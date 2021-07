Iggy Pop, St. Vincent, Michael Stipe y otros artistas grabarán un álbum tributo a The Velvet Underground

Un grupo de artistas entre los que se encuentran Iggy Pop, St. Vincent, Michael Stipe y Kurt Vile homenajearán el debut de The Velvet Underground con un álbum de versiones. I’ll Be Your Mirror: A Tribute to the Velvet Underground & Nico también incluirá interpretaciones de Courtney Barnett, Matt Sweeney, Thurston Moore con Bobby Gillespie y Thomas Bartlett. Producido por el difunto Hal Willner, se trata del último disco en el que trabajó el viejo amigo y productor de Lou Reed antes de su muerte en 2020.

Kurt Vile hizo por primera vez una versión de “Run Run Run” de The Velvet Underground cuando tenía 18 años en un espectáculo en Landsdowne, Pensilvania, con “Take a drag or two” sustituido por la popular “Landsdowne Avenue”. Luego lo interpretó con John Cale de VU en 2017, para recordar el 50° aniversario de The Velvet Underground & Nico. Ahora, Vile contribuirá -junto a su banda, The Violators- con I’ll Be Your Mirror: A Tribute to the Velvet Underground & Nico, que se lanzará el 24 de septiembre a través del nuevo sello discográfico de Vile, Verve Records.

“Lou Reed / The Velvet Underground fueron probablemente mi primera influencia del rock clásico”, dice Vile a Rolling Stone. “Me encantó. La primera vez que los escuché, estoy seguro de que probablemente estaba drogado. Cuando escuchas música como esa, tan orgánica y cruda, pero sabés, tan seguro, todas esas cosas combinadas, es tan genial. Tan libre de cuestionamientos. Simplemente tiene un efecto en vos que ni siquiera necesariamente podés detectar en ese preciso momento“.

Vile grabó la versión de gira con los Violators hace unos años y finalmente mezcló la pista durante la pandemia. “Nos pusimos bastante hipnóticos”, dice sobre la interpretación relativamente fiel de la pista llena de guitarras rítmicas.

El arte de tapa de I’ll Be Your Mirror: A Tribute to the Velvet Underground & Nico

“Los VU son una parte fundamental de la historia de Verve, y su enfoque intrépido e integridad musical continúan inspirándonos a todos en el sello”, dijo el director de Verve Records, Jamie Krents, en un comunicado. “Tuvimos mucha suerte de asociarnos con el difunto Hal Willner para rendir homenaje al icónico primer álbum de la banda. Es un absoluto honor tener a cada uno de estos artistas en una grabación de Verve y esperamos que este álbum encuentre un lugar bienvenido en las colecciones de discos de los fanáticos de VU, los nuevos y los viejos“.

“La belleza de Velvet Underground es que las posibilidades son infinitas”, dice Vile. “No podías saber cómo iba a sonar exactamente hasta que llegás ese día al estudio y lo grabás. Eso es lo mejor de este tipo de música. Te hace reaccionar en el momento. Eso es una gran parte de lo que me encanta de Velvet Underground“.

La lista de canciones de I’ll Be Your Mirror: A Tribute to the Velvet Underground & Nico

1. Sunday Morning – Michael Stipe (3:50)

2. I’m Waiting For The Man – Matt Berninger (3:44)

3. Femme Fatale – Sharon Van Etten (con Angel Olsen en coros) (4:43)

4. Venus In Furs – Andrew Bird & Lucius (6:55)

5. Run Run Run – Kurt Vile & The Violators (6:59)

6. All Tomorrow’s Parties – St. Vincent & Thomas Bartlett (4:52)

7. Heroin– Thurston Moore feat. Bobby Gillespie (7:24)

8. There She Goes Again – King Princess (3:29)

9. I’ll Be Your Mirror – Courtney Barnett (2:27)

10. The Black Angel’s Death Song – Fontaines D.C. (3:12)

11. European Son – Iggy Pop & Matt Sweeney (7:45)

Este artículo fue publicado originalmente en la edición web de Rolling Stone Estados Unidos.

Brenna Ehrlich