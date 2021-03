Temáticos: 6 restos para vivir una experiencia diferente sin salir de la ciudad

MEDIO ORIENTE

Inspirado en el Medio Oriente, su patio frontal simula una tienda marroquí.

El polo gastronómico de Los Arcos de Palermo tienta con propuestas bien diversas y un punto súper importante en común en los tiempos que corren: amplitud, aire libre y un espíritu relajado. Este espacio que atrae especialmente a jóvenes, pero que también es una gran opción para familias, aloja al restaurante Francisca. Inspirado en el Medio Oriente, su patio frontal simula una tienda marroquí con motivos típicos y lámparas icónicas. Eso no es todo: el salón luce un imponente vitraux y candelabros originales. La propuesta gastronómica ofrece preparaciones al horno de barro con foco en el producto (todo 100% artesanal). Sin duda alguna se destacan sus tapas fusión y las pizzas de masa madre. Para acompañar, hay cervezas artesanales, cocktails y mocktails de autor. Una gran opción para días y noches agradables al ritmo de la mejor música actual, muchas veces interpretada por DJs invitados.

Las sugerencias: para picar, la fainá especial con tomate ahumado, stracciatella y oliva; el plato de hummus (tradicional y de zanahorias especiadas) con babaganoush, el falafel y raita y la provoleta con provenzal de tomates y chalaquita peruana, acompañada de pan de masa madre. Si sos fanática de los vegetales, no dejes de probar el coliflor al horno de barro con tahine, oliva y limón. Entre las pizzas, la Margherita (salsa de tomates infusionados con albahaca y ajo, mozzarella, parmesano, albahaca fresca y oliva), la Funghi (salsa de tomate, mozzarella, parmesano, hongos salteados, polvo de gírgolas, aceite de trufas y perejil) y la No me Olvidé (mozzarella, parmesano, cebolla caramelizada, provoleta de cabra, ricota de cabra, ciboulette y oliva). Además, suman dos opciones veganas.

Dónde: Avenida Infanta Isabel 220, Arco 14, Palermo. IG @franciscadelfuego.

SABOR LATINO

Ronconcon se levantó sobre una casona refaccionada a puro color con muebles reciclados y detalles decorativos

Alejado del clásico circuito palermitano, Ronconcon transporta a tierras caribeñas a través de recetas y productos autóctonos de países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y México. Este restaurante de Caballito expresa la sazón de la gastronomía latinoamericana y se apoya en un ambiente cálido y alegre (una casona refaccionada a puro color con muebles reciclados y detalles decorativos), un servicio acogedor y una musicalización que refuerza la identidad de la propuesta con lo mejor del latin jazz, bossa, salsa y más estilos populares. Ideal para una cena en pareja o una salida gastronómica entre amigos con mesas en su vereda, patio interno y salón.

Las sugerencias: en un formato de carta corta con raciones para reunir en la mesa y compartir, los recomendados son la panera Ronconcon que trae panes de café, arepas andinas y buñuelos de mandioca para mojar en nata; el ceviche de pesca curada con ají amarillo, maíz chuspillo, mango, cilantro y chips de batata; los tacos de coliflor asado con cremoso de maní, pickles de cebolla morada y remolacha, jalea de ají amarillo, salsa de arándanos, cilantro y lima; y la Fiesta de Quinoa: un bowl de quínoa con coco, tomates reliquia, mango, chiles encurtidos, hierbas y tajín casero acompañado de casabe (un pan de mandioca crocante). Para maridar es altamente recomendada su coctelería que incluye mezclas refrescantes como el Gimlet (gin, flor de Jamaica, cilantro y lima) y el Zombie de Jalisco (tequila silver, tequila oro, piña, angostura, canela y pomelo).

Dónde: Beauchef 527, Caballito, CABA. IG @ronconcon.ba

COMO EN LAS VACACIONES

El “spot” más veraniego de Enero es su enorme deck externo con vistas al Río de la Plata

Enero es un restaurante-bar en plena avenida Costanera al mejor estilo parador de playa para sentirse de vacaciones todo el año. El “spot” más veraniego es su enorme deck externo con vistas al Río de la Plata, camastros, boxes y mesas de madera rodeadas de plantas tropicales y altísimos eucaliptos que hacen que el trance sea instantáneo. El salón no se queda atrás y sorprende con un precioso mobiliario y figuras en tamaño real de exóticos flamencos y pavos reales. Mientras se escucha música bien ondera, bandas en vivo o DJ invitados, se pueden disfrutar de cócteles de autor y platos cosmopolitas de gran calidad. Además, por la noche se enciende la barra de Aguaviva, su propio bar en la terraza.

