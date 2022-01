El cantante y actor Meat Loaf, héroe de la ópera rock, murió a los 74 años

En esta imagen de archivo, Meat Loaf actúa durante un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York, el 18 de julio de 2007. (AP Foto/Andy Kropa, archivo)

Meat Loaf, el cantante y actor conocido por sus exitosos álbumes Bat Out of Hell y sus papeles en películas como The Rocky Horror Picture Show y El club de la pelea, murió el jueves a sus 74 años.

La noticia fue confirmada por la familia del cantante en una publicación en su página oficial de Facebook. No se dio una causa de muerte.

“Nos parte el corazón anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche rodeado de su esposa Deborah, sus hijas Pearl y Amanda y amigos cercanos”, escribió la familia. “Sabemos cuánto significó para muchos de ustedes y realmente apreciamos todo el amor y el apoyo a medida que avanzamos en este momento de dolor por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan hermoso. Le agradecemos su comprensión de nuestra necesidad de privacidad en este momento”.

Meat Loaf encontró el éxito en el escenario de Broadway en el innovador musical Hair, y tuvo un papel breve pero memorable en The Rocky Horror Picture Show encarnando al desafortunado repartidor Eddie, pero fue su álbum de 1977 Bat Out of Hell que lo convirtió en una superestrella y en un icono del rock & roll.

Las canciones de Bat Out of Hell fueron escritas por el compositor de teatro Jim Steinman, pero la pasión y bravuconería ilimitadas de Meat Loaf les dieron vida de maneras increíbles. “Canté todas las canciones que hicimos en el personaje”, dijo Meat Loaf a Rolling Stone en 2021. “Me dejé. Yo no era metódico. No tuve que encontrar algo en mi vida pasada para poder cantar sus canciones. Me convertí en la canción”.

Eso explica por qué Meat Loaf siempre se vio a sí mismo como una figura única en el mundo del rock. “Soy diferente de Bette [Midler] o Cher o Sinatra”, dijo Meat Loaf a Rolling Stone en 1993. “Esto puede ser una gran cuestión de ego, pero tiendo a pensar en mí mismo como el Robert De Niro del rock. Sé que es absurdo, pero mis ídolos son deportistas o Robert De Niro”.

El Robert De Niro del rock obtuvo catorce Discos de Platino por Bat Out of Hell, gracias a los exitosos sencillos “Paradise by the Dashboard Light”, “You Took the Words Right Out of My Mouth (Hot Summer Nights)” y “Two Out of Three Ain´t Bad”. Pero la presión de crear el siguiente álbum hizo que Meat Loaf sufriera un colapso emocional y perdiera temporalmente su voz para cantar.

Fue el comienzo de un capítulo oscuro de su vida marcado por demandas, registros comercialmente desastrosos y problemas financieros significativos. “Me sentí como un leproso”, dijo Meat Loaf en 1993. “Me sentí como si estuviera en una isla con mi esposa y mis dos hijas”.

Pero en 1993, cuando volvió a formar equipo con Steinman para grabar Bat Out of Hell II: Back Into Hell, ocurrió un milagro. El álbum vendió la asombrosa cantidad de 14 millones de copias, gracias en gran parte al sencillo de éxito mundial “I Would Do Anything for Love (But I Won’t Do That)”. Es uno de los regresos más impresionantes en la historia del rock.

Marvin Lee Aday nació en Dallas, Texas, el 27 de septiembre de 1947. Era un bebé fornido y afirmó que su padre lo llamó “Meat” (“Carne”) cuando solo tenía cuatro días. Su padre era un alcohólico violento que lo golpeaba regularmente, y las cosas en la escuela no iban mucho mejor ya que su gran tamaño hacía que los niños se burlaran de él sin piedad. Las cosas cambiaron en la escuela secundaria cuando gracias a su estatura entró al equipo de fútbol americano. También descubrió que de repente tenía un rango vocal de tres octavas y media en su segundo año, después de recibir un golpe en su cabeza durante un evento de atletismo. (Por el resto de su vida, creyó que el accidente de alguna manera creó su voz para cantar).

Cuando Meat Loaf tenía solo 18 años, su madre murió después de una larga batalla contra el cáncer de mama. Poco después del funeral, su padre irrumpió en la habitación del adolescente en un estado de ebriedad y furia con un cuchillo de carnicero en la mano. “Rodé de la cama justo cuando él puso ese cuchillo en el colchón”, dijo en 2018. “Luché por mi vida. Aparentemente, le rompí tres costillas y la nariz, y salí de la casa descalzo con un par de pantalones cortos de gimnasia y una camiseta”.

Sin ninguna razón para permanecer en Texas, Meat Loaf se mudó a Los Ángeles para probar suerte en el mundo del espectáculo. Formó un grupo llamado Meat Loaf Soul y abrió conciertos de Taj Mahal y Janis Joplin, pero no tuvo éxito hasta que fue elegido para actuar en Hair en 1968. Eso le abrió las puertas para firmar un contrato discográfico con Rare Earth, una subsidiaria del sello Motown, y grabar un álbum de duetos de 1972 con la cantante Shaun Murphy bajo el lema Stoney & Meatloaf.

Como el álbum pasó desapercibido, se mudó a Nueva York y participó en la producción de Public Theatre de More Than You Deserve, un musical creado por Steinman. El gran momento de Meat Loaf en el programa fue “More Than You Deserve”. “Cuando canté [esa] canción, todos se pusieron de pie y se volvieron locos”, dijo Meat Loaf a Rolling Stone el año pasado. “Eso sucedió todas las noches, toda la semana. Al final, pensaba: ‘Tal vez debería trabajar con este tipo Steinman’. La gente me dice que puedo cantar, pero nunca he cantado así'”.

Steinman y Meat Loaf formaron un estrecho vínculo que solo se fortaleció cuando salieron de gira con el road show National Lampoon. Steinman tocaba el piano y Meat era el suplente de John Belushi, pero durante el tiempo de inactividad comenzaron a trabajar en canciones y a soñar con un álbum colaborativo. Tomó un tiempo actualizarse, y en 1975 la asociación hizo una pequeña pausa cuando Meat Loaf asumió el papel Eddie, un freak de las motos con jopo, en The Rocky Horror Picture Show. El dúo finalmente logró lanzar Bat Out of Hell en octubre de 1977 gracias a la ayuda de Steve Popovich de Cleveland International Records y el productor Todd Rundgren.

Los críticos descartaron Bat Out of Hell y lo definieron como un desastre ridículamente exagerado, pero gracias a las giras y una aparición en Saturday Night Live lograron ganarse una gran base de fanáticos. “Saturday Night Live rompió el huevo y Bat Out of Hell se extendió por todo el mundo”, dijo Meat Loaf el año pasado. “Pasamos de no vender discos a finales de mayo a ser cinco veces platino. A partir de ese momento, siempre estaba a mil. Me levantaba, hacía notas en la radio por la mañana, iba a las pruebas de sonido, hacía entrevistas, hacía el show, a veces iba a una estación de radio después del programa. Incluso iba a las proyecciones de The Rocky Horror Picture Show”.

El intento de grabar un sucesor fue un desastre absoluto. “El problema estaba en un millón de cosas diferentes: su manager, sus abogados, sus cuerdas vocales, su cerebro”, dijo Steinman a Rolling Stone en 1993. " Pasé siete meses tratando de hacer una continuación de Bat out of Hell con él, y fue una pesadilla infernal. Había perdido la voz, había perdido su casa y prácticamente estaba perdiendo la cabeza”.

Cuando salió de la locura en 1981 con Dead Ringer, y el álbum fue una gran decepción comercial. A los álbumes posteriores Midnight at the Lost and Found, Bad Attitude y Blind Before I Stop les fue aún peor y Meat Loaf terminó declarándose en bancarrota.

“Fue horrible”, dijo Meat Loaf en 1993. “Los niños recibieron una paliza. Mi esposa intentaba escribir un cheque en la tienda de comestibles y no lo aceptaban, aunque estaba bien. Así que solo trabajé. Siempre lo hice. No es gran cosa.”

Pero nunca dejó de hacer giras, especialmente en Europa, donde mantuvo una audiencia leal, y encontró trabajo como actor en películas como Wayne’s World, Leap of Faith y The Gun in Betty Lou’s Handbag.

A lo largo de este tiempo, Steinman continuó escribiendo éxitos para artistas como Air Supply, Bonnie Tyler y Barbra Streisand. Después de años de conversaciones y falsos comienzos, finalmente se volvió a juntar con Meat Loaf en 1993 para Bat Out of Hell II: Back Into Hell.

“Jim no sabe esto”, dijo Meat Loaf a Q antes de que saliera el álbum, “pero un psíquico me dijo que Jim ya ha escrito sus mejores cosas y que nunca volverá a escribir así. Si con esto no juntamos 3 o 4 millones, será un día frío en el infierno antes de que nos dejen hacer otro álbum”.

El psíquico estaba un poco equivocado. Bat Out of Hell II se convirtió en el hit más inesperado de la era grunge, y el primer single “I Would Do Anything for Love (But I Won’t Do That)” fue, por lejos, la canción más importante de toda su carrera. El álbum alcanzó el Número Uno en el Hit 100 y ganó un Grammy a la Mejor Interpretación Vocal de Rock en Solitario.

De repente, Meat Loaf volvió a ser un nombre familiar, y consiguió trabajos de como actor, desde Spiceworld hasta Nash Bridges, incluido un papel memorable como Bitch Tits en El Club de la Pelea.

Los álbumes posteriores a Bat Out of Hell II: Back Into Hell fueron en gran medida decepcionantes que se hicieron sin la colaboración de Steinman, y su intento de crear un verdadero Bat III fracasó cuando Steinman sufrió un derrame cerebral. También hubo muchas demandas entre las dos partes, pero Meat Loaf sintió que el público realmente no las entendía.

“Nunca nos demandamos entre nosotros, no importa lo que escriba la gente”, dijo en 2021. “Es una maldita mentira decir lo contrario. Nunca demandé a Jim. Jim nunca me demandó. Nuestros gerentes se demandaron entre sí. Pero mi corazón nunca demandó a Jim. Y sé que el corazón de Jim nunca me demandó”.

Meat Loaf continuó con su intensa agenda de giras durante la década de 2000, pero el aspecto físico de su espectáculo en el escenario comenzó a afectar su salud. Se derrumbó en el escenario en 2016 mientras cantaba “I Would Do Anything for Love (But I Won’t Do That)” en un espectáculo en Edmonton, Canadá. Terminó siendo la última gira de su carrera.

Cuando Rolling Stone se encontró con él en su casa de Texas en 2018, dijo que pasó gran parte de su tiempo viendo reposiciones de Law and Order y Blue Bloods, jugando Gladiator (un juego de rol en línea) y discutiendo con los fanáticos en su página de Facebook. Pero reconoció que su otrora poderosa voz para cantar no era lo que solía ser.

“Lo que es diferente ahora es el tono de mi voz”, dijo. “Lo llaman plano o desafinado. No es así. Es solo que mi tono es completamente diferente de lo que era, y no hay nada que pueda hacer al respecto”.

Cuando Steinman murió en 2021, Meat Loaf pasó dos días hablando por teléfono con Rolling Stone sobre su larga asociación, deteniéndose ocasionalmente para llorar. “No quiero morir, pero puedo morir este año por Jim”, dijo. “Siempre estoy con él y él está aquí conmigo ahora. Siempre he estado con Jim y Jim siempre ha estado conmigo. Nos pertenecíamos en corazón y alma el uno al otro. No nos conocíamos. Éramos el uno para el otro”.