Archivo de la Memoria Trans: el proyecto colaborativo que reunió 10.000 fotos y encandiló a Nan Goldin

Alejandra. “Si sobrevivías a la aplicación luego de pasar las primeras 24 horas, te quedaba esperar cumplir 48 horas para saber realmente que no te habían pinchado ni venas ni órganos. Luego era que no se corra, y para eso nos poníamos rieles elásticos. Que no se manche. Que no se encarne. Que no. Que no. Que no”. María Belén Correa, fundadora del AMT.

Archivo de la Memoria Trans