, el crecimiento y la profesionalización de la empresa la cultura se escale de forma directamente proporcional.”

En números

9 años en el mercado.

años en el mercado. 4 líneas de servicio.

líneas de servicio. Operan en 5 países de América Latina y en Estados Unidos.

países de América Latina y en Estados Unidos. Cantidad de clientes con los que trabajan: 20.

Realizaron 19 hackatons y eventos tech.

hackatons y eventos tech. 280 profesionales componen el equipo de Wolox.

profesionales componen el equipo de Wolox. USD 3.000 millones en los próximos 3 años invierte Accenture en el equipo de Accenture Cloud First, al que se incorpora Wolox.