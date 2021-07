Led Zeppelin: los discos piratas de la banda editados alrededor del mundo

En 1971, Ross Halfin entró a la tienda original de Virgin Records de Richard Branson en Londres y vio un disco de Led Zeppelin que no conocía. Se llamaba Live on Blueberry Hill. “Me dijeron que era un bootleg [disco pirata]”, dice. “No tenía idea de lo que era un bootleg, pero no quería parecer estúpido así que lo compré”. El disco, grabado en el L.A. Forum, inauguró una fascinación de toda una vida con lanzamientos extraños de Zeppelin, tanto legales como de los otros, que con la carrera de Halfin como fotógrafo del rock y con su amistad con Jimmy Page no hizo sino crecer. Halfin posee centenares de discos de Zeppelin (tiene 36 copias de Led Zeppelin II) y constituyen la base de su nuevo libro ilustrado Led Zeppelin Vinyl, donde exhibe ediciones extranjeras con tapas alternativas, bootlegs que hoy se venden por cientos de dólares, y otras rarezas que ni siquiera Page sabía que existían.

Buen muchacho: El single turco de “Black Dog” tiene un dibujo de un perro negro. “Turquía hacía sus propias tapas en esa época”, dice Halfin.

El single turco de “Black Dog” de Led Zeppelin Courtesy

Todos juntos ahora: “El chiste era que Led Zeppelin era más grande que los Beatles”, dice Halfin sobre este bootleg editado en Japón. “En los setenta, era cierto”.

"Yellow Zeppelin", un bootleg de Led Zeppelin editado en Japón Courtesy

Lo que es y no debería ser nunca: Esta tapa extraña y volada apareció en una edición turca del segundo disco de estudio de la banda.

La portada de una edición turca del segundo disco de estudio de Led Zeppelin Courtesy

Locos: Este EP de cuatro temas fue publicado en Australia sin que el grupo lo supiera, como anticipo de una gira en ese país en 1972. “Cuando se enteraron se volvieron locos”, dice Halfin.

Arte de tapa del EP de cuatro temas fue publicado en Australia Courtesy

Rompecorazones: Este bootleg japonés de un recital en 1973 en la Universidad de Southampton usa una imagen del clásico italiano de nazisploitation The Night Porter. “Esto hoy cuesta 500 dólares, si lo podés encontrar”, dice Halfin.

Bootleg japonés de un recital de Led Zeppelin en 1973 en la Universidad de Southampton Courtesy

Señalando con el dedo: Un cuadro del gran artista pop Roy Lichtenstein decora este bootleg grabado en 1979. “Este me gusta”, dice Halfin. “Es algo que verías en el Museo Metropolitano de Arte”.

Un cuadro del gran artista pop Roy Lichtenstein decora este bootleg grabado en 1979 Courtesy

Percance en la montaña neblinosa: En India, las copias de Led Zeppelin IV tenían esta tapa marrón en lugar de la icónica pintura de un viejo en el campo. “Quizás no les llegara la imagen a tiempo”, dice Halfin.

En India, las copias de Led Zeppelin IV tenían esta tapa marrón en lugar de la icónica pintura de un viejo en el campo Courtesy

Flashback: Cuando Halfin le mostró este single japonés de “Living Loving Maid”, la foto le llamó la atención a Page: “Es tan al principio de su carrera que todavía usaban ropa de los Yardbirds y zapatos con hebillas”.

Single japonés de “Living Loving Maid” de Led Zeppelin Courtesy