Caja Negra: las claves del éxito del ciclo de entrevistas que une generaciones

¿Cómo puede ser que en esta era de la inmediatez una entrevista periodística de más de 40 minutos, sin prácticamente ningún corte, ni colores, ni música, sea un éxito? Caja Negra, el ciclo de entrevistas de Filo News que conduce Julio Leiva, se transformó en la excepción a la regla combinando mundos a priori antagónicos, generaciones aparentemente opuestas y formatos en supuesto desuso con un resultado que sorprende a propios y extraños.

“Mi idea desde el nacimiento de Caja Negra fue poder hacer un formato tradicional con las nuevas generaciones, para mostrar en qué andaban esos artistas, esos generadores y creadores. Todo lo que pasó después fue gracias a esa idea inicial”, explica Julio Leiva en diálogo con ROLLING STONE. Y admite que le da “un poco de vértigo” el hecho de que esa idea se haya convertido en “una especie de referencia”.

Además de ser director editorial de Filo News, Leiva forma parte del programa de radio Cheque en Blanco (Futurock), dirigió dos documentales sobre el movimiento cultural que genera el Indio Solari (Piedra que Late y Tsunami). En Caja Negra es más que un simple entrevistador. También hace la investigación para cada entrevistado y sigue de cerca su repercusión en las redes sociales.

Gracias a sus videos nos enteramos que la influencer Paulina Cocina en realidad no se llama Paulina, o que el cumbiero L-Gante (la entrevista más vista del canal, con más de 5 millones de views) hizo su primer hit con una netbook del plan Conectar Igualdad y un micrófono de mil pesos. Pudimos entender también de qué se trata el mundo streamer con las declaraciones de Coscu, el número uno de Argentina, o conocer más de cerca el universo gamer con la entrevista a Frankkaster. Pero eso no es todo.

El ciclo propone el cruce generacional, por eso a la entrevista con Lali Espósito le sigue una con Vicentico. Por eso después de hablar con el exfutbolista Jorge Valdano, campeón del mundo en México 86 junto a Diego Maradona, apareció una charla con el trapero Bhavi. “Para mí es tan interesante hablar con un streamer que tiene 18 años como entrevistar a Valdano porque ambos, desde sus respectivos lugares, justifican al otro –explica Leiva–. Los padres van a llegar porque vieron a Valdano y por ahí quieren saber qué dicen todos los demás, y los chicos que ni siquiera saben quién es Valdano van a querer saber qué hizo ese señor”.

Un buen ejemplo de ese cruce surgió gracias a la entrevista de Duki, una de las más esperadas por el público. Leiva confiesa que estuvo más de un año buscando al trapero hasta que por fin accedió y el resultado, claro, fue explosivo. Cuando le preguntó qué opinaba sobre el comentario de Charly García en los Premios Gardel 2018 (Charly dijo que “hay que prohibir el autotune”, herramienta básica del género trap), Duki terminó citando una estrofa de “Tu amor”, la canción de García y Pedro Aznar. Lo que nunca se imaginó es que gracias a esa simple mención muchos de sus fans iban a ir corriendo a googlear el tema. “¿Alguien más vino a este hermoso tema por la entrevista al Duko?”, preguntó una usuaria de YouTube en los comentarios del video de “Tu amor”. El comentario se llenó de likes y respuestas: “¡Sí!”. “Vine aquí por la entrevista del Duko en la Caja Negra. Y es una excelente canción, seguiré buscando más de este artista”, señaló otro.

Para Leiva, Caja Negra no solo sirve para dejar testimonio de una época sino también para ayudar a conciliar. “Muchas generaciones fueron ninguneadas en algún punto, incomprendidas, y no por maldad. Nos pasaba a nosotros cuando teníamos 17 o 18 años, nuestros viejos no nos entendían. Creo que Caja Negra de alguna manera está dejando un montón de testimonios para entender esta época. Me escriben padres, abuelos, niños que pueden hacer que sus padres entiendan lo que a ellos les apasiona. Muchas veces eso equivale a que les compren algo que les falta, o que les den la libertad para seguir haciéndolo. A entenderlos, a no juzgarlos más”.

La clave, explica Leiva, consiste en encontrar las semejanzas y no las diferencias. Demostrar que hay mucho más en común entre padres e hijos de lo que se cree. “Parece que es una generación que no tiene nada que ver con las anteriores pero cuando vas hablando con ellos te das cuenta que tienen mucho que ver, solo que eligen hacerlo de otra manera, con otro ritmo u otro género –asegura-. Su esencia está en lo que consumieron con sus padres en sus hogares, cuando empezás a desenmarañar esa telaraña encontrás las similitudes”.

Este artículo fue publicado originalmente en la edición impresa de Rolling Stone Argentina de agosto de 2021.