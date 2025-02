Led Zeppelin: un documental oficial y los 50 años de Physical Graffitti provocan la nueva zeppelinmanía

Dirigido por Bernard MacMahon y con la aprobación de los miembros originales de la banda, Becoming Led Zeppelin, que se estrena este jueves 27, solo en IMAX, recorre los inicios de Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham antes de formar Led Zeppelin y los comienzos de la banda.

La película es el primer relato autorizado de la historia de la banda que llega a la pantalla grande. Fue presentada en 2021 como un trabajo en progreso en el Festival de Cine de Venecia y después de cuatro años en los que se le agregó más material inédito, llega a los cines. Robert Plant, Jimmy Page y John Paul Jones fueron entrevistados exclusivamente para el film, mientras que la voz e imagen del fallecido baterista John Bonham está presente gracias al rescate de material inédito.

Becoming Led Zeppelin nos lleva a la génesis de un sonido que marcó a generaciones y más que una biografía, el documental es un viaje musical contado por sus protagonistas, en el que se puede apreciar sus distintos orígenes, los primeros conciertos, sesiones de grabación y momentos íntimos que forjaron la identidad de Led Zeppelin. El documental también incluye testimonios de figuras clave de la industria musical que vivieron de cerca el ascenso de la banda, ofreciendo una perspectiva completa sobre el impacto cultural y artístico del grupo.

Jimmy Page llega al Festival de Venecia para la proyección de la película Becoming Led Zeppelin, el 4 de septiembre de 2021 MIGUEL MEDINA - AFP

Jimmy Page rompió su silencio después del lanzamiento de Becoming Led Zeppelin y escribió en sus redes sociales: “A la luz de sus increíbles respuestas y la demanda de la película Becoming Led Zeppelin de aquellos que la han visto en IMAX o durante su estreno en cines generales, debo decir que los comentarios de los fanáticos son simplemente aleccionadores e inspiradores”, escribió en Facebook e Instagram desde su cuenta oficial. “Gracias a todos por su entusiasmo”. La publicación de Page en las redes sociales es la primera reacción de Led Zeppelin al estreno de la película después de que la banda decidiera no asistir a los estrenos de la película en Hollywood o Londres.

Los últimos datos de taquilla muestran que la película ya ha recaudado 6,3 millones de dólares. El director Bernard MacMahon ha dicho sobre el film: “El poder cinematográfico de IMAX combinado con el sonido auténtico de la película crea una experiencia visual envolvente y transportadora que permite al público sentirse como si estuviera allí, en el lugar con la banda”. La guionista y productora Allison McGourty añadió: “Pasamos cinco años viajando de un lado a otro del Atlántico, recorriendo áticos y sótanos en busca de imágenes cinematográficas, fotografías y grabaciones musicales raras e inéditas. Después, transferimos cada pieza del material con técnicas personalizadas, de modo que en IMAX, estos clips y música de hace 55 años se vieran y sonaran como si hubieran salido del laboratorio ayer”.

Led Zeppelin el 13 de febrero de 1975 en plena gira por Estados Unidos Shutterstock - Shutterstock

Los 50 años de Physical Graffiti

Lo primero que hay que dejar claro es que el sexto álbum de la banda, Physical Graffitti, lanzado el 24 de febrero de 1975 al comienzo de su décima gira norteamericana, no es un disco más. Se trata del mejor disco doble de la historia del rock (con perdón del llamado White Album de los Beatles, Blonde On Blonde de Bob Dylan, Exile On Main Street de los Rolling Stones y el London Calling de The Clash que le siguen muy de cerca) y el mejor disco de los nueve trabajos de estudio de la banda en sus intensos once años de carrera en activo. Es, también, el preferido de los cuatro miembros de Led Zeppelin.

Hoy cuesta creer que la crítica especializada fuera tan cruel y denigratoria con la banda en su época, pero de hecho el disco anterior, el inmenso Houses Of The Holy, de 1973, fue virtualmente destrozado por la prensa escrita. Por supuesto que al público, a sus millones de seguidores en todo el planeta, esto les tenía sin cuidado y la banda arrancó el año 1975 erigiéndose definitivamente en uno de los más populares y venerados grupos de rock de la historia, hecho que la aparición de su deslumbrante disco doble no hizo más que cimentar y agigantar. Led Zeppelin cerró ese año ganando todas las encuestas de popularidad, en todos los rubros existentes, de todos los medios musicales, en gran medida gracias a la poderosa calidad del ecléctico Physical Graffitti, donde la banda demostró todo lo bueno que tenía para dar con una variedad estilística notable. Según Jimmy Page: “En ese momento teníamos esa preciosa libertad que nos permitía probar lo que quisiésemos, hacer cualquier cosa que se nos ocurriese. Ahí residía la belleza de lo que era el grupo y de la forma en que hacíamos música, a diferencia de cómo se hace hoy. Ahora los grupos de música tienen que intentar mantener la cabeza a flote en todo momento”.

Para la estadística queda que llegó al número uno de las listas a ambos lados del Atlántico apenas dos semanas después de su lanzamiento. Además, arrastró consigo a los cinco discos anteriores, los cuales volvieron a entrar nuevamente en los charts, convirtiendo a Led Zeppelin en el primer grupo en tener seis álbumes en el Top 100 de Billboard simultáneamente. La foto de la icónica portada troquelada de Physical Graffiti fue tomada por el fotógrafo Elliott Erwitt y diseñada por Peter Corriston (quien también trabajó con The Rolling Stones como diseñador de las portadas de Some Girls y Emotional Rescue y Tattoo You). Fue nominada a un premio Grammy al año siguiente (1976) dentro de la categoría Mejor diseño. El edificio que muestra (que aún existe) está ubicado en el 96 y el 98 de St. Mark’s Place, en el East Village de Nueva York. Años después, el mismo fue utilizado en el video de “Waiting for a Friend”, de The Rolling Stones, donde Mick Jagger esperaba a Keith sentado en la escalera del umbral.

Se trata de un álbum muy personal y honesto donde estos “dioses del rock” permiten a sus seguidores, a sus oyentes, entrar en su mundo sin perder un ápice de su magia, su potencia y su personalidad. Es, además, el gran disco de John Henry Bonham: del primero al último tema, pasando por momentos épicos o brutales, su batería marca la diferencia sónica que (obviamente que sin desmerecer en nada a los otros tres) hace de Led Zeppelin algo único y distinto. Aquí se terminó de ganar, por K.O. el título de mejor baterista de rock de la historia.

Abarcan en este disco –el primero, además, para Swan Song, su propio sello discográfico– muchos territorios musicales con singular maestría. Si bien es un disco sin un segundo de “relleno” o tema mediocre, podemos resaltar la sensual fiereza del tema de apertura, “Custard Pie”, con esa vuelta de tuerca zeppellineana al viejo beat de Bo Diddley y un Plant prendido fuego tanto en la voz como con la armónica; el rescate del góspel blues de Blind Willie Johnson del extenso “In My Time Of Dying”, con Page sorprendiendo con el uso del slide, la épica “Kashmir” (uno de los temas más celebrados de toda su producción) y su orientalismo con remedos a un Bolero de Ravel psicodélico. Y más: el funk rock a lo Stevie Wonder del flamígero “Trampled Under Foot”, donde John Paul Jones sobresale con su solo de clavinet o la belleza melancólica de “Ten Years Gone”, donde Plant expone su lado más sensible (tanto en la letra como en la vocalización) y Page elabora uno de sus más exquisitos trabajos de guitarra grabados en estudio. Y podríamos seguir tema por tema, porque todos son excelentes en su estilo.

Ocho de sus quince canciones fueron grabadas en la vieja casona inglesa Headley Range, en Hampshire, entre enero y febrero de 1974: “Custard Pie”, “In My Time of Dying”, “Trampled Under Foot”, “Kashmir”, “In the Light”, “Ten Years Gone”, “The Wanton Song” y “Sick Again”; mientras que las otras siete fueron temas que quedaron sin usar en discos anteriores por falta de espacio en el vinilo o similitud musical con algún otro tema del mismo LP para el cual originalmente se grabó. Estos fueron “Bron Yr Aur” para III, en 1970; “Down by the Seaside”, “Night Flight” y “Boogie With Stu”, para IV, en 1971 y “The Rover”, “Houses Of The Holy” y “Boogie with Stu”, para Houses Of The Holy, de 1972.

A 45 años de la disolución física de la banda a raíz de la prematura muerte de Bonham (musical y espiritualmente insustituible para el resto de sus compañeros) y a 50 de la aparición de una de sus más significativas obras maestras en disco, la obra de Led Zeppelin sigue vigente, tal vez como muy pocos grupos de rock de los llamados clásicos.