Las sugerencias: la carta es un viaje por diferentes culturas del mundo y son imperdibles las berenjenas asadas con yogurt natural, el curry de vegetales servido en un coco, los ñoquis de provoleta grillados con pomodoro italiano, el salmón massala con cous-cous marroquí y la propuesta de sushi Omakase a cargo del sushiman Sebastián Serrano.

Dónde: Avenida Rafael Obligado 7180, CABA. IG @enerocostanera

CLÁSICOS NORTEAMERICANOS

Bastones de mozzarella con tomates a la plancha y pesto de rúcula en Rocky Restaurante.

En Zona Oeste Rocky Restaurant es un local remite a la cultura norteamericana de los 80′s y 90′s con una gastronomía protagonizada por el street-food para acompañar con originales cócteles y múltiples estilos de cerveza artesanal. Su salón está custodiado por vinilos, fotografías, cuadros y objetos vintage que remontan al arte y deporte de la época. Una iluminación tenue, luces de neón y una cuidada curaduría musical terminan de armar la escena. El espacio ofrece un patio íntimo a cielo abierto y mesas en la vereda con toldos que invitan a disfrutar de días y noches al aire libre.

Las sugerencias: la carta propone starters como los Celtics (bastones de mozzarella con tomates a la plancha y pesto de rúcula); ensaladas como la Drago (calabaza asada, queso en cubos, huevo, girasol acaramelado, hojas verdes, dressing de mostaza miel y aceto) y pizzas con bordes rellenos de queso, como la Raphael (vegetales asados con parmesano y mozzarella). Además, hay una sección de Special Food con platos elaborados como los exquisitos ravioles Sinatra (de batata y caramelo con manteca de salvia y escamas de queso). Los postres –también de alma americana– son un obligado para paladares golosos y sobresale el Nutella Sky: una suave mousse de Nutella con crema, brownie y frutos rojos.

Dónde: Av. de Mayo 323, Ramos Mejía. IG @rockyrestaurantbar

CON AIRES DE MAR

Una propuesta con alma caribeña para degustar productos frescos y sofisticados provenientes del mar

La cocina de Chipper Seafood propone una experiencia con alma caribeña para degustar productos frescos y sofisticados provenientes del mar en platos de alta calidad y en el marco de un espacio de encuentro y celebración. Ideal para esta época, tiene una terraza al aire libre en el segundo nivel y un sector en la vereda con mesas que invitan a disfrutar durante el mediodía o la noche.

Las sugerencias: con materia prima elegida especialmente en Mar del Plata y la Patagonia algunas de sus delicias de mar incluyen crudo de truchon fresco con salsa de tamarindo, casabe y brotes de cilantro o el mix de mariscos grillados con pico de gallo, sal de apio, casabe, salsa fresca de tomate y pisco, brotes de cilantro. También hay opciones sin carne como el gazpacho de tomates asados con sandía curada en Kombu, pickles de semillas de calabaza en reducción de aceto balsámico, albahaca y limón. Para el postre, es parada obligada la semiesfera de chocolate tibio, rellena de carato de mango, crocante de sésamo y helado de palta.

Dónde: Humboldt 1895, Palermo. IG @chipperseafood

PARRILLA ISRAELÍ

Los clásicos de la cocina israelí se fusionan con la parrilla argentina en la carta de Fayer.

Fayer significa fuego, un elemento central en la cocina de este espacio y que sirve de inspiración a la hora de desarrollar el concepto. Se trata de una propuesta realmente diferente que ha conseguido encontrar el equilibrio entre las recetas israelíes y la parrilla argentina.

Las sugerencias: a modo de entrantes, vale la pena comenzar con el hummus clásico y el de remolachas y el Falafel, servido con salsa tahina y lebaneh. En la parrilla, hay cortes argentinos como el ojo de bife con chimichurri o la entraña con salsa criolla. Aunque el gran protagonista es el Pastrón con hueso. Como opciones vegetarianas, se puede pedir sin temor a equivocarse el coliflor frito con tahine de hierbas, la provoleta sweet chilli con cherries asados, el boniato al plomo o el Aviv, una suerte de pizza con queso de cabra, berenjenas ahumadas, tomate, tapenade de olivas negras, zahatar & aceite de oliva. La carta culmina con una parte dulce, en la que también conviven ambas culturas y en la que se destaca el Baklawa, un postre representativo de la gastronomía Israellí hecha con láminas de masa filo rellenas con crema pastelera y frutos secos; y el cremoso de chocolate y Tahina.

Dónde: Av. Cerviño 4417, CABA. IG: @fayerba

