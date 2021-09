Ecko, sobre su protagónico en ‘Días de gallos’: “Me dieron muchas ganas de volver al freestyle”

“Todo lo que se vivió esos meses fue una experiencia única”, dice el rapero Ecko cuando habla del rodaje de Días de Gallos, la serie argentina sobre la escena freestyle que se estrenó este jueves 16 en la plataforma HBO Max. Junto a Ángela Torres y Tomás Wicz, Ecko es uno de los protagonistas de esta ficción –una de las primeras producciones latinoamericanas de la plataforma– que, además, convocó a algunos de los y las freestylers más populares del circuito local, como Klan, Stuart, Cacha y Roma para desarrollar esta historia de la forma más real posible, con un trabajo minucioso que fue tomando detalles reales de las competencias que se realizan en plazas y, desde hace pocos años, en grandes escenarios como el Luna Park. En lo que fue su primera aproximación a la actuación como León, Ecko destacó el trabajo realizado por todo el equipo de Días de Gallos y habló con Rolling Stone sobre cómo fue esta experiencia, el mundo de las competencias y la importancia en retratar lo mejor posible lo que se vivió en la escena freestyle en el momento de su crecimiento exponencial.

¿Cómo te sentiste en tu primera incursión en la actuación?

Todo lo que se vivió esos meses fue una experiencia única y fue todo con una vibra tan buena desde el primer día que todos los que estuvimos dentro de ese proyecto sabemos con el entusiasmo que lo esperamos. Lo disfruté mucho, también porque significó el regreso un poco a la normalidad: volver a ver gente, a socializar con el mundo. Pero también lo tomé con un compromiso enorme. Era un proyecto de cuatro meses, con un personaje principal, León, y una historia de vida jodida. Fue una experiencia que me gustó mucho y de constante aprendizaje.

¿Buscaste retratar un poco lo que viviste en esos años de competencias en el under?

Lo que quería lograr era que nunca se pierda la esencia de lo que realmente pasó. Si bien no se está contando la historia del freestyle, yo no quería que se pierda lo que verdaderamente pasaba y sigue pasando en las plazas. La actitud del público, lo que nosotros decíamos, que sea verídico. También para mí era un compromiso representar eso. Yo estuve ahí, lo viví desde el día cero, cómo se vivían las plazas, lo que había, lo que no, lo que se podía mostrar.

¿Sentís como una validación para el rap que una empresa como HBO haga una serie así?

Quiere decir que algo importante pasó. Yo te lo puedo contar porque lo viví. En los eventos habían 10, 15 personas, y llegar ahora a que una plataforma internacional como HBO se fije quiere decir que ya está instalado. Esto es una validación que lo confirma.

¿Cómo preparaste el personaje de León?

Lo tomé un poco personal el tema del rap, los inicios. Miré muchos videos míos de cuando empecé porque tenía que hacer como que iba a una competencia de rap y no sabía rapear, trabarme. Sentí esa nostalgia de un mundo totalmente nuevo y volví un poco a ese Ecko del 2014, 2015, que estaba experimentando con el mundo del rap, conociendo las batallas de freestyle. Desde ahí empecé a analizar, y después también con la actuación me ayudaron mucho mis compañeros. Angelita (Torres), Tomi (Wicz), Carlos Portaluppi, Lautaro Delgado, todos. Desde el equipo de producción me brindaron también su consejo y se me facilitó un montón.

Al haber tantos raperos en el elenco, ¿se improvisaron cosas que después quedaron?

Pasó con Cacha, que estábamos improvisando y en un momento nos fuimos a una batalla de verdad. Él me dijo algo, yo le dije algo, me picanteo un poquito, yo lo picanteé un poco más y de repente nos dimos cuenta que estábamos en una batalla de verdad. Ya estábamos acotándonos y ahí es cuando Joaco, el director, también dice: “Sí, eso, eso necesitamos”.

Me imagino que un poco te volvieron ganas de competir estando en ese ambiente todos los días.

Sí, olvídate. Esas ganas siempre están, es una adrenalina única la de competir. Es un respuesta a respuesta en el que te vivís probando a vos mismo. Porque en realidad tu rival termina siendo tu cabeza. Me dieron muchas ganas de volver y no lo descarto, pero hay que esperar que vuelva todo un poco a la normalidad, que se hagan eventos ya con público, porque no es lo mismo. Mi vuelta la quiero compartir tanto con los raperos como con la gente. Tirar un acote y que se venga el estadio abajo no tiene comparación.

¿Qué te llevás de León?

Me encanta el nombre. Muchas veces cuando quiero comprar en lugares y no quiero que se den cuenta que soy Ecko, uso el nombre León. Soy León, es una personalidad más que adquirí.

Ya debutaste como actor. Por fuera de la música, ¿qué faceta de Ecko nos falta ver?

Jugar al fútbol siempre me encantó y lo dejé por la música. Tengo 22 años, todavía no descarto si algún día me agarra la locura, quiero volver, me pongo a entrenar y quién dice.