Los Rolling Stones vuelven a los escenarios: así será la gira que anunció la banda

Los Rolling Stones continuarán su gira estadounidense No Filter con una serie de fechas programadas durante septiembre, octubre y noviembre de 2021. Con un video que publicó el propio Mick Jagger en su cuenta de Twitter, la banda anunció su esperado regreso a los escenarios.

Según revela el material publicado, la gira comenzará el 26 de septiembre en la ciudad de St. Louis y continuará un recorrido que incluye espectáculos en Nashville, New Orleans, Los Ángeles y más. Hacia el cierre del tour, los Stones visitarán Detroit el 15 de noviembre y cerrarán la gira con una fecha en Austin, Texas, el 20 del mismo mes. “¡Ojalá nos veamos todos ahí! No puedo esperar”, escribió Jagger en su cuenta de Twitter, en la que compartió el video promocional de No Filter 2021. A través de un comunicado que publicó AP, el vocalista añadió: “Estoy muy emocionado de volver a los escenarios nuevamente y quiero agradecer a todos por su paciencia”.

“Simplemente voy tratando de llevar los golpes”, le dijo Jagger a ROLLING STONE en abril, sobre cómo llevó el confinamiento alejado de los escenarios. “Lo primero que me pasó fue pensar que todo iba a terminar en unas pocas semanas. Y luego te das cuenta de que será algo de largo plazo, así que decís: ‘Veo lo que va a pasar aquí: realmente no voy a poder hacer esto”. [Pasó de] ‘Tal vez sea un inconveniente’ a ‘Se desató el infierno’. Entonces te sentís mal por tanta muerte acechando al mundo. Y, por supuesto, tampoco deseás ser parte de la estadística, por lo que también empezás a cuidarte”.

Además, el músico habló de las comodidades que tuvo su aislamiento y se mostró preocupado por las personas que perdieron su trabajo. “Obviamente, tengo más suerte que la mayoría. Nunca había pasado tanto tiempo en el campo. Siempre tuve un lugar al que podía salir. La idea de estar encerrado en un piso de una ciudad sin poder salir -que era la realidad de muchos de mis amigos- debe haber sido realmente horrible”, admitió. También, Jagger habló de lo que más sufrió durante la cuarentena. “Extrañás ver gente; extrañás la conversación; extrañás la interacción; extrañás tocar música con la gente. Todo eso fue difícil”, sostuvo.

No Filter Tour: la lista de fechas anunciadas por los Rolling Stones

26/9 St. Louis, MO - The Dome at America’s Center

30/9 Charlotte, NC - Estadio Bank Of America

04/10 Pittsburgh, PA - Heinz Field

09/10 Nashville, TN - Estadio Nissan

13/10 New Orleans, LA - Festival New Orleans Jazz and Heritage

17/10 Los Angeles, CA - Estadio SoFi

24/10 Minneapolis, MN - Estadio U.S. Bank

29/10 Tampa, FL - Estadio Raymond James

02/11 Dallas, TX - Estadio Cotton Bowl

06/11 Las Vegas, NV - Estadio Allegiant

11/11 Atlanta, GA - Estadio Mercedes-Benz

15/11 Detroit, MI - Ford Field

20/11 Austin, TX - Circuit of The Americas

LA NACION