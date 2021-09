En su regreso a los escenarios, Pearl Jam homenajeó a Charlie Watts

Pearl Jam interpretó por primera vez en vivo un puñado de canciones de su último LP, Gigaton, y rindió homenaje a Bruce Springsteen y Charlie Watts el sábado último, durante el set que hizo en Asbury Park, en el marco del Sea. Hear. Now Festival de Nueva Jersey, Estados Unidos. El concierto, además, fue el primero que la banda dio en tres años.

Dieciocho meses después de la llegada de Gigaton en los albores de la pandemia de Covid-19, Vedder y compañía presentaron el debut en vivo del álbum e interpretaron “Superblood Wolfmoon”, “Quick Escape”, “Seven O ‘Clock”, “Never Destination” y “Take the Long Way“, además de abrir el espectáculo con “Dance of the Clairvoyants“, que la banda tocó anteriormente durante una transmisión en vivo en plena cuarentena por el Covid-19.

Si bien los rumores de una aparición de Bruce Springsteen durante el set de Pearl Jam en Asbury Park se filtraron antes del festival curado por Danny Clinch, el rockero no participó como invitado en el concierto de la banda. De todos modos, Vedder y sus compañeros rindieron homenaje a la leyenda de Nueva Jersey con una versión de su “My City of Ruins”:

Pearl Jam también rindió homenaje a Charlie Watts con un toque de “Waiting on a Friend” de los Rolling Stones entretejido en la interpretación de la banda de “Wishlist”. Lenny Kaye, de Patti Smith Group, más tarde se unió a Pearl Jam para la versión tradicional de final de concierto de la banda de “Rockin ‘in the Free World” de Neil Young.

La banda está programada para realizar dos espectáculos en el Ohana Fest, curado por Vedder, el 1 y 2 de octubre en Dana Point, California. Pearl Jam volverá en serio a la ruta en junio de 2022 con una gira europea.

Este artículo fue publicado originalmente en la edición web de Rolling Stone Estados Unidos.