A los 57 años murió Mark Lanegan, referente del grunge

Mark Lanegan, exvocalista de Screaming Trees, con una reconocida carrera como solista y colaborador de bandas como Queens of the Stone Age y The Gutter Twins, falleció en Irlanda a los 57 años. Aun no se anunció la causa oficial de su muerte.

“Nuestro amado amigo Mark Lanegan falleció esta mañana en su casa en Killarney, Irlanda”. Así anunció la noticia su representante a través de un comunicado publicado en las redes sociales del artista. “Un querido cantante, compositor, autor y músico. Tenía 57 años y le sobrevive su esposa Shelley».

Lanegan lideró la influyente banda de grungue Screaming Trees desde mediados de los años ochenta hasta su disolución en el año 2000. Junto a la banda compuso canciones como “Nearly Lost You” o “Shadow of the Season”, del álbum Sweet Oblivion lanzado en 1992.

Mark también participó en cinco discos de Queens of the Stone Age incluyendo Rated R (el segundo material de la banda liderada por Josh Homme, quien había acompañado en giras a Screaming Trees), Songs for the Deaf, Lullabies To Paralyze, Era Vulgaris y …Like Clockwork.

Además, Lanegan colaboró con artistas como la integrante de Belle & Sebastian, Isobel Campbell, y The Gunter Twins, entre otros. La vida del influyente músico se vio marcada por sus adicciones, lo que lo hizo pasar por difíciles momentos durante su carrera que influyeron gran parte de sus letras y composiciones.

Aunque no se ha anunciado una causa oficial de su muerte, Lanegan confesó en una entrevista recientemente una «horrible batalla contra el COVID», que lo dejó en coma durante tres semanas y temporalmente sordo.