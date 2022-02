La Renga en Neuquén: la Municipalidad local no autorizó el recital de la banda

El fin de semana próximo La Renga iniciará una gira histórica para sus más de treinta años de vida, que hasta el momento tenía cuatro fechas programadas: el 26 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla, en Córdoba, el 5 de marzo en el Autódromo Martin Miguel de Güemes, en Salta, el 12 de marzo en el Autódromo de Potreros de Los Funes, en San Luis, y el 19 de marzo en Isla 132 del Paseo de la Costa, en Neuquén. Pero ayer a la tarde se dio a conocer un comunicado de la Municipalidad de Neuquén y de Cordineu, en el que informaban que esta última presentación no había sido autorizada.

La productora del recital de La Renga, NA producciones, llevó a cabo esta tarde una conferencia de prensa para mostrar la documentación que fue presentada, “en tiempo y forma”, para obtener la autorización y realizar el concierto en el predio de la isla 132 de Neuquén. Allí, el productor Pablo Baldini aseguró no entender por qué le prohibían el show y confirmó que estaban “buscando lugares y alternativas” cerca de la zona para reprogramar la fecha.

Baldini confió que Cordineu le había enviado en diciembre un documento advirtiéndole del problema, debido a que “la obra en construcción del Centro de Convenciones ponía en riesgo la concurrencia de espectadores”. A lo que la productora le respondió que “si pone en riesgo para La Renga, pone en riesgo la Fiesta de la Confluencia”, que se llevó a cabo finalmente la semana pasada, y albergó a más de 100.000 personas. “La pregunta que no se hace es: ¿Por qué no se autorizó?”, dijo Baldini. “Alguien tendrá que dar una explicación de por qué un espacio público se puede usar para algunas cosas y para otras cosas no. Esa respuesta no se las puedo dar yo”, concluyó.

La Renga no es la primera vez que sufre de este tipo de prohibiciones y desde el seno de la banda aseguran que en breve encontrarán una solución, “para poder brindarle a nuestros seguidores la fiesta que se merecen”, y que la idea es hacerlo en algún lugar cerca de la zona donde se había programado el show. “No nos van a detener”, aseguraron. La Renga acaba de estrenar su décimo álbum de estudio, Alejado de la red, excusa ideal para volver a encontrarse con su público después de varios años sin conciertos. Además, más allá de estos cuatro shows programados, la banda piensa en sumar más fechas para el resto del año, en distintos puntos del país.