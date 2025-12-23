Compraron una casa y hallaron cuatro palabras escalofriantes escritas en el sótano

Una pareja británica se llevó una sorpresa escalofriante al comprar su nueva casa en Lancashire, Inglaterra. Hannah y Sam lograron adquirir el hogar de sus sueños y esperaban restaurar la propiedad construida en 1840. Sin embargo, descubrieron un mensaje inquietante grabado en la pared de su sótano: “La muerte te sigue”. Este hallazgo los petrificó, pero la historia de esas palabras resultó ser mucho más fascinante de lo imaginado.

La edificación la compraron hace dos años para un ambicioso proyecto de renovación. Fue allí donde la pareja se topó con el mensaje al vaciar el sótano. Lo que comenzó como un momento de terror, al ver las cuatro palabras grabadas, pronto se transformó en asombro. “Cuando entramos al sótano y vimos la escritura no sabíamos qué pensar, especialmente al ver las palabras ‘la muerte te sigue’, que no reconocimos como letras de canciones”, relató Hannah, que muestra los avances de las refacciones en la cuenta de Instagram @restoring_oakfield.

El oscuro mensaje que encontraron en el sótano (Foto: @restoring_oakfield)

Sin embargo, su temor inicial dio un giro inesperado. Al observar, notaron que las paredes del sótano no solo contenían esa frase, sino distintas pinturas artísticas y frases icónicas de la historia de rock. Había inscriptas sobre las paredes citas de bandas legendarias como Pink Floyd, Jimi Hendrix y Black Sabbath, que adornaban el espacio de manera muy particular, como si se tratara de un gran mural. Este descubrimiento cambió su perspectiva, transformando su miedo en emoción.

Hannah admitió estar en “shock” cuando vieron la pintura, pues su agente inmobiliario no les había mencionado las peculiares decoraciones subterráneas. Pese a esto, la pareja abrazó la creatividad de los antiguos dueños y decidieron documentar todo el proceso de renovación del inmueble, incluido este hallazgo. Ahora, son furor en su Instagram dedicado a su “proyecto de renovación lento”, donde comparten el progreso de la restauración a diario.

El video que mostraba este tenebroso mensaje en la pared rápidamente captó la atención de los usuarios en las redes sociales. Cientos de usuarios elogiaron el “increíble gusto en música de la Generación X” de los anteriores ocupantes. Un seguidor lo resumió con precisión: “Espeluznante al principio, pero genial cuando te das cuenta”. Otro bromeó con enviar el video a su hija, quien teme los sótanos, mostrando cómo el descubrimiento pasó de ser de terror a pura fascinación.

La pareja se llevó una sorpresa con el hallazgo (Foto: @restoring_oakfield)

Lamentablemente, las renovaciones estructurales obligaron a la pareja a despedirse temporalmente de las frases artísticas. “Nos pusimos tristes cuando tuvimos que quitar el revoque de las paredes, pero simplemente estaba demasiado húmedo”, explicó Hannah. Para preservar este inesperado legado cultural, Hannah y Sam tomaron fotografías detalladas del mural. La intención es convertirlas en cuadros para colgar en el sótano tras la restauración, asegurando que la esencia rockera perdure en su hogar de Lancashire.

La particular historia de esta pareja y su nueva adquisición también es un recordatorio de que no todo es lo que parece en un principio. Las primeras impresiones pueden llevar a caminos equivocados, por lo que es mejor indagar más para poder conocer cabalmente de qué se trata. Ahora, los jóvenes tendrán que hacer un gran trabajo para reparar la casa, pero ya saben la historia ligada al amor de la música que guardan sus muros.