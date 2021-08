The Hot List 2021: quiénes son los músicos que tocan con las estrellas del momento

“Trueno tiene superpoderes”, dice Pedro Pasquale, el guitarrista, productor y director musical que le dio forma a la presentación de Atrevido, el disco debut del rapero de La Boca. Lo que en un principio iba a ser una serie de shows se convirtió en una sesión audiovisual con destino de disco en vivo y para eso el equipo de trabajo de Trueno convocó a Pedro para arreglar las canciones del álbum, adaptarlas y armar el grupo de músicos que se encargaría de tocarlas en vivo. Así fue como Axel Introini en teclados, Mariano Yuye Domínguez en batería y Ezequiel Rivas en bajo se sumaron al proyecto y, una vez más, fueron parte de la backing band de un artista sobre el escenario.

Con el enorme crecimiento en reproducciones y reconocimiento, en los últimos años una serie de artistas salió a mostrar su música en vivo por primera vez y hacen la transición de lo digital a la tracción a sangre. Detrás de eso hay un grupo de músicos sesionistas que se ponen al servicio de la música para vestir y darle forma a la obra de esos artistas, tal como pasó con la banda que acompañó a Trueno. “Lo de Truenito había poco tiempo para armarlo. En tres semanas tenía que estar sonando”, cuenta Pasquale sobre los desafíos de su trabajo de director musical, algo que también hace con J MENA, además de colaboraciones con Nicki Nicole, Tiago PZK o MYA, entre otros. “Dije: voy a llamar a mis soldados, que para mí son los número uno. Es un equipo infalible que nos conocemos todos hace muchos años y todos sabemos bien cómo toca el otro”.

“¡Aplausos para nuestros músicos, loco! ¡Sin pista, eh!”, pedía Paco Amoroso para la ATR Vanda, el grupo que acompañó al dúo que forma con Ca7riel, en los recitales que dieron por el país antes de la pandemia. Entre esos músicos, en uno de los primeros proyectos que en esta etapa logró trasladar el sonido del trap más duro al vivo junto con guiños de jazz, tintes de soul y R&B, están Axel y Yuye. “Yo sentí que hubo un cambio en algún punto en la escena, una movida de fichas”, dice Axel. “No somos creadores de nada, pero apostamos a la música rapeada que podía ser comercial, pero que también podía tener un montón de data”.

Axel es, al igual que Ezequiel, parte de la banda de Tini desde sus comienzos, cuando la cantante todavía hacía canciones de Violetta. Sin embargo, la ATR Vanda fue el proyecto que le dio visibilidad. En una fecha en Niceto que Ca7riel compartió con Neo Pistéa, Dakillah y Dante Spinetta, el IKV lo vio por primera vez y quedó fascinado. “Ahora hace tres años que toco con él y tengo una relación de hermandad, nos amamos. Es pilar para nosotros, un camarada, un guerrero de la música”. Además de pasar a formar parte de la banda de Dante y Tini, Axel se sumó a las filas de Vicentico mientras explotaba el proyecto con Ca7riel y Paco. Todo en simultáneo.

“Para mí la mayor responsabilidad que siento cuando me llaman a tocar una música de un artista es ver cómo puedo involucrarme con eso desde el lado del respeto”, dice Ezequiel sobre su rol como sesionista. También es el bajista de Nathy Peluso cuando gira por Latinoamérica. “Me acuerdo de que a Nathy no la había escuchado, yo no tenía idea quién era. Me llamó Rafa Arcaute por recomendación, hice un casting y quedé. La conocí y encontré a una artista enorme. A Trueno tampoco lo conocía y me encontré con un chabón que llega y sabe muy bien lo que hace. En la experiencia del cara a cara los ves bajando lo que hacen y decís ‘ah, por eso sos quien sos’”.

Pedro, entonces, en su rol de director musical, armó el grupo de lujo con sesionistas y amigos para poder llevar Atrevido al vivo. Sumado al talento de Mateo y aun con poco tiempo de trabajo, la banda que armaron logra sonar con identidad propia. “Él es agresivo en el álbum. Entonces con la puesta de banda dijimos: ‘No podemos ser menos agresivos que esto’”, dice Ezequiel entre risas. Pedro, por su lado, muestra las cartas. “La idea fue llevar sus canciones a lo más sanguíneo que se puede hacer. La idea era que bajemos estos beats y ese disco que está buenazo a sangre y a lo que no están haciendo la mayoría: salir full crudo a mostrar que Trueno se la banca zarpado”.

