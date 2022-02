Eddie Vedder homenajeó a Mark Lanegan anoche en un show de Pearl Jam

El líder de Pearl Jam, Eddie Vedder, se tomó un momento para rendir homenaje al pionero del grunge Mark Lanegan, quien murió el martes a los 57 años, en su concierto en Seattle anoche.

“Llegué aquí alrededor de las cuatro en punto y, de repente, mi cuerpo comenzó a temblar un poco”, dijo Vedder a la audiencia (según un video tomado por un fan). “Comencé a sentirme realmente mal y creo que fue porque estaba teniendo una reacción alérgica a la tristeza. Porque perdimos... a un tipo llamado Mark Lanegan. Sabes, hay muchos músicos realmente geniales, algunas personas conocen Seattle por los músicos que han salido del gran Noroeste. Algunos de esos tipos eran cantantes únicos. Mark ciertamente era eso y con una voz tan fuerte”.

Vedder agregó: “Es difícil llegar a un acuerdo, al menos en este punto. Lo vamos a extrañar profundamente, y al menos siempre tendremos su voz para escuchar y sus palabras y sus libros para leer, escribió dos libros increíbles en los últimos años. Solo quería procesarlo y publicarlo, dejar que su esposa y sus seres queridos supieran que las personas en sus antiguos terrenos han estado pensando en él y lo amamos”.

Como líder de Screaming Trees, Lanegan se cruzó con Pearl Jam en la escena grunge de Seattle. Incluso después de que el grupo se disolviera en 2000, Lanegan continuó escribiendo, grabando y haciendo giras como solista y con grupos como Queens of the Stone Age. Durante los últimos años, Lanegan había estado viviendo en Irlanda, después de mudarse allí desde Los Ángeles. Allí, hizo planes para trabajar en más música y escribir más libros para continuar con las memorias Sing Backwards y Weep and Devil in a Coma.