Madonna habló de la tutela de Britney Spears: “Es una violación a los Derechos Humanos”

Madonna se refirió públicamente a la tutela de Britney Spears. Desde su cuenta de Instagram, la cantante habló de la situación legal que atraviesa Spears desde hace 13 años y de la que se conocieron nuevos detalles en la audiencia que tuvo el 23 de junio último, durante la cual contó que no puede casarse ni volver a tener hijos por orden de sus tutores. “Devuélvanle su vida a esta mujer”, escribió Madonna en su cuenta de Instagram.

Días atrás, Britney Spears asistió a la corte por primera vez desde que su abogado designado presentó una solicitud para destituir a su padre, Jamie Spears, como tutor de su patrimonio. la cantante participó de la audiencia a través de Zoom y solicitó que su testimonio permaneciera abierto al resto de los participantes para que todos lo escucharan porque “hicieron un buen trabajo explotando mi vida”. El desgarrador testimonio de Spears mostró su versión de los últimos 13 años de su vida, durante los cuales se sintió como “una víctima de tráfico sexual”. “Las personas que me hicieron esto no deberían poder escapar y alejarse fácilmente”, dijo en la sala del tribunal.

Ahora, Madonna publicó una foto suya con una remera de Britney y escribió: “Devuélvanle la vida a esta mujer. ¡La esclavitud fue abolida hace mucho tiempo!”. Además, señaló: “Muerte al codicioso patriarcado que estuvo haciendo esto con las mujeres durante siglos. ¡Esto es una violación de los derechos humanos! ¡Britney, vamos a sacarte de la cárcel!”.

La story de Madonna en apoyo a Britney Spears Instagram @Madonna

Britney, que cumple 40 años este año, estuvo bajo tutela durante 13 años, lo que no tiene precedentes para alguien tan joven. Su padre estuvo a cargo de ella desde el principio y ahora co-administra su fortuna de $60 millones de dólares junto con una compañía de administración de patrimonio, la última de las se agregó por solicitud de su hija. En un nuevo informe de The New York Times, los registros judiciales revelaron que la estrella del pop expresó su preocupación por la aptitud de su padre para estar a cargo de sus activos mucho antes de lo que se informó inicialmente junto con las solicitudes de otros cambios al acuerdo.

LA NACION