Quién es Gastón Daus, el amigo del Indio Solari que compartió su última foto

El 5 de junio murió Carlos Alberto “Indio” Solari a los 77 años. El domingo 7 se organizó un velatorio multitudinario en el Polideportivo Gatica, en Villa Dominico, lugar donde miles de personas se despidieron del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Tras el emotivo último adiós, en Instagram, Gastón Daus, una de las personas de su círculo íntimo, subió una foto en la que se ve al cantante en el patio de su casa un día antes de fallecer. Rápidamente, esa imagen se volvió viral y emocionó a los fanáticos.

Gastón pasó de ser asistente del Indio hace 20 años a un amigo cercano y cuidador (Fuente: Instagram/@gaston_daus)

Quién es Gastón Daus

Gastón Daus acompañó al Indio Solari durante más de 25 años, primero como asistente y luego como su cuidador, aunque el vínculo traspasó los límites laborales y ambos se volvieron grandes amigos. La confianza que depositó el cantante fue mucha e incluso le valió de responsabilidades cuando ya no podía afrontar un contacto directo con sus fans.

Según mencionó la revista Análisis Digital, el propio Indio le había dado permiso a Daus para que tome contacto con los diferentes grupos musicales que se dedican a hacer tributos de los Redonditos. Era el nexo entre el cantante y el resto de las bandas, quien además tenía la tarea de hacer saber que el Indio los veía, que le llegaban todos sus homenajes.

La última foto que tomó Gastón del Indio en el patio de su casa en Parque Leloir (Fuente: Instagram/@gaston_daus)

De hecho, semanas atrás intervino en la gestión y dio el visto bueno —con el permiso de Solari— a la organización La Casa del Indio para que se instale a futuro una placa conmemorativa en la que fue la vivienda natal del músico, en Paraná, Entre Ríos.

En el perfil de Instagram de Gastón Daus hay muchas fotos junto al Indio. En una que data del 17 de enero de este año, con motivo del cumpleaños del músico, le dedicó unas sentidas palabras y demostró la cercanía con el artista: “Muy feliz cumpleaños al más grande, al amigo, al jefe, al Mister, al Indio, al cantante tímido y gracias por dejarme ser parte de tu vida. Abrazo grande, se lo quiere muchísimo”.

En el último cumpleaños del Indio Solari, Gastón le dedicó estas palabras y subió una foto junto a él en un parque (Fuente: Instagram/@gaston_daus)

En la biografía de su perfil en esa red social, Daus detalla que vive en Bella Vista y tiene una hija llamada Matilda. Además, es militante de Fuerza Patria y durante las elecciones intermedias del 2025 integró la lista de candidato a concejal por San Miguel. En sus redes sociales hay distintas fotos alusivas a la campaña que llevó adelante.

El adiós de Gastón Daus al Indio Solari

“Indio: Hoy escuché: ‘¡Gavilán!’. Corrí a buscarte por toda la casa, pero no estabas. Entré a tu cuarto y ver tus cosas me rompió el alma, porque no estabas“, escribió Daus en el posteo que se viralizó con la última foto de Solari.

En la imagen se ve al músico en la intimidad del jardín de su casa de Parque Leloir, vestido con un sobretodo negro, zapatillas deportivas y apoyado con un bastón, señalando algo que no llega a verse en el encuadre de la publicación.

Las palabras de Daus por la muerte del Indio Soalri

“Te extraño tanto, mi amigo. Te amo tanto, tanto como nadie es capaz de imaginar. Gracias por hacerme vivir los 26 años más lindos de mi vida, por compartir tanto y enseñarme el valor de la lealtad que juntos construimos todo este tiempo”, continuó Daus en la publicación. Para cerrar la publicación, sumó una posdata: “Sigo siendo el Gavilán que va a decir lo que vos querías, pero no podías. Te amo. Foto: 4/6/26″. Esa última línea evidencia la cercanía del registro fotográfico con el deceso del cantante: fue tomada pocas horas antes.