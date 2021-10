David Lee Roth, excantante de Van Halen, anunció que se retira de la música: “Di todo lo que tenía para dar”

David Lee Roth, excantante de Van Halen, tocará el último concierto de su carrera el 8 de enero de 2022 en el House of Blues en Mandalay Bay en Las Vegas, Estados Unidos, según confirmó un vocero de Roth a ROLLING STONE. “Me retiro”, anunció Roth al diario Las Vegas Review-Journal el viernes, antes de enviar el mismo al sitio de fans Van Halen News Desk. “Me estoy jubilando”.

“Me siento alentado y obligado a comprender lo poco que es realmente el tiempo, y mi tiempo probablemente sea aún más corto”, dijo Roth.

Roth también reflexionó sobre la pérdida de Eddie Van Halen, quien murió de cáncer el pasado 6 de octubre. “Francamente, pensé que yo iba a ser el primero”, dijo Roth, quien agregó que estuvo en contacto de forma frecuente con el baterista de Van Halen, Alex Van Halen. “Mis médicos y los profesionales que me atienden me obligaron a ver que cada vez que me subo al escenario pongo en peligro mi futuro”, explicó.

Eddie Van Halen y David Lee Roth 2015 Greg Allen/Invision - AP

Roth tocará cinco shows en House of Blues, comenzando la víspera de Año Nuevo; le dijo al Las Vegas Review-Journal que estaba planeando los ensayos para esos shows con su banda de respaldo. “Estos son mis últimos cinco shows”, enfatizó.

En una llamada telefónica, Roth agregó: “Les dí todo lo que tenía para dar. Fue una carrera increíble y genial, sin arrepentimientos, sin nada que decir de nadie. Los extrañaré a todos”.

Este artículo fue publicado originalmente en la edición web de Rolling Stone Estados Unidos.