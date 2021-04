El manager de Morrissey contra ‘Los Simpson’ por el episodio que lo parodia: “Se convirtió en controversia barata”

Tras el estreno de “Panic on the streets of Springfield”, el nuevo capítulo de Los Simpson en el que Lisa tiene como amigo imaginario a un personaje claramente inspirado en Morrissey, desde la cuenta oficial del ex líder de The Smiths, se habló de la inclusión de su imagen en la serie. En el texto, se señala que la calidad del programa “se deterioró considerablemente” y que ahora se reduce a “controversias baratas”. Tras publicar publicar el mensaje, Peter Katsis, manager del músico, se atribuyó la autoría del texto y, horas más tarde fue el propio Morrissey el que publicó un mensaje en su página web oficial.

El domingo por la noche, un nuevo capítulo de Los Simpson narró el encuentro entre Lisa y un cantante indie británico de los 80 que está algo deprimido y que tiene actitudes racistas. Luego de que Morrissey se negara a ponerle voz al personaje, fue Benedict Cumberbatch, protagonista de Sherlock, quien lo interpretó. Horas después del estreno del capítulo, desde las redes sociales del músico, se emitió un comunicado al respecto.

“Sorprendente cuánto se deterioraron los guiones del programa de televisión de Los Simpson en los últimos años”, comenzó el mensaje. En el texto, se considera que la serie de Matt Groening solía analizar “la experiencia cultural moderna” y llegó a convertirse, en la actualidad, en un programa que “trata de capitalizar controversias baratas y exponer meros rumores”. En ese sentido, la publicación comparó la serie con Saturday Night Live, el late night show que parodia personajes y situaciones de la política y la cultura popular: “[SNL] todavía hace un gran trabajo al encontrar formas de hacer grandes sátiras”.

En 'Panic on the streets of Springfield', Lisa Simpson tiene un amigo imaginario inspirado en Morrissey

Así, desde la cuenta oficial del ex The Smiths, el representante del músico consideró que en ‘Panic on the streets of Springfield’, el programa “cometió la bajeza de usar tácticas de odio, como mostrar al personaje de Morrissey con la panza asomándose por su camisa, lo cual hace que uno se pregunte quién es realmente el que está hiriendo en esta situación”. Además, el mánager del vocalista consideró que acusarlo de racista sin mencionar ningún caso específico no ofrece nada a los espectadores, simplemente sirve “para insultar al artista”. Y agregó: “Deberían tomar ese espejo y mirarse a ellos mismos”.

El manager de Morrissey opinó que la serie Los Simpson “cometió la bajeza de usar tácticas de odio", como mostrar al personaje con la panza asomándose por su camisa, "lo cual hace que uno se pregunte quién es realmente el que está hiriendo en esta situación”

Luego, la publicación recordó que, recientemente, Hank Azaria -el actor que puso la voz para el personaje de Apu Nahasapeemapetilon- debió pedir disculpas por el “racismo estructural” del programa. “Eso lo dice todo”, escribió el manager de Morrissey. “Es un enfoque hipócrita”. Y concluyó: “No es sorprendente que los índices de audiencia de Los Simpson hayan bajado tanto en los últimos años”. La controversia que Katsis señaló a través de un comunicado está relacionada al pedido de disculpas de Azaria por “reproducir un estereotipo ofensivo” y está enmarcada en una revisión de la producción de Groening para evitar que actores blancos pongan sus voces en la interpretación de personajes que pertenecen a minorías étnicas.

La parodia de Los Simpson, por su lado, está relacionada con distintas declaraciones que Morrissey hizo en los últimos años. En 2010, por ejemplo, al hablar sobre la crueldad animal en China, el músico y activista por los derechos de los animales le dijo a The Guardian: “No podés evitar sentir que el pueblo chino es una subespecie”. En otras entrevistas, además, en momentos en los que la tensión y los ataques raciales crecían -principalmente en Europa y en Estados Unidos- el músico se manifestó en contra de las políticas migratorias de Inglaterra, por las que recibió duras críticas.

El comunicado de Morrissey sobre el episodio de Los Simpson

Horas después de que Katsis opinara sobre el episodio, el propio Morrissey se refirió el tema a través de un comunicado en su página web oficial. “El odio que me mostraron los creadores de Los Simpson es obviamente una provocación burlona”, escribió Morrissey, “pero una que requiere más fondos de los que podría dedicar para resolver por las vías legales”.

En su extensa carta del lunes, el músico señaló que no tiene “un escuadrón de asesores legales profesionales listos para atacar”, y agregó: “Creo que esto se entiende por qué lo hacen y es la razón por la que soy atacado de manera tan desfachatada y ruidosa. Te desprecian especialmente si tu música afecta a las personas de una manera fuerte y hermosa, ya que la música ya no es necesaria. De hecho, lo peor que puede hacer alguien en 2021 es darle un poco de fuerza a la vida de los demás. No hay lugar en la música moderna para alguien con emociones fuertes“.

LA NACION