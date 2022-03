Martín Carrizo: cómo es ‘Acariciando el golpe’, el documental que recorre la carrera del baterista

La idea nació de forma casual, en algún momento de 2017, cuando el fotógrafo Fernando Dachje fue hasta el estudio de Martín Carrizo y, mientras realizaban una sesión fotográfica, le preguntó al baterista si podía filmar las historias que le contaba. “Lo que empezó como la grabación de un par de anécdotas continuó con Martín haciendo un recorrido de su historia como músico, desde que tuvo la primera batería hasta ese momento, en el que estaba preparando el show de Indio Solari en Olavarría”, explica Dachje, codirector junto a su hermano Diego del documental Acariciando el golpe, que se estrenará el 15 de marzo en el teatro Vorterix y recorre la carrera del músico (A.N.I.M.A.L., Walter Giardino, Gustavo Cerati e Indio Solari) fallecido el 11 de enero tras un larga lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica.

Martín Carrizo. Acariciando el golpe. Trailer Documental

“Después de casi una hora y media, cuando terminamos la entrevista, recuerdo que me dijo: ‘Te conté toda mi vida, creo que estaría bueno hacer algo con todo esto’”, dice Dachje, que trabajó entre 2010 y 2017 como fotógrafo en la productora de Marcos y Matías Peuscovich, encargada de la realización de los shows de Solari, y durante ese tiempo entabló una gran amistad con Carrizo. “Entonces con mi hermano comenzamos a pensar la idea de hacer un documental y lo incluimos a Martín en el proyecto. Íbamos a su casa, conversábamos y él nos decía quiénes quería que participaran con sus testimonios. En una de esas visitas me dijo: ‘Bajá esa caja que está allá arriba”. Y cuando la abrí encontré 300 casetes VHS compactos de 8 mm con filmaciones inéditas que él mismo registraba cada vez que salía de gira con alguna banda. Siempre llevaba su cámara y grababa todo. Nos dio mucho material de su archivo personal: desde los inicios con A.N.I.M.A.L. hasta de la gira completa de Bocanada con imágenes increíbles de Cerati”.

Indio Solari, Andrés Giménez, Richard Coleman, Walter Sidoti, Lito Vitale, Déborah Dixon, Sergio Colombo y Fernando Nalé son algunos de los músicos que aportaron sus testimonios a lo largo de los 90 minutos de duración y tres años de proceso que demandó el proyecto. “Lo hicimos con muy pocos recursos, bancado por nosotros, desde la amistad, la unión y el amor que sentíamos por Martín, y con la ayuda de la familia Cerati, Alejandro Taranto (productor y mánager) y Sebastián Arena (ingeniero de sonido). Pero eso no interfirió en la realización, que para mí quedó perfecta y está muy bien lograda”, detalla uno de los directores del documental que, mientras se gestiona los permisos necesarios para poder subirlo a alguna plataforma de video on demand, será proyectado en un circuito alternativo de salas de cine, boliches, festivales de rock y universidades de periodismo. “La idea nació como un regalo para Martín, no como un negocio. Todas las proyecciones que hagamos serán con entrada libre y gratuita”.

Martín Carrizo con los directores de 'Acariciando el golpe', Diego Dachje y Fernando Dachje Gentileza Acariciando el golpe

La enfermedad diagnosticada a Carrizo, un tiempo antes del comienzo de la filmación, no fue un impedimento para la producción del trabajo audiovisual. Dachje recuerda que, desde un primer momento, el baterista estaba completamente seguro de que iba a poder afrontarla sin demasiadas complicaciones. “Por eso ese es un tema del que no se habla en el documental y siempre estuvo en un segundo plano Todos pensábamos que iba a recuperarse”, aclara el director y agrega que el baterista les dio total libertad a la hora de armar el guion. “Con Diego decidimos contar su historia artística porque fue verdaderamente muy grosa y su personalidad amorosa puede apreciarse en sus palabras. Haciendo este trabajo reafirmamos nuestra idea de que, desde su comienzo como músico hasta su paso por las bandas de Cerati y El Indio, Martín fue una persona igual de auténtica, humilde y profesional”.

Pero las restricciones impuestas por la pandemia complicaron los tiempos de realización del documental. “Queríamos hacer la avant premiere de la película a mediados de febrero, en la casa de Martín, pero no llegamos a mostrarle el material editado”, dice Dachje. “La última vez que nos reunimos vio el crudo de las entrevistas y se emocionó mucho. Nunca nos imaginamos que unas semanas antes de terminarla iba a irse… De hecho, un par de veces nos preguntó cuándo iba a poder ver la película, pero no llegamos. Esa fue una gran tristeza que nos quedó de este trabajo”.